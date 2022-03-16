Украинские войска перешли в контрнаступление на отдельных направлениях – оперативная информация Генштаба на 6:00 16 марта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 утра, сообщает Цензор.НЕТ.
По состоянию на начало 21 дня войны, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.
"По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется", – говорится в сообщении.
Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.
Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.
Противник продолжает нести потери на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.
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роССійські
військабидло --. Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст. Джерело: https://censor.net/ua/n3325578
🤬🤬🤬
Проводять бур'ян і все.
https://www.youtube.com/watch?v=mFPN0Bd568o
Тому необхідно активізувати утілізацію іх військового контингента.
Якщо випустити військових то їх пересадять на танки і запустять знову в Україну.
Тактика московитів не змінна 700 років: закидати м"ясом.
Тактика України повинна бути незмінною або орки мусять здатись і залишитись живими, або у землю на перегній - третього не дано.......
Набоїв вистачить - ще від країн Європи і НАТО отримаємо допомогу.