Моравецкий - к европейцам: Ваш комфорт важнее слез и крови украинских детей?
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не все страны в Европе поддерживают ужесточение санкций против России из-за нападения на Украину, намекнув на Испанию, Францию, Австрию и Италию.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Он отметил, что Украина уже 20 дней защищает себя, "а значит, и фундаментальные европейские ценности".
"Я смотрю глубоко в глаза всем европейским лидерам. Да, Киев сегодня стоит на переднем крае защиты величайших европейских ценностей. Свобода, независимость, свобода выбора человеком жизни или демократии – разве это не величайшие ценности? Вот уже 20 дней Киев отстаивает эти европейские ценности. Мы хотим достучаться до совести всех европейцев, в первую очередь, и граждан всех людей доброй воли во всем мире, до общественного мнения в Западной Европе и во всем Европейском союзе", – сказал Моравецкий.
Премьер Польши подчеркнул, что 20 дней назад никто не мог предположить, что Украина настолько героически будет обороняться, "с таким мужеством защищать каждую пядь земли, каждую человеческую жизнь, каждую улицу, каждый детский сад и школу".
"Если Европа думает, что, потеряв Украину, это будет та же Европа, то, уважаемые европейцы, глубоко ошибаются те, кто так думает. Такая Европа была бы символом неудачи, символом слабости и символом унижения. Поэтому мы не можем позволить этому случиться", – сказал премьер.
Он отметил, что ЕС сегодня помогает Украине, но "нужно намного больше".
"Мы должны оживить оборону, помочь Украине защититься именно так, чтобы Европа не была бездушной Европой, чтобы не была Европой без своей идентичности, – сказал Моравецкий. – Мы много говорили о санкциях... Иногда я слышу голоса в Европе, что это поставит под угрозу некую зону комфорта, в которой находится Евросоюз. Да, дорогие граждане Европейского союза, дорогие друзья из Испании, Франции, Австрии или Италии? Ваш комфорт важнее слез, крови детей здесь, в сердце Украины? Я так не думаю. Я надеюсь, что у вас все еще есть собственное сердце, ваша собственная совесть".
"Политик пересказал разговор с коллегами по поводу санкций против России на заседании Европейского совета.
"Я не буду говорить, кто это сказал в Евросовете, потому что не знаю, понравится ли это этому человеку, но было два интересных голоса. Один про то, что, наверное, лучше надеть свитер потеплее (это метафора) и поскорее лишить россиян кислорода – то есть денег от продажи сырья. Второй тезис: "Нет, не должно быть никаких красных линий, которые нельзя переходить, когда речь идет о санкциях". Да, санкции должны заходить настолько далеко, насколько это возможно", – сказал премьер Польши.
Пожалуйста, подождите...
В ньому друкувалися фрагменти творив закордонних пісменників.
Один чеський пісменник висловив таку фразу : "Захід застряг в теплих
фекаліях особистого комфорту." Це я запам'ятав назавжди. Така була
реакція на відношення західних країн до окупації Чехословакії у 1968 р.
Ось так себе поводять деяки європейські країни. Лідирує як правило
Франція.Вона ж колись віддала половину своєї території Гітлеру.
Забули про свою позорну республіку Віші.
По уточненным данным, упали сайты арбатражных судов почти по всей стране. В СФО не работают порталы Алтайского края, Республики Алтай, Тувы, Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областей.
Велика помилка вважати ворога таким як ти.
Тому їм *****.
Также як нам ***** було на Сирію.
Але що Україна тоді могла зробити?
А от Європа могла б зробити багато чого.
В листопаді їхній глава цру русофіл бьорнс три дні!!! був з візитом у москві, чого не було ніколи. Перед війною цей біден ганебно евакуював посольства, демонстративно дав зелено світло на вторгнення, він нічого не зробив для того, щоб путєна зупинити. А точніше - зробив все, щоб к@цапи вторглися. Але потім о#уїв з того, що нічого не виходить, там зараз так і говорять. І мусять нехотя допомагати, бо іншого виходу немає, рейтинг треба рятувати, який і так нижче плінтуса.
Не говорячи про "подвиг" бідена в Афгані. Не говорячи про "подвиг" віце-президента бідена в 2014 щодо Криму й Донбасу. Там де ліваки - там завжди підлість, злидні, війна. Доведено XX століттям. І вкотре - в XXI.
- у меня нет уже кредитов!
- я позвоню во все банки и выкуплю твои кредиты!
- у меня нет кредитов. у меня свой банк!
- я выкуплю твой банк! и ты будешь плясать под мою музыку!
...
Украине понадобятся годы чтобы восстановить инфраструктуру и стать наравне с сильными государствами - да и то при условии "плясок под чужую дудочку" ...
Не надо бояться войны с применением ядерного оружия. Такого не будет.
Если кто-то думает, что кремлевский фюрер имеет психические растройства, то это не так. Он только кгбист у которого отчим нквдист. А сейчас он нацист и фашист.
Поэтому он не запустит ядерное оружие.