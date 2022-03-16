Есть определенная надежда на компромисс, – Лавров о переговорах Украины и РФ

На переговорах между Украиной и РФ есть надежда на компромисс.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но есть надежда на достижение компромисса", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

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