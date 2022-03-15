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Новости Война в Украине
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Вся торговля с РФ должна быть остановлена, давите на бизнес, чтобы он уходил с российского рынка, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вся торговля с РФ должна быть остановлена, давите на бизнес, чтобы он уходил с российского рынка, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призывает прекратить торговлю с РФ.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вся торговля с РФ должна быть остановлена, чтобы она не могла спонсировать убийства наших детей.

Украинцы по всему миру! Общайтесь с политиками, говорите с журналистами, давите на бизнес, чтобы он уходил с российского рынка. Чтобы их доллара и евро не оплачивали нашу кровь!

Цена за эту войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России. Давление - задача для всех украинцев внутри Украины и за рубежом, а также для всех друзей и партнеров нашей страны. Все в мире должны занять нравственную позицию. Не только государства, но и компании", – подчеркнул президент.

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Топ комментарии
+10
Pan Doktor


@pan_dok

·
2 ч



"Немецкое правительство предложило организациям и гражданам немедленно удалить Антивирус Касперского, поскольку это программа по сути не является антивирусом и регулярно выкачивает данные пользователей на свои сервера в Москве."
Наконец-то. Я об этом с 2004-го года предупреждал.
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15.03.2022 22:35
+7
Володя а що заважало з 2019 року тобі і з 2014 року ще одному патріоту
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15.03.2022 22:34
+4
Що там наші олігархами, всі вже не працюють з ворогом
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15.03.2022 22:30
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Що там наші олігархами, всі вже не працюють з ворогом
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15.03.2022 22:30 Ответить
Володя а що заважало з 2019 року тобі і з 2014 року ще одному патріоту
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15.03.2022 22:34 Ответить
Pan Doktor


@pan_dok

·
2 ч



"Немецкое правительство предложило организациям и гражданам немедленно удалить Антивирус Касперского, поскольку это программа по сути не является антивирусом и регулярно выкачивает данные пользователей на свои сервера в Москве."
Наконец-то. Я об этом с 2004-го года предупреждал.
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15.03.2022 22:35 Ответить
Нехай працюють. Я вважаю шо бізнес має працювати. Як мінімум для того щоб в прокуратури була робота. Воєнний стан чи у нас АТО? Коли Порох рєшал з Липєцком він не вводив вгєнного стану. А тут всі карти. Націоналізація активів укр бізнеса який зараз працює в РВ в поміч.
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15.03.2022 22:40 Ответить
Точкові санкційні удари по кацапсячій економіці , в короткостроковій перспективі - бажаного результату не дадуть . Війна швидко не припиниться .
Потрібне тотальне - " килимове бомбардування " , всієї економіки одразу . . .
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15.03.2022 22:41 Ответить
А оце правильно *****. І перекрийте ще газову трубу, що йде у Європу.
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15.03.2022 22:42 Ответить
Труба - это святое

И каждый раз, когда кто-то говорит о её перекрытии, находится важная причина не делать этого, а предложившего перекрыть трубу, записывают в предатели.
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16.03.2022 06:45 Ответить
ну-ну...
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16.03.2022 08:54 Ответить
Леруа Мерлен / Leroy Merlin
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15.03.2022 23:08 Ответить
И в то же время ebay ввел санкции против Украины:
Не могу зайти на ebay вообще:

In compliance with applicable economic sanctions and trade restrictions, eBay is unavailable in your location.
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16.03.2022 00:51 Ответить
А шо там 95-й квартал? Уже прекратил бизнес на кацапии? Или «этадругое»? А сколько шмаркля денег армии передал? А сколько его подельники, шефиры там всякие? Лицемерная лживая мразь.
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16.03.2022 08:56 Ответить
 
 