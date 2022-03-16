Разведка Британии: Россия cобирает военное подкрепление со всей страны для войны в Украине

РФ столкнулась с "длительными потерями личного состава" в Украине и созывает подкрепление со всей страны.

Об этом свидетельствуют данные разведки Великобритании, опубликованные Министерством обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Россия все чаще стремится вызвать дополнительные войска, чтобы восполнить потери личного состава", – говорится в оценке разведки Великобритании.

"Вполне вероятно, что Россия вовсю пытается проводить наступательные операции перед устойчивым сопротивлением Украины".

Министерство Великобритании заявило, что Россия передислоцирует силы даже из "своего Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и Армении" и все чаще использует другие источнии пополнения боевиков - это "частные военные компании, сирийцы и другие наемники".

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"Россия, вероятно, попытается использовать эти силы для удержания захваченной территории и высвобождения своей боевой мощи для возобновления наступательных операций", - говорится в оценке разведки Великобритании.