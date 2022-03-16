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У всех военных РФ забирают документы, чтобы родственники не могли их опознать, – советник МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

У всех военных РФ забирают документы, чтобы родственники не могли их опознать, – советник МВД

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что у всех российских военнослужащих, отправляемых воевать в Украину, забирают документы. Поскольку в дальнейшем их не смогут опознать родственники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на телемарафоне.

Денисенко выразил надежду, что сегодня удастся продолжить гуманитарные коридоры, поскольку в большинстве своем это зависит от личной позиции руководителя Кремля Владимира Путина.

"Потому что все, что происходит в Мариуполе и Харькове, по моему глубокому убеждению, это личное указание Путина относительно блокады Мариуполя и уничтожения Мариуполя и Харькова. Кроме того, сейчас российские корабли начинают обстреливать Мариуполь с моря. Ситуация сложная", - заявил он.

При этом советник главы МВД добавил, что был убит российский генерал-майор Митяев, однако при нем не оказалось документов.

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"Не следует забывать, что вчера была серьезная победа в самом Мариуполе, когда наши войска смогли уничтожить большое количество российской техники, был убит российский генерал-майор Митяев. Я хотел бы обратить внимание, что у Митяева не было документов. Мы уже неделю замечаем, что у всех российских военных забирают документы, чтобы их родственники не могли опознать. Даже у генерал-майора забирают документы", – подчеркнул Денисенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
Скоту и рабам документы не положены, только клеймо.
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16.03.2022 10:33
+19
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16.03.2022 10:35
+7
І наша земля бетоном.
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16.03.2022 10:34
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Скоту и рабам документы не положены, только клеймо.
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16.03.2022 10:33 Ответить
І наша земля бетоном.
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16.03.2022 10:34 Ответить
Та пох як прикопувати, з документами чи без. Головне, щоб мали довідки про прививки.
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16.03.2022 10:35 Ответить
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16.03.2022 10:35 Ответить
Нащо їм документи? По їх документах вони люди, але весь світ знає, що раша паспорт, то ветеринарний документ.
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16.03.2022 10:37 Ответить
А де протикорабельні нептуни а, Зєлєнскій ?!?
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16.03.2022 10:38 Ответить
Ска ти. В бой идут одни старики - YouTube
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16.03.2022 10:42 Ответить
И куя.
Праща лучше лука? - YouTube
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16.03.2022 10:38 Ответить
А суку бы раком.
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16.03.2022 10:40 Ответить
Судячи по руzzьке "воїнам", в них ще забирають екіпіровку, їжу та пальне.
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16.03.2022 10:42 Ответить
Гандоны.
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16.03.2022 10:43 Ответить
Сека бутусов начмл меня банмит.
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16.03.2022 10:44 Ответить
Їх життя нічого не вартує, навіщо їм документи. Їхтамнети ніхто, ото то їх і таврували Z (зеро) нуль
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16.03.2022 10:48 Ответить
За пропавшего без вести не сразу начисляется пенсия, видимо такая экономия.
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16.03.2022 10:57 Ответить
Пацаны вы же не дыбилы!!!???соберитесь и расстреляйте всех командиров и доберитесь до Х У Й Л А ПУТИНА!!!ЭТО БУДЕТ ЗАЩИТА ВАШЕГО ОТЕЧЕСТВА!!!
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16.03.2022 11:01 Ответить
Війну на Україні підтримує не один Путін, а БІЛЬШІСТЬ кацапів. От коли підтримуючих буде меншість, тоді можливо і будуть стріляти і командирів і політиків...
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16.03.2022 12:48 Ответить
А шо і мешка лука уже не дадуть? Аяяйь 😂
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16.03.2022 11:22 Ответить
Ветеринарний паспорт свінособаки?
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16.03.2022 11:22 Ответить
Если пропал без вести, то родня пособий не получит.
Это ещё с 1941 года. Экономия прежде всего.
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16.03.2022 11:24 Ответить
Скорее всего ,чтобы у украинской стороны не было информации…
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16.03.2022 12:03 Ответить
мамка отримає 5 млн рублів за ваньку, не дарма ростила труп можете не вертати, ще витрачатись на поминки, але ж бухнути можна
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16.03.2022 12:27 Ответить
Мені насрати на кацапів, але на цензорі неодноразово виставлялись документи дохлих кацапів - військові квитки, навіть паспорта.
Не новина, а фейк. Цензор, не публікуй фейки, люба людина яка може мислити зрозуміє що це фейк.

СМЕРТЬ КАЦАПАМ !
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16.03.2022 12:41 Ответить
 
 