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Новости За рубежом
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Китай не собирается "подливать масла в огонь" в войне РФ и Украины, - дипломаты из Поднебесной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Китай не собирается

Китайские дипломаты заверили, что Китай будет работать над понижением напряженности в Европейском регионе и "не будет подливать масла в огонь" конфликта на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства Китая в Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Китай сосредоточит все свои усилия на "снижении напряженности" в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Китая в Великобритании. По его словам, приоритетом для Пекина является поиск решения проблемы нынешнего кровопролития.

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"Крайне важно максимально снизить напряженность, а не подливать масла в огонь", — говорится в заявлении. "Китай поддерживает все конструктивные международные усилия, направленные на достижение политического решения, и будет продолжать играть конструктивную роль в достижении мира".

В ответ на предположения о том, что Китай готов предложить военную поддержку России, пресс-секретарь заявил, что источники в Вашингтоне не заслуживает доверия, поскольку они неоднократно распространял "фейковые новости" о Китае.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
***** спецом поехал на олимпиаду,
чтобы получить благословение китайцев на войну...
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16.03.2022 06:31
+22
КИТАЙСЬКІ УШЛЬОПКИ-ВИ ВЖЕ ЙОГО ПІДЛИЛИ...
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16.03.2022 06:17
+11
Китай должен был подключиться после молниеносной атаки *****, начав окупацию Тайваня, отвлекая этим США.
А увидев разгром 40% потешной руской армии, Китай ни за что не подпишется в эту компанию.
Еще пару дней, и там в кремле признают поражение, полное поражение, так как все их геополитические планы рухнули. путин конечно же не признает - его просто арестуют свои же.
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16.03.2022 07:49
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КИТАЙСЬКІ УШЛЬОПКИ-ВИ ВЖЕ ЙОГО ПІДЛИЛИ...
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16.03.2022 06:17 Ответить
***** спецом поехал на олимпиаду,
чтобы получить благословение китайцев на войну...
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16.03.2022 06:31 Ответить
Це нісенітниця! Ніхто нічого не підливав! На питання корреспондента Reuters 11 березня про оцінку дій Росії за напад на Україну? Була відповідь; "Китай вважає, що слід поважати суверенітет та територіальну цілісність усіх країн, поважати цілі та принципи Статуту ООН. Китай виступив з ініціативою щодо врегулювання гуманітарної ситуації в Україні та продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу". Зауважте йдеться про допомогу Україні, а не Росії. Можете переконатись тут - http://www.mod.gov.cn/topnews/2022-03/11/content_4906608.htm
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16.03.2022 09:08 Ответить
"на Україні"??? Що за ху#ня???
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16.03.2022 06:19 Ответить
Трудности перевода скорее всего. В китайсуом нет ни предлогов ни склонений, насколько я знаю.
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16.03.2022 06:22 Ответить
як нема?у них 3 тисячі тих ієрогліфів і не знайшлось однієї палочки на букву В
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16.03.2022 07:26 Ответить
Не 3 тис ієрогліфів,а близько 64тис, але всього 300 графем (простих складових частин ієрогліфів) з графем складаються усі ієрогліфи , приклад -"П"-(" мень-men" ворота,двері,закінчення слова у множині), "1"-(льжень,ren,-людина) разом "1П"- мень,,men- персона, закінчення назви місця ( пам'ятаємо площу Теняньмень).але у них є 4 тони-слово писано одннаково але значитення має 4. Тут най яскравішим прикладом є слово..уй,*** ке в залежності від тону і написання має мінімум 18 значень.Одне з них 煇 славний,яскравий (отака славна у китайців репутація)
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16.03.2022 08:34 Ответить
А щоб послати русіка чи ін на..уй потрібно вимовити чарівне Gun ciba dan (гунь ціна дань- дослівно -котись на ..уй)
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16.03.2022 08:46 Ответить
Гунь ціпа дань
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16.03.2022 08:48 Ответить
Наші люди мають Великий Талант у всьому.

https://fb.watch/bN7JSSgtOw/
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16.03.2022 06:20 Ответить
Ми гуцули з Франковська. Переглянте це відео.

https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:21 Ответить
Я аж посміхнулася за цей час.
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16.03.2022 07:22 Ответить
Ну да, жовторотики. І фейк "вашингтонський" що рукопожатний нападе на нас... - Віримо
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16.03.2022 06:21 Ответить
Так плєш уже і до Північної Кореї звернувся про допомогу і його послали.
Загнали щура в куток
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16.03.2022 06:31 Ответить
А Северная Корея чем помочь может? Опять ватники прислать?
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16.03.2022 06:48 Ответить
ви бачили військову техніку Північної Кореї?
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16.03.2022 07:30 Ответить
голвне не техніка,а прецедент.хтось перший допоможе і тоді пішло-поїхало...
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16.03.2022 08:15 Ответить
Ну і хто тоді на рубежі північної і південної Кореї залишаться? Війська Еритреї?
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16.03.2022 09:26 Ответить
А щодо "пішло-поїхало" то це до курсу валют у Мордорі.
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16.03.2022 09:30 Ответить
Северная Корея педофилам не помогает.
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16.03.2022 06:54 Ответить
Всьо, хутін може плести собі лапті
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16.03.2022 07:45 Ответить
Китай должен был подключиться после молниеносной атаки *****, начав окупацию Тайваня, отвлекая этим США.
А увидев разгром 40% потешной руской армии, Китай ни за что не подпишется в эту компанию.
Еще пару дней, и там в кремле признают поражение, полное поражение, так как все их геополитические планы рухнули. путин конечно же не признает - его просто арестуют свои же.
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16.03.2022 07:49 Ответить
Китай не Московія і чудово розуміє, що бряцання зброєю - це одне, а віра у те, що ця зброя зможе виграти для них війну - це геть зовсім інше. Китайці ніколи не були вправними вояками, і тим більше не на часі це перевіряти проти такого противника, як США. Тому повзуча дипломатія від Піндебесної буде глибитися і ширитися, поки це працює і дає їм потрібний результат.
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16.03.2022 10:23 Ответить
тогда пусть перестанет поставлять комплектующие в российскую армию...в чём загвоздка? )
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16.03.2022 08:54 Ответить
Китай оцінив санкції проти рашки.
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16.03.2022 08:57 Ответить
Все население этой территории Росиси является источником фашистской заразы, и должно быть подвергнуто дезинфекции. Тотально, без исключений. Через лишения, страдания и искреннее раскаяние
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16.03.2022 09:48 Ответить
Не верю я Китаю и все.
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16.03.2022 09:55 Ответить
Я, якщо чесно, політику Китаю не розумію... Ну блін, у вас купа американських заводів - від Найк і НР і до Тесли з Фордом! Навпаки, з США вигідно мати бізнес. Навіщо вам конфлікт із США через нещасний острів, якщо є багатий на ресурси Сибір, який зараз нічим не прикритий, бо рашка всі більш-менш боєздатні війська в Україну погнала. Що заважає отримати мовчазну згоду Штатів і в Сибір зайти?
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16.03.2022 10:44 Ответить
На том "несчастном острове" сосредоточено мировое производство микросхем
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16.03.2022 11:29 Ответить
Не зовсім так, там найбільший виробник мікросхем TSMC, але не єдиний. Бо мікросхеми робить і німецький Бош, і японці, і ще багато хто. Так, зараз дефіцит мікросхем, але не в Китаї - там якраз своїх виробників вистачає, від дефіциту страждають Європа і США
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16.03.2022 11:43 Ответить
Китаю мікросхем вистачає, Китаю не вистачає нафти і газу. Не кажучи вже про те, що атака на Тайвань знищить заводи з виробництва мікросхем..
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16.03.2022 11:49 Ответить
ну так газ і нафта з рашки і так майже безплатно їм йде. а зараз вони взагалі ці всі ресурси зможуть собі безплатно качати з раши.
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16.03.2022 15:12 Ответить
Штати та й ніхто не погодиться на окупацію Китаєм Сибіру, це перетворить Піднебесну на монстра, з яким ніхто не впорається
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16.03.2022 13:03 Ответить
"Китайські дипломати запевнили, що Китай буде працювати над зниженням напруженості в Європейському регіоні і "не буде підливати масла у вогонь" конфлікту на Україні". - НА Україні? Цензор став російським?
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16.03.2022 12:46 Ответить
Что-то мне кажется что китайцы такие же ******* как и кацапы
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16.03.2022 13:16 Ответить
Особисто я з цього приводу(особливо коли побачив позицію Китаю на підтримку росії у міжнародному суді у Гаазі) вже видалив зі свого телефону 'додаток "Аліекспрес", та у подальшому буду утримуватись від китайських товарів .... І вам також це раджу ....
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16.03.2022 18:46 Ответить
 
 