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В Харькове с начала войны войска РФ убили более 500 мирных жителей, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове с начала войны войска РФ убили более 500 мирных жителей, - ГСЧС

В Харькове с начала войны русские захватчики убили более 500 мирных жителей.

Об этом в Фейсбуке сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Только по подтвержденным данным с начала войны в Харькове захватчики цинично убили более 500 мирных жителей, 88 из них спасателям пришлось доставать из-под завалов. Поисковые работы не прекращаются. Благодаря работе спасателей на месте разрушений за все время войны удалось спасти 189 человеческих жизней", – говорится в сообщении.

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В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском и Немышлянском районах Харькова.

"В течение минувших суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС не прекращали ликвидировать последствия воздушных бомбардировок и артиллерийских обстрелов жилых кварталов Харькова. В условиях войны они совершили 32 выезда на ликвидацию пожаров и разборку завалов разрушенных зданий, вызванных вражескими обстрелами. Бок о бок с харьковчанами работают побратимы из Полтавщины и Днепропетровщины, волонтеры и коммунальщики", - рассказали в ведомстве.
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После того, как главный поп Московии благословил войну Московии против священной Руси (Русь может быть только Киевской), все таинства осуществляемые персоналом московского пархата, потеряли всю сакральную силу.
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16.03.2022 12:16 Ответить
Нахождение РПЦ МП вообще в православии вообще незаконное. Томоса на автокефалию у РПЦ МП нет и никогда не было. Они самозванцы.
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16.03.2022 12:37 Ответить
от би керівництво НАТО в Харьків на тиждень, може б літаки та ПВО надали....а так сидять собі в кабінетах та чекають якоїсь мамі...
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16.03.2022 12:19 Ответить
 
 