С начала войны в Украине погибли 103 ребенка, ранены более 100, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на утро 16 марта от военных действий РФ в Украине погибли 103 ребенка и более 100 травмированы.
Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.
"Российская война против украинских детей - 103 погибли и более 100 ранены", - уточнила генпрокурор.
По ее информации, захватчики убивают не менее 5 украинских детей в день.
"Сегодня утром официальная цифра пересекла критическую и страшную отметку 100. Данные не окончательные - в самых горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов. Агрессор разбомбил более 400 учебных заведений, 59 - уничтожены - добавляет она.
Венедиктова отметила, что обратилась по этому поводу к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов и к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей.
Важно, чтобы специализированные учреждения ООН как можно быстрее приняли решение о реализации миссии по оценке нарушения прав детей в условиях вооруженного конфликта в Украине.
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