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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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Моравецкий - к европейцам: Ваш комфорт важнее слез и крови украинских детей?

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Моравецкий - к европейцам: Ваш комфорт важнее слез и крови украинских детей?

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не все страны в Европе поддерживают ужесточение санкций против России из-за нападения на Украину, намекнув на Испанию, Францию, Австрию и Италию.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Он отметил, что Украина уже 20 дней защищает себя, "а значит, и фундаментальные европейские ценности".

"Я смотрю глубоко в глаза всем европейским лидерам. Да, Киев сегодня стоит на переднем крае защиты величайших европейских ценностей. Свобода, независимость, свобода выбора человеком жизни или демократии – разве это не величайшие ценности? Вот уже 20 дней Киев отстаивает эти европейские ценности. Мы хотим достучаться до совести всех европейцев, в первую очередь, и граждан всех людей доброй воли во всем мире, до общественного мнения в Западной Европе и во всем Европейском союзе", – сказал Моравецкий.

Также читайте: Четвертый пакет санкций ЕС против России – это удар по ВПК, энергетике, торговле и олигархам, - Кулеба

Премьер Польши подчеркнул, что 20 дней назад никто не мог предположить, что Украина настолько героически будет обороняться, "с таким мужеством защищать каждую пядь земли, каждую человеческую жизнь, каждую улицу, каждый детский сад и школу".

"Если Европа думает, что, потеряв Украину, это будет та же Европа, то, уважаемые европейцы, глубоко ошибаются те, кто так думает. Такая Европа была бы символом неудачи, символом слабости и символом унижения. Поэтому мы не можем позволить этому случиться", – сказал премьер.

Он отметил, что ЕС сегодня помогает Украине, но "нужно намного больше".

"Мы должны оживить оборону, помочь Украине защититься именно так, чтобы Европа не была бездушной Европой, чтобы не была Европой без своей идентичности, – сказал Моравецкий. – Мы много говорили о санкциях... Иногда я слышу голоса в Европе, что это поставит под угрозу некую зону комфорта, в которой находится Евросоюз. Да, дорогие граждане Европейского союза, дорогие друзья из Испании, Франции, Австрии или Италии? Ваш комфорт важнее слез, крови детей здесь, в сердце Украины? Я так не думаю. Я надеюсь, что у вас все еще есть собственное сердце, ваша собственная совесть".

Читайте: "В разрушенном войной Киеве создается история": Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились в столице Украины. ФОТОрепортаж

"Политик пересказал разговор с коллегами по поводу санкций против России на заседании Европейского совета.

"Я не буду говорить, кто это сказал в Евросовете, потому что не знаю, понравится ли это этому человеку, но было два интересных голоса. Один про то, что, наверное, лучше надеть свитер потеплее (это метафора) и поскорее лишить россиян кислорода – то есть денег от продажи сырья. Второй тезис: "Нет, не должно быть никаких красных линий, которые нельзя переходить, когда речь идет о санкциях". Да, санкции должны заходить настолько далеко, насколько это возможно", – сказал премьер Польши.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Тупі єврошлюхи не бачуть що перед ними.Бо гроші застчть їм очи. Вони вважають що знаходяться у безпеці. Так само думали колись такі самі жирні дебіли перед другою світовою. Так само америка дозволяла фюрерку агресію у Грузії, Сірії, Африці. Все вони домовлялись.... Не можна домовитись з ворогом який хоче тебе знищити.
Велика помилка вважати ворога таким як ти.
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16.03.2022 07:10
+12
Как только что стало известно, сайт Арбитражного суда Красноярского края взломан - при переходе на него пользователи видят протестные проукраинские лозунги экстремистского содержания, признание в ненависти к россиянам, требование освободить политзаключенных и угрозы отдать Владимира Путина под Гаагский трибунал.

По уточненным данным, упали сайты арбатражных судов почти по всей стране. В СФО не работают порталы Алтайского края, Республики Алтай, Тувы, Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областей.
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16.03.2022 06:56
+11
Байден, придумай де їм брати газ і нафту. Дай їм готові рішення. Ці слабаки ні на що нездатні.
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16.03.2022 07:45
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НАЖАЛЬ НАРАЗІ САМЕ ТАК- ВЛАСНА ДУПА В ТЕПЛІ ТА КОМФОРТ-ВАЖЛИВІШІ...
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16.03.2022 06:54 Ответить
Якось мені у 80 роки попався на руки журнал "Иностранная литература".
В ньому друкувалися фрагменти творив закордонних пісменників.
Один чеський пісменник висловив таку фразу : "Захід застряг в теплих
фекаліях особистого комфорту." Це я запам'ятав назавжди. Така була
реакція на відношення західних країн до окупації Чехословакії у 1968 р.
Ось так себе поводять деяки європейські країни. Лідирує як правило
Франція.Вона ж колись віддала половину своєї території Гітлеру.
Забули про свою позорну республіку Віші.
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16.03.2022 11:37 Ответить
Как только что стало известно, сайт Арбитражного суда Красноярского края взломан - при переходе на него пользователи видят протестные проукраинские лозунги экстремистского содержания, признание в ненависти к россиянам, требование освободить политзаключенных и угрозы отдать Владимира Путина под Гаагский трибунал.

По уточненным данным, упали сайты арбатражных судов почти по всей стране. В СФО не работают порталы Алтайского края, Республики Алтай, Тувы, Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областей.
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16.03.2022 06:56 Ответить
В можна так зробити хакерам нашим- в Україні сигнал повітряної тривоги декілька разів в день-і щоб в кацапів зі всіх телевізорів,телефонів також цей сигнал транслювався????Нехай би і вони відчули мінімум наших тривог.
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16.03.2022 09:29 Ответить
З телевізорів можна, а от з телефонів вкрай маловірогідно.
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16.03.2022 10:28 Ответить
Тупі єврошлюхи не бачуть що перед ними.Бо гроші застчть їм очи. Вони вважають що знаходяться у безпеці. Так само думали колись такі самі жирні дебіли перед другою світовою. Так само америка дозволяла фюрерку агресію у Грузії, Сірії, Африці. Все вони домовлялись.... Не можна домовитись з ворогом який хоче тебе знищити.
Велика помилка вважати ворога таким як ти.
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16.03.2022 07:10 Ответить
В крови и утопим парашу
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16.03.2022 07:22 Ответить
Там в Германии нет желающих пострелять "русишь швайне"?))
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16.03.2022 10:29 Ответить
Тепер вмім зрозуміло, що вступ Украіни в НАТО суттєво послабить Зюройні Сили Украіни！😀
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16.03.2022 07:27 Ответить
Це якийсь сюр, руйнують країну у центрі Європи, а ци ублюдки дивляться футбол...
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16.03.2022 07:27 Ответить
Італія і Іспанія думають, що це від них дуже далеко.
Тому їм *****.
Также як нам ***** було на Сирію.
Але що Україна тоді могла зробити?
А от Європа могла б зробити багато чого.
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16.03.2022 07:42 Ответить
Байден, придумай де їм брати газ і нафту. Дай їм готові рішення. Ці слабаки ні на що нездатні.
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16.03.2022 07:45 Ответить
Який біден *facepalm*... Цей лівак - не просто перший нікчема серед всіх тих євроімпотентів, це співучасник путєна, як би це дико не звучало.
В листопаді їхній глава цру русофіл бьорнс три дні!!! був з візитом у москві, чого не було ніколи. Перед війною цей біден ганебно евакуював посольства, демонстративно дав зелено світло на вторгнення, він нічого не зробив для того, щоб путєна зупинити. А точніше - зробив все, щоб к@цапи вторглися. Але потім о#уїв з того, що нічого не виходить, там зараз так і говорять. І мусять нехотя допомагати, бо іншого виходу немає, рейтинг треба рятувати, який і так нижче плінтуса.
Не говорячи про "подвиг" бідена в Афгані. Не говорячи про "подвиг" віце-президента бідена в 2014 щодо Криму й Донбасу. Там де ліваки - там завжди підлість, злидні, війна. Доведено XX століттям. І вкотре - в XXI.
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16.03.2022 10:13 Ответить
Думаю, що тепер явна більшість українців розуміють чому Бандера ненавидів кацапстан.
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16.03.2022 09:35 Ответить
Гарно сказано, чекаємо дій!
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16.03.2022 09:46 Ответить
- я позвоню в банк и выкуплю твои кредиты.
- у меня нет уже кредитов!
- я позвоню во все банки и выкуплю твои кредиты!
- у меня нет кредитов. у меня свой банк!
- я выкуплю твой банк! и ты будешь плясать под мою музыку!
...
Украине понадобятся годы чтобы восстановить инфраструктуру и стать наравне с сильными государствами - да и то при условии "плясок под чужую дудочку" ...
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16.03.2022 09:52 Ответить
Запад должен понимать, что если Украина потерпит поражение, то за этим будет следовать геноцид намного более сильный чем при СССР. Ведь сам кремлевский фюрер говорил, что Украина и украинский язык придуманы.
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16.03.2022 09:54 Ответить
Поэтому Запад должен использовать все возможности вплоть до прямого участия их войск.

Не надо бояться войны с применением ядерного оружия. Такого не будет.

Если кто-то думает, что кремлевский фюрер имеет психические растройства, то это не так. Он только кгбист у которого отчим нквдист. А сейчас он нацист и фашист.

Поэтому он не запустит ядерное оружие.
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16.03.2022 10:01 Ответить
Тут Моравецький перед нами - не глава уряду Польщі, а глашатай найвищої у світі моральної політики, що прямує від Солона Кодріда до Вацлава Гавела. Небагато істинних світочів політики ми можемо напевно назвати на цьому шляху: Гарібальді, Черчіль, Де Голль, Чан Кайші, Аденавер, Іван Павло ІІ, Рейган, Накассоне, А.Д.Сахаров, Л.Г.Лук'яненко...
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16.03.2022 14:05 Ответить
 
 