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С начала войны в Украине погибли 103 ребенка, ранены более 100, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала войны в Украине погибли 103 ребенка, ранены более 100, - Венедиктова

По состоянию на утро 16 марта от военных действий РФ в Украине погибли 103 ребенка и более 100 травмированы.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская война против украинских детей - 103 погибли и более 100 ранены", - уточнила генпрокурор.

По ее информации, захватчики убивают не менее 5 украинских детей в день.

"Сегодня утром официальная цифра пересекла критическую и страшную отметку 100. Данные не окончательные - в самых горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов. Агрессор разбомбил более 400 учебных заведений, 59 - уничтожены - добавляет она.

Венедиктова отметила, что обратилась по этому поводу к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов и к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей.

Важно, чтобы специализированные учреждения ООН как можно быстрее приняли решение о реализации миссии по оценке нарушения прав детей в условиях вооруженного конфликта в Украине.

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103,,, Якщо уявити личко кожного, це невимовно багато. І який біль за кожним.
Хто ще скаже про парашкованів"братья"? Хто ще скаже, що в них є жалість і совість?
Скажіть мені це - і я вас **** в лобєшнік.
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16.03.2022 09:32 Ответить
Нехай КОЖЕН мацкаль опиниться в пеклі ще при житті за все шо вони роблять !!
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16.03.2022 09:34 Ответить
гинуть діти, а ООН свою функцію не виконує, свої війська в Україну не вводить. НАТО літаки та ПВО не надає. Чого чекають чи чого бажають тут, коли кожного дня гинуть люди?
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16.03.2022 09:47 Ответить
Прийми Боженька безвинні Душі навмисно вбитих янголів України...

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16.03.2022 10:17 Ответить
За вбивство дітей ніколи вам рашиські варвари не буде прощення ,будьте прокляті виродки ,ваш кривавий кат і ваше дибільне насиление.
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16.03.2022 12:15 Ответить
За кожну скалічена та вбитую українску дитину, хай здохне 100 кацапських лічінок
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16.03.2022 13:11 Ответить
 
 