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Новости Война в Украине
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Разведка Британии: Россия cобирает военное подкрепление со всей страны для войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Разведка Британии: Россия cобирает военное подкрепление со всей страны для войны в Украине

РФ столкнулась с "длительными потерями личного состава" в Украине и созывает подкрепление со всей страны.

Об этом свидетельствуют данные разведки Великобритании, опубликованные Министерством обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Россия все чаще стремится вызвать дополнительные войска, чтобы восполнить потери личного состава", – говорится в оценке разведки Великобритании.

"Вполне вероятно, что Россия вовсю пытается проводить наступательные операции перед устойчивым сопротивлением Украины".

Министерство Великобритании заявило, что Россия передислоцирует силы даже из "своего Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и Армении" и все чаще использует другие источнии пополнения боевиков - это "частные военные компании, сирийцы и другие наемники".

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"Россия, вероятно, попытается использовать эти силы для удержания захваченной территории и высвобождения своей боевой мощи для возобновления наступательных операций", - говорится в оценке разведки Великобритании.
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Топ комментарии
+50
Не взирая на все лозунги но уже многие прозревают --- желающих удобрять землю все меньше и меньше. Остальных зароем !!!
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16.03.2022 09:06
+49
Пенсионеров и инвалидов видимо уже призывать будут
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16.03.2022 09:01
+49
всех зажарим
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16.03.2022 09:03
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путин Х У Й Л О!!!ОЧЬКО ЖИМ ЖИМ!!!Выйди с МАСКОМ!!!Он норм чел предложил по пацански!!!
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16.03.2022 11:14 Ответить
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16.03.2022 11:53 Ответить
будут питенюгенд как гитлер призывать
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16.03.2022 14:40 Ответить
Ну вот и пришло время Курил.
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16.03.2022 15:16 Ответить
и не только
Не знаю, почему все тупят..
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16.03.2022 18:06 Ответить
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