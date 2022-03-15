Вся торговля с РФ должна быть остановлена, давите на бизнес, чтобы он уходил с российского рынка, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призывает прекратить торговлю с РФ.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вся торговля с РФ должна быть остановлена, чтобы она не могла спонсировать убийства наших детей.



Украинцы по всему миру! Общайтесь с политиками, говорите с журналистами, давите на бизнес, чтобы он уходил с российского рынка. Чтобы их доллара и евро не оплачивали нашу кровь!

Цена за эту войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России. Давление - задача для всех украинцев внутри Украины и за рубежом, а также для всех друзей и партнеров нашей страны. Все в мире должны занять нравственную позицию. Не только государства, но и компании", – подчеркнул президент.

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