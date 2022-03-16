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Ликвидированы два вражеских истребителя Су-30см, которые пытались атаковать поселок в Одесской области. Пилоты катапультировались и упали в Черное море, - Командование Воздушных Сил ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ликвидированы два вражеских истребителя Су-30см, которые пытались атаковать поселок в Одесской области. Пилоты катапультировались и упали в Черное море, - Командование Воздушных Сил ВСУ

Зенитные ракетные войска на юге страны уничтожили два вражеских истребителя Су-30см, пытавшихся атаковать поселок в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня, в 5 утра, на юге страны два истребителя Су-30см российских фашистов отправили вслед за российским кораблем. Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области. Зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Південь" оба самолета ликвидированы. Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 14 марта Воздушные силы уничтожили 1 самолет и 4 вертолета оккупантов
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Топ комментарии
+107
Іхтіандри ******
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16.03.2022 10:11
+63
Засруть його кляті окупанти… А наші пращури його копали, старалися, і все для того щоб там плавали дохлі фашисти.
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16.03.2022 10:14
+61
Сподіваюсь , вже побачили дно чорного моря.
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16.03.2022 10:13
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Іхтіандри ******
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16.03.2022 10:11 Ответить
Сподіваюсь , вже побачили дно чорного моря.
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16.03.2022 10:13 Ответить
і наших милих чайок)
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16.03.2022 10:16 Ответить
если шо на улице ночью было -3 градуса
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16.03.2022 10:28 Ответить
Хотите сказать, приём был не таким уж горячим?
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16.03.2022 10:33 Ответить
З катранами і крабами.
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16.03.2022 10:57 Ответить
катран падло не їсть. він акула. хоч і маленька : )
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16.03.2022 11:10 Ответить
Море вирили Українці, значить Катран українська акула, значить військовозобов'язана на військовий час, значить мусить допомагати ))
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16.03.2022 11:43 Ответить
Да, пробили дно Черного моря в поисках пресной воды, но попали на концерт кобздона.
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16.03.2022 10:23 Ответить
вода 3,4- 4°C
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16.03.2022 11:28 Ответить
ага, долучилися до ансамблю Александрова
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16.03.2022 16:41 Ответить
Засруть його кляті окупанти… А наші пращури його копали, старалися, і все для того щоб там плавали дохлі фашисти.
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16.03.2022 10:14 Ответить
нічого, зате чорноморський бичок буде жирнішим)
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16.03.2022 10:17 Ответить
І українські злющі краби також!
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16.03.2022 10:34 Ответить
І катрани.
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16.03.2022 10:58 Ответить
Есть и хорошие новости, бычки в этом году будут жирные ))))
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16.03.2022 10:18 Ответить
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16.03.2022 10:16 Ответить
Минус 120 миллионов долларов ❤️
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16.03.2022 10:13 Ответить
За один день кацапи мають мільярди доларів за газ/нафту...
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16.03.2022 13:03 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 10:13 Ответить
Ловят. Поймают, на кол.
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16.03.2022 10:13 Ответить
Вряд ли выживут в море в эту пору года.
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16.03.2022 10:14 Ответить
при такій температурі води, через кілька хвилин окочуряться
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16.03.2022 10:17 Ответить
Була колись в прокаті фідьм-казка "Секретний фарватер"- так то казка...
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16.03.2022 10:23 Ответить
так вони з кріслом своїм падають на якому парашут, а воно важке й одразу до дна...
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16.03.2022 10:36 Ответить
росіяни дбають про своїх пілотів і тому від крісла відчепитись неможливо
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16.03.2022 11:09 Ответить
Це морська авіація. У них до крісла примотаний надувний човен. Якщо працює, то воно буде плавать і його треба ловить
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16.03.2022 11:11 Ответить
З моторчиком чи веслом? так і будуть гойдатись у морі поки хтось не підбере, а якшо встигли змокнути то вже RIP
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16.03.2022 12:59 Ответить
Та хто за ними в холодну воду полізе? То вже здобич бічків.
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16.03.2022 10:15 Ответить
да ніхто їх ловити не буде. 15 хв. в такій воді і пішов на дно.
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16.03.2022 10:16 Ответить
На палю.
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16.03.2022 10:21 Ответить
МАЮ НАДІЮ ЩО ЦІ КАЦАПСЬКІ СМЕРДЮЧІ ВБИВЦІ ПОБАЧАТЬ ДНО ЧОРНОГО МОРЯ...
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16.03.2022 10:13 Ответить
Не доберуться до дна, катранчики покромсають ))
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16.03.2022 11:00 Ответить
Их ещё до Катранов, Бандеро бакланы и Бандеро чайки заклюют😂
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16.03.2022 11:20 Ответить
Мементо морi...и сразу в море!!!
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16.03.2022 10:14 Ответить
А вода нынче теплая?
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16.03.2022 10:15 Ответить
Очень !
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16.03.2022 10:28 Ответить
Десь так "біля-около" ...
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16.03.2022 10:30 Ответить
Біля двигуна літака пару хвилин буде теплою.
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16.03.2022 11:01 Ответить
Бычки благодарят за обед
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16.03.2022 10:16 Ответить
Бички ще "биковцями"снідають...
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16.03.2022 10:54 Ответить
Они просто с хором Александрова на концерте
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16.03.2022 10:16 Ответить
Суку трахает не природой. Натали - Ветер с моря дул (Официальный клип) - YouTube
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16.03.2022 10:17 Ответить
Не дайте їм до берега пристать, хай насолоджуються водичкою, охолонуть
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16.03.2022 10:18 Ответить
Який приємний жах, такими темпами скоро в паРаші всі літаки закінчаться!Уклін нашим ППОборонцям!
Бережіть себе, зрубуйте голови парашній гідрі без жалю!
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16.03.2022 10:18 Ответить
Рибам також щось їсти треба
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16.03.2022 10:21 Ответить
Этих даже рыбы есть не будут, побрезгуют
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16.03.2022 10:22 Ответить
При такій температурі води їм гаплик.
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16.03.2022 10:23 Ответить
Ля вот купаешься ты летом в море а тебе навстречу череп в шлеме выплывает Уже авансом кому-то отдых москали испортили
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16.03.2022 10:26 Ответить
Шо еще есть ПВО?Его уже уничтожили 10 раз,это все фейки
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16.03.2022 10:26 Ответить
До речи, як що ви не знали, вони вже знищили 1200 наших танків и 140 БПЛА.
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16.03.2022 10:29 Ответить
Лооол и 86 самолётов из 68 имеющихся у украинцев
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16.03.2022 10:45 Ответить
Ми, взагалі, всі вимерзли ще зимою 2014-2015 року, а вони воюють зі своєю алкогольною галюцінацією.
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16.03.2022 10:46 Ответить
Жалко, что в Черном море нет жовто-блакытных акул.
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16.03.2022 10:27 Ответить
Если рыбы и крабы распробуют человечину, там больше невозможно будет купаться. Вот уроды кацапские, даже здесь не могли не наср@ть.
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16.03.2022 10:28 Ответить
!!!
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16.03.2022 10:32 Ответить
Катрани розпробують, але думаю гризти після цього вони будуть тільки москалів, бо запах специфічний.
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16.03.2022 11:05 Ответить
Чи кацапи геть дибіли, чи я чогось не розумію, як винищувачі, можуть атакувати наземні обєкти? Вони типу з піке луплять з пушки? Шо че взагалі за дурість, чи так вони виявляють наше ППО, надіслали двох камікадзе і норм?
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16.03.2022 10:28 Ответить
Саме так, виявляють...
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16.03.2022 10:39 Ответить
Підвісне озброєння:

6 керованих ракет середньої дальності Р-77, Р-27 Р або Р-27ЕР, Р-27т або Р-27ЕТ з ТГС і 6 ракет ближнього бою Р-73 з ТГС;
Вільнопадаючі бомби масою по 500 кг (до 8 одиниць) або по 250 кг (28 одиниць);
Контейнери КМГ-У (до 7 одиниць) або блоки НАР С-13 і С-8 (до 4 одиниць);
Можливі різні комбінації керованого і некерованого озброєння різного класу. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-30
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16.03.2022 10:43 Ответить
Дякую, я побачив що це винищувач, тому і здивувався, як він мав атакувати поверхню.
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16.03.2022 11:29 Ответить
Звісно, навіть кацапи не будуть використовувати некеровані АБ, КМГУ, НАРи на Су-30.
Там є можливість пуску протирадіолокаційних Х-31П, та Х-35 з АРЛГСН
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16.03.2022 13:46 Ответить
У СУ-30 12 точок підвіски, на які можно до 8000 кг озброєння ціпляти.
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16.03.2022 10:47 Ответить
камикадзе *************, правда не по своей воле думали как в сирии прокатит, ан нет стали камикадзе **************
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16.03.2022 10:29 Ответить
Накуй парашу.
Кино - Звезды останутся здесь - YouTube
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16.03.2022 10:30 Ответить
Русских артилеристов и лётчиков в плен брать нельзя, привязывать к кроватям и резать постепенно, отрезанные части тела им же и скармливать пока сами себя не сожрут
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16.03.2022 10:31 Ответить
Дайверы, ****.
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16.03.2022 10:32 Ответить
КосмонАвти )))
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16.03.2022 11:08 Ответить
КосмонАвтиКи ))
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16.03.2022 16:45 Ответить
У меня по этому поводу есть вопрос ,а как наши смогли определить ,что эти самолёты именно су-30см если они упали в море
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16.03.2022 10:32 Ответить
Для спеціалістів це зовсім не важко.
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16.03.2022 10:46 Ответить
За кольором горіння
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16.03.2022 11:10 Ответить
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16.03.2022 16:46 Ответить
Якщо так i далi пiде, то незабаром запутенцям лiтати прийдеться на швабрах.
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16.03.2022 10:33 Ответить
у них больше 1000 самолетов на вооружении в стране.. еще много есть.
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16.03.2022 10:37 Ответить
Половину відмінусуйте. Ремонт, регламент, дефіцит запчастин, щось і по території розмазане, а сотню вже втратили.
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16.03.2022 10:45 Ответить
В них на папері і 600 млрд фонду є, і ладу калину виробляють, а по факту дефолт і автозаводи зупинились.
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16.03.2022 10:55 Ответить
Уже летать не кому...ком.эски и зам. ком.эска летают!
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16.03.2022 11:35 Ответить
Ваня - вы ещё вторая армия мира...)))
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16.03.2022 11:36 Ответить
С легким паром!
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16.03.2022 10:36 Ответить
Пополнили подводную группировку.
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16.03.2022 10:45 Ответить
ну шо там? пилоты уже доплыли до берега?
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16.03.2022 11:11 Ответить
Бажаю тігрових акул в морі цим кацапським літючим п***расам.
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16.03.2022 11:25 Ответить
........ У Чернава моря (С)
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16.03.2022 11:27 Ответить
Andriy Magera

2 hrs ·

Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.

По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.

По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).

По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.

По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.

Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.

І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?

Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.
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16.03.2022 11:35 Ответить
v
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16.03.2022 12:21 Ответить
Побачити Чорне море і потонути.. це мрія кожного орка
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02.04.2022 18:12 Ответить
 
 