Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 13 800 человек, 430 танков, 1375 бронированных машин, 84 самолета, 108 вертолетов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 13800 человек,
танков - 430 ед.,
боевых бронированных машин ‒ 1375 ед.,
артиллерийских систем – 190 ед.,
РСЗО - 70 ед.,
средств ПВО - 43 ед.,
самолетов - 84 ед.,
вертолетов - 108 ед.,
автомобильной техники - 819 ед.,
корабли /катера - 3 ед.,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,
Специальная техника – 10.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская армия потеряла 40% вторгшихся в Украину подразделений - Генштаб ВСУ
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
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Безвозвратные потери в живой силе составили около 13 800 человек.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
На твою квартиру нашествие тараканов. Ты понимаешь сколько их?
Ты начинаешь их травить. Считаешь сколько сдохло? Понимаешь сколько осталось живых?
В моем примере не верно только первое предложение. Точнее было бы сказать, главтаракан решил, что тараканы - это избранная богом нация, которая должна захватить весь мир.
Але порівняня з тарганами використовую з 2008 року.
https://www.youtube.com/watch?v=eT0TvAVJ9po
Kavkaz Center@newkc14
Ряд источников сообщают, что Турция попросила украинское командование ограничить публикацию видео ударов "Байрактаров". Каких-либо официальных подтверждений этой информации н