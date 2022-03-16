РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6525 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
10 495 16
армия РФ (15407) Винница (702) война (46991) обстрел (20267) Госспецсвязь (156)

Оккупанты попали в телебашню в Виннице. Эфирное вещание временно не работает, - Госспецсвязи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты попали в телебашню в Виннице. Эфирное вещание временно не работает, - Госспецсвязи

Утром 16 марта оккупанты обстреляли телебашню Концерна РРТ в Виннице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

Как отмечается, эфирное вещание в городе временно не работает.

Ранее глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что российские оккупанты в ночь на среду нанесли ракетный удар по Виннице.

Также смотрите: Электричества нет. Но есть армия, есть вооружение, есть Stinger'ы, есть NLAW, – председатель Черниговской ОВА Чаус. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Кацапьё такое конченое! Оно думает, что если сломать телевизор, то украинца можно переделать в русского овоща! Они реально *******! Генетическое лишнехромосомное отребье!
показать весь комментарий
16.03.2022 11:22
+4
Рашизм= фашизм
показать весь комментарий
16.03.2022 11:24
+4
Пабідітєлі телевеж і роддомів.
Благородниє мародьори ...
Всім по бліну с лопати і путьовку на курорти сібірі!
Тьфу, ****** шваль...
показать весь комментарий
16.03.2022 11:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапьё такое конченое! Оно думает, что если сломать телевизор, то украинца можно переделать в русского овоща! Они реально *******! Генетическое лишнехромосомное отребье!
показать весь комментарий
16.03.2022 11:22 Ответить
Они просто дебилы,они не знают,как работает телевидение в Украине,они застряли в совке.Где нет кабельного,там тарелки у каждого
показать весь комментарий
16.03.2022 11:27 Ответить
Кацапы ведут войну 20 века - это даже путинолизы признают.
показать весь комментарий
16.03.2022 11:32 Ответить
Рашизм= фашизм
показать весь комментарий
16.03.2022 11:24 Ответить
Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео з вокзалу.
показать весь комментарий
16.03.2022 11:25 Ответить
Уже выложили,хз,что и сказать
показать весь комментарий
16.03.2022 11:28 Ответить
Дуже виручило в цій ситуації Дія.ТВ, я зараз зацінила (молодці Федоров і його хлопці-програмісти). Звичайно, ми беремо інформацію з інета, але коли на кухні звучать спокійні і впевнені голоси наших військових, волонтерів, Арестовича, Кіма тощо, то це дуже заспокойює. А вежу, сподіваюсь, скоро відремонтують, А орки скоро всі здохнуть
показать весь комментарий
16.03.2022 11:28 Ответить
Без арестовича тут ніяк .
показать весь комментарий
16.03.2022 11:35 Ответить
Та я сама до Люсі Арестовича скептично відношусь. Але ж це вже мем, якщо його монотонний голос заспокоює людей, то і добре. Тут його акторські навики пригодяться
показать весь комментарий
16.03.2022 11:41 Ответить
Пабідітєлі телевеж і роддомів.
Благородниє мародьори ...
Всім по бліну с лопати і путьовку на курорти сібірі!
Тьфу, ****** шваль...
показать весь комментарий
16.03.2022 11:40 Ответить
Без закладки (маяка) диверсантов не обошлось. Они по всей Украине, твари.
показать весь комментарий
16.03.2022 12:03 Ответить
Наши херачат ихние аэродромы с вертолетами, орки пуляют по телевышкам. Так кто же тогда победит?
показать весь комментарий
16.03.2022 12:08 Ответить
Это на России останкинскую башню уничтожь, и Россия развалится и режим падет, в Украине так не работает .
показать весь комментарий
16.03.2022 12:42 Ответить
ну так эфирного то сейчас мало у кого осталось уже...
показать весь комментарий
16.03.2022 13:34 Ответить
 
 