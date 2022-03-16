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ВСУ ликвидировали сына заместителя губернатора Ненецкого автономного округа РФ Дудорова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные уничтожили колонну оккупантов, в результате чего был ликвидирован сын заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудоров - Георгий Дудоров.
Об этом сообщают российские интернет-ресурсы, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о 23-летнем Георгии Дудорове, который был заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии.
"Он оказался сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова. Эту информацию подтвердили источники в региональном правительстве", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+69 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий16.03.2022 12:39
+57 SergTranscarpathian
показать весь комментарий16.03.2022 12:40
+34 Совестно за Брата
показать весь комментарий16.03.2022 12:39
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все его предназначенье.
Это не люди, это нация генетических уродов, не только без морали, но даже без чувства самосохранения.
Они как были андрофагами, так людоедами и остались. Это тупиковая ветвь развития
Ця посада раніше називалася- пі..дабол-собеседнік.Потрібно йому було із ненцямт на нартах кататися,Николая Трублаїні читати та хасьок драти.
а так- медальки кобзон буде вручати, така собі подія
Это полный капец, так этого козо..е..ба еще никто не опускал.
В який ще армії існує така посада?
Тільки в тій, що не знає за що воює, не міє, і не хоче воювати.
зовсім без ніг, зовсім без рук.
Башки ж ніколи не було,
лише в таких кумир - *****.
мєчта нє сбилась...
--Какой сын? Небыло у меня сына, может однофамилец.
. . . .
Сегодня маховик национального сопротивления раскручен настолько сильно, что, думаю, Зеленский даже не рискнет предлагать какие-то уступки по территориальной целостности и суверенитету страны. Этот маховик может переехать и его.