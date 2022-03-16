С начала войны в Украине погибли 103 ребенка, ранены более 100, - Венедиктова

По состоянию на утро 16 марта от военных действий РФ в Украине погибли 103 ребенка и более 100 травмированы.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская война против украинских детей - 103 погибли и более 100 ранены", - уточнила генпрокурор.

По ее информации, захватчики убивают не менее 5 украинских детей в день.

"Сегодня утром официальная цифра пересекла критическую и страшную отметку 100. Данные не окончательные - в самых горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов. Агрессор разбомбил более 400 учебных заведений, 59 - уничтожены - добавляет она.

Венедиктова отметила, что обратилась по этому поводу к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов и к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей.

Важно, чтобы специализированные учреждения ООН как можно быстрее приняли решение о реализации миссии по оценке нарушения прав детей в условиях вооруженного конфликта в Украине.

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