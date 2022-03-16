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С начала войны украинские военные уничтожили минимум 10 командующих российскими войсками. Список
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные за время войны с российскими оккупантами уничтожили как минимум 10 членов высшего командования войск противника.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
Так, доблестная украинская армия "приземлила":
• генерал-майора Тушаева Магомеда
• генерал-майора Герасимова Виталия
• генерал-майора Колесникова Андрея
• генерал-майора Суховецкого Андрея
• полковника Захарова Андрея
• полковника Порохню Сергея
• полковника Николаева Игоря
• подполковника Агаркова Юрия
• подполковника Софронова Дмитрия
• подполковника Ермолина Михаила.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
.Мордор
А ось чому не включили у список генерал-майора Мітяєва Олега (вчорашнє фото є досить інформативне), командуючого 150 дивізією, яку спецом створили у Ростовській області для нападу в Україну - це не зрозуміло...
Цікавий факт: Тушаєв у російській вики - майор, а у українській - генерал-майор. Як командуючий полком орків він міг би бути майором, а як кадирівець - нонсенс.
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https://ria-m.tv/news/280447/nasiloval_jenschin_i_rukovodil_ubiystvami_v_seti_pokazali_komandira_rf_kotoryiy_oruduet_na_kievschine.html
так і путін вчепився за Україну і не може іі випустити, тому що впертий дурень.
Его спрашивают, нафига врать? Их три...
Нет восемь... (хотя было уже четыре)...
Толи он генерала от полковника отличить не может... х.з.
Скажи четыре генерала и дохера всяких полковников... или восемь командующих...
Нет, восемь генералов...
Люська не кацап по национальности? Врать это у них генетическое...
Слава Украине!