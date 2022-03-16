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Украинские войска перешли в контрнаступление на отдельных направлениях – оперативная информация Генштаба на 6:00 16 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские войска перешли в контрнаступление на отдельных направлениях – оперативная информация Генштаба на 6:00 16 марта

Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 утра, сообщает Цензор.НЕТ.

По состоянию на начало 21 дня войны, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

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"По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется", – говорится в сообщении.

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Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Противник продолжает нести потери на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.
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Топ комментарии
+41
ЗСУ ТА УСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 07:31
+20
Пора вже брати ініціативу у свої руки, треба постаратися деблокувати Маріуполь, буде не просто, але це вже не стільки військове завдання, скільки політичне та моральне!
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16.03.2022 07:34
+20
нищити ворога -свята справа .Слава Україні!
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16.03.2022 07:37
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ЗСУ ТА УСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 07:31 Ответить
Пора вже брати ініціативу у свої руки, треба постаратися деблокувати Маріуполь, буде не просто, але це вже не стільки військове завдання, скільки політичне та моральне!
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16.03.2022 07:34 Ответить
нищити ворога -свята справа .Слава Україні!
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16.03.2022 07:37 Ответить
Срочно освобождай Херсон и Мариуполь, Бердянск!! Посевная на носу!
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16.03.2022 07:38 Ответить
Спочатку розмінування . Займе багато часу там , де були запеклі бої . Посівна лише там , де небуло стрілянини.
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16.03.2022 07:45 Ответить
ВСУ України --Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев'ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3325578
роССійські війська бидло --. Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст. Джерело: https://censor.net/ua/n3325578
🤬🤬🤬
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16.03.2022 07:41 Ответить
Україна це територія збройних сил, а не орковська.
Проводять бур'ян і все.
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16.03.2022 07:43 Ответить
прополять*
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16.03.2022 08:02 Ответить
Ой, у лузі червона калина.
https://www.youtube.com/watch?v=mFPN0Bd568o
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16.03.2022 07:44 Ответить
Давіть рашистів.
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16.03.2022 07:50 Ответить
В Харкові В Харькове ночью 16 марта слышали звук мощного взрыва жители разных районов Отзвуки были слышны в радиусе 17 километров.
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16.03.2022 07:53 Ответить
Західні райони Києва раділи нічній заграві з канонадою наче салюту перемоги.
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16.03.2022 07:57 Ответить
Нужно спасать Мариуполь
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16.03.2022 08:13 Ответить
треба виганяти ці війська з України. путін їх все одно не виведе.
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16.03.2022 08:17 Ответить
вони самі втечуть, або в полон
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16.03.2022 08:23 Ответить
"На фронте без перемен" (С)
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16.03.2022 08:38 Ответить
Люди, которые не умеют говорить правду - обречены.
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16.03.2022 10:07 Ответить
да, путинский режим обречен.
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16.03.2022 11:21 Ответить
Сейчас главное Мариуполь.
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16.03.2022 11:20 Ответить
На москальщині оголосили мобілізацію......це означає що м"яса орків не вистачає.
Тому необхідно активізувати утілізацію іх військового контингента.
Якщо випустити військових то їх пересадять на танки і запустять знову в Україну.
Тактика московитів не змінна 700 років: закидати м"ясом.
Тактика України повинна бути незмінною або орки мусять здатись і залишитись живими, або у землю на перегній - третього не дано.......
Набоїв вистачить - ще від країн Європи і НАТО отримаємо допомогу.
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16.03.2022 11:23 Ответить
А дайте будь ласка джерело, де пише про мобілізацію? Хочеться посміятися з орків
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16.03.2022 17:34 Ответить
Тільки Маріуполь (та й то не будь-якою ціною) !!! І ніяких більше контрнаступів чи атак! Мої Українці, згадайте, якою величезною українською кров'ю заплачено за т.зв."корінний перелом"(грудень 1941-січень 1942; нам московська пропаганда брехала тільки про КП липня-серпня 1943). Тоді абсолютно ВИГРАШНУ позицію найтупіший "гавнокомандующий" "всіх часів і народів", кровожерливий с...алін перетворив у травні-липні у катастрофу! І лише героїчними зусиллями істинно Великого Черчіля та палко залюбленого в с...аліна Ф.Д.Рузвельта більшовицька імперія була врятована. Тому тільки один контрудар. А далі - до глухої оборони. Принаймні, на півроку !!!
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16.03.2022 13:29 Ответить
На початку "гарячої фази" Живицький поскаржився, що Сумщина прикриває Київ... Не треба прикривати, а просто пропускати, бо Київ має хоча б поганеньку ПРО, а Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв...по суті, ніякої. Треба заохочувати, заманювати ординців на Київ, бо там вони гарантовано стануть добривом. Сьогодні лише понад 15 тис. стали такими... А треба - 1,5 млн., бо тільки тоді на них це подіє. Бо московити - це не Homo Sapiens, а Homo Scotyns.
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16.03.2022 13:42 Ответить
От тільки без конкретики, ці всі "контратаки" можуть бути тільки в уяві Арестовича...
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16.03.2022 17:32 Ответить
 
 