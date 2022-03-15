Вся торговля с РФ должна быть остановлена, давите на бизнес, чтобы он уходил с российского рынка, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский призывает прекратить торговлю с РФ.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Вся торговля с РФ должна быть остановлена, чтобы она не могла спонсировать убийства наших детей.
Украинцы по всему миру! Общайтесь с политиками, говорите с журналистами, давите на бизнес, чтобы он уходил с российского рынка. Чтобы их доллара и евро не оплачивали нашу кровь!
Цена за эту войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России. Давление - задача для всех украинцев внутри Украины и за рубежом, а также для всех друзей и партнеров нашей страны. Все в мире должны занять нравственную позицию. Не только государства, но и компании", – подчеркнул президент.
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@pan_dok
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2 ч
"Немецкое правительство предложило организациям и гражданам немедленно удалить Антивирус Касперского, поскольку это программа по сути не является антивирусом и регулярно выкачивает данные пользователей на свои сервера в Москве."
Наконец-то. Я об этом с 2004-го года предупреждал.
Потрібне тотальне - " килимове бомбардування " , всієї економіки одразу . . .
И каждый раз, когда кто-то говорит о её перекрытии, находится важная причина не делать этого, а предложившего перекрыть трубу, записывают в предатели.
Не могу зайти на ebay вообще:
In compliance with applicable economic sanctions and trade restrictions, eBay is unavailable in your location.