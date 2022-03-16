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Оккупанты разгромили здание Бучанского горсовета и взяли 6 человек в плен. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты разгромили здание Бучанского горсовета и взяли 6 человек в плен. СПИСОК

Российские оккупанты во вторник вечером устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен шестерых сотрудников и волонтеров.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Во вторник вечером, 15 марта, российские окупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен наших сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям нашего города", - говорится в сообщении.

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Вот список пленных:

1) Гапченко Дмитрий Александрович;

2) Черкасский Леонид Ефимович;

3) Цыган Николай Владимирович;

4) Ющенко Анатолий Викторович;

5) Уманец Владимир Александрович;

6) Матюк Сергей Александрович.

В горсовете отметили, что оккупанты выбросили паспорта и другие документы.
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Топ комментарии
+13
росіяни - фашисти. росія має бути знищена. Навіть згадки про цю імперію зла маєть бути знищені.
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16.03.2022 09:55
+7
Рашизм = фашизм
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16.03.2022 09:58
+3
А говорили, что откинули врага от Киева, зачем врать про контрнаступление? Буча граничит с городской чертой Киева, если кто не знал...
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16.03.2022 10:18
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росіяни - фашисти. росія має бути знищена. Навіть згадки про цю імперію зла маєть бути знищені.
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16.03.2022 09:55 Ответить
Буча7 ***** без паники.
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16.03.2022 09:58 Ответить
Рашизм = фашизм
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16.03.2022 09:58 Ответить
Рашизм против Украины = фаршизм.
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16.03.2022 10:05 Ответить
А говорили, что откинули врага от Киева, зачем врать про контрнаступление? Буча граничит с городской чертой Киева, если кто не знал...
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16.03.2022 10:18 Ответить
Ты смотри на снятую с десяти ракурсов разбомбленную под Харьковом колонну и радуйся радуйся.
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16.03.2022 10:43 Ответить
Похоже, что оно рыдать з своими орками будет.
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16.03.2022 12:08 Ответить
*****, а трудно заметить, что твои грабили мерию Буч вчера, а сегодня уже полдень?
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16.03.2022 12:10 Ответить
****** это ты и твой отец, щенок.

У меня дом в том районе, конечно я волнуюсь. А ты кроме того, что *****, так ещё и дебил. Контрнаступ был тоже вчера.

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16.03.2022 13:06 Ответить
 
 