С начала войны украинские военные уничтожили минимум 10 командующих российскими войсками. Список

Украинские военные за время войны с российскими оккупантами уничтожили как минимум 10 членов высшего командования войск противника.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

Так, доблестная украинская армия "приземлила":



• генерал-майора Тушаева Магомеда

• генерал-майора Герасимова Виталия

• генерал-майора Колесникова Андрея

• генерал-майора Суховецкого Андрея

• полковника Захарова Андрея

• полковника Порохню Сергея

• полковника Николаева Игоря

• подполковника Агаркова Юрия

• подполковника Софронова Дмитрия

• подполковника Ермолина Михаила.

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