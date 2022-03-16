10 495 16
Оккупанты попали в телебашню в Виннице. Эфирное вещание временно не работает, - Госспецсвязи
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 16 марта оккупанты обстреляли телебашню Концерна РРТ в Виннице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
Как отмечается, эфирное вещание в городе временно не работает.
Ранее глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что российские оккупанты в ночь на среду нанесли ракетный удар по Виннице.
Топ комментарии
+24 Rouhh Elohim
показать весь комментарий16.03.2022 11:22
+4 Lvbnhj
показать весь комментарий16.03.2022 11:24
+4 Vladyslav Shev
показать весь комментарий16.03.2022 11:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Напомним что именно по железной дороге продолжает осуществляться основная переброска сил оккупантов в Украину.
Благородниє мародьори ...
Всім по бліну с лопати і путьовку на курорти сібірі!
Тьфу, ****** шваль...