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Есть определенная надежда на компромисс, – Лавров о переговорах Украины и РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На переговорах между Украиной и РФ есть надежда на компромисс.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но есть надежда на достижение компромисса", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
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Taras Kotyhoroshko
показать весь комментарий17.03.2022 10:38 Ответить Мне нравится 0
Олег Васильченко 827828f7
показать весь комментарий17.03.2022 10:48 Ответить Мне нравится 0
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