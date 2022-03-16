Оккупанты попали в телебашню в Виннице. Эфирное вещание временно не работает, - Госспецсвязи

Утром 16 марта оккупанты обстреляли телебашню Концерна РРТ в Виннице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

Как отмечается, эфирное вещание в городе временно не работает.

Ранее глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что российские оккупанты в ночь на среду нанесли ракетный удар по Виннице.

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