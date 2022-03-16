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Есть определенная надежда на компромисс, – Лавров о переговорах Украины и РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Есть определенная надежда на компромисс, – Лавров о переговорах Украины и РФ

На переговорах между Украиной и РФ есть надежда на компромисс.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но есть надежда на достижение компромисса", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

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Топ комментарии
+113
Компомисс - по границам Украины 2013 года и репарации. Дальше можно обсуждать.
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16.03.2022 10:39
+110
Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса.

© Голда Меир
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16.03.2022 10:39
+89
Основное условие-репарации и привлечение к ответственности военных преступников
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16.03.2022 10:39
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І який ж може бути компроміс між коброю і мангустом? Хіба що кобра залишається без голови
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17.03.2022 10:38 Ответить
Московские нацисты имитируют переговоры.
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17.03.2022 10:48 Ответить
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