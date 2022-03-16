РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9895 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
18 712 22
армия РФ (15407) война (46991) Генштаб ВС (4308) потери (3865)

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 13 800 человек, 430 танков, 1375 бронированных машин, 84 самолета, 108 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 13 800 человек, 430 танков, 1375 бронированных машин, 84 самолета, 108 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 13800 человек,

танков - 430 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 1375 ед.,

артиллерийских систем – 190 ед.,

РСЗО - 70 ед.,

средств ПВО - 43 ед.,

самолетов - 84 ед.,

вертолетов - 108 ед.,

автомобильной техники - 819 ед.,

корабли /катера - 3 ед.,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,

Специальная техника – 10.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская армия потеряла 40% вторгшихся в Украину подразделений - Генштаб ВСУ

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Харон працює понаднормово. Маскалів перевозить цілими отарами.
показать весь комментарий
16.03.2022 09:19
+12
40% боєздатних перемолено. Дані британської та американської розвідок. Не забуваємо, щр залишилися повари, заправщики, водії, медики, механіки, ремонтники, складовщики, провізори та ін., які теж відносяться до орочої армії.
показать весь комментарий
16.03.2022 09:26
+11
Путлер просто попросив трішки рису для голодних окупантів, а китайський фондовий ринок зразу "наклав в штани" і обвалився майже на 8%...)))
показать весь комментарий
16.03.2022 09:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Харон працює понаднормово. Маскалів перевозить цілими отарами.
показать весь комментарий
16.03.2022 09:19 Ответить
Всех на концерт кобзона перевозит
показать весь комментарий
16.03.2022 09:33 Ответить
На 21й день полномасштабного вторжения российские военные потеряли 430 танков (+26 за сутки) и 1 345 боевых бронированных машин 1 375 (+96), 190 артиллерийских систем (+40) и 70 реактивных систем залпового огня (+6), 43 средства ПВО (+2), 84 (+3) самолета и 108 (+13) вертолетов, 819 авто разных видов (+179), 60 цистерн с топливом, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня (+2), десять единиц спецтехники и 3 катера/корабля.

Безвозвратные потери в живой силе составили около 13 800 человек.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
показать весь комментарий
16.03.2022 11:20 Ответить
пишить краще скільки орків лишилось боєздатних
показать весь комментарий
16.03.2022 09:22 Ответить
40% боєздатних перемолено. Дані британської та американської розвідок. Не забуваємо, щр залишилися повари, заправщики, водії, медики, механіки, ремонтники, складовщики, провізори та ін., які теж відносяться до орочої армії.
показать весь комментарий
16.03.2022 09:26 Ответить
Ще залишились блогери, дон..
показать весь комментарий
16.03.2022 09:42 Ответить
уже задействовали военный оркестр, трубачей и барабанщиков кидают в пекло
показать весь комментарий
16.03.2022 09:43 Ответить
Соседи начали делать ремонт.
На твою квартиру нашествие тараканов. Ты понимаешь сколько их?
Ты начинаешь их травить. Считаешь сколько сдохло? Понимаешь сколько осталось живых?

В моем примере не верно только первое предложение. Точнее было бы сказать, главтаракан решил, что тараканы - это избранная богом нация, которая должна захватить весь мир.
показать весь комментарий
16.03.2022 09:32 Ответить
Таракани давно захопили весь світ,на відміну від расєян.
Але порівняня з тарганами використовую з 2008 року.
показать весь комментарий
16.03.2022 09:37 Ответить
Ще мільйонів 100 на расєє. Чи вони боєзддатні? Сам здогадайся.
показать весь комментарий
16.03.2022 09:34 Ответить
Мардва уже по лесам хаваецца.
показать весь комментарий
16.03.2022 09:37 Ответить
Та сарана закінчиться?
показать весь комментарий
16.03.2022 09:24 Ответить
Колись
показать весь комментарий
16.03.2022 09:30 Ответить
За Україну з вогнем завзяття. Хорея Козацька.Chorea Kozacky

https://www.youtube.com/watch?v=eT0TvAVJ9po
показать весь комментарий
16.03.2022 09:26 Ответить
Путлер просто попросив трішки рису для голодних окупантів, а китайський фондовий ринок зразу "наклав в штани" і обвалився майже на 8%...)))
показать весь комментарий
16.03.2022 09:28 Ответить
я болею за самолетики, но ****, вертолетики под Херсоном играют в поддавки
показать весь комментарий
16.03.2022 09:32 Ответить


Kavkaz Center@newkc14

Ряд источников сообщают, что Турция попросила украинское командование ограничить публикацию видео ударов "Байрактаров". Каких-либо официальных подтверждений этой информации н
показать весь комментарий
16.03.2022 09:33 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2022 09:33 Ответить
артилерия агонь - 40 шт, но ББМ тоже ничего, под сотню, совсем себя не берегут
показать весь комментарий
16.03.2022 09:35 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2022 09:38 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2022 14:31 Ответить
 
 