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Лавров о войне РФ в Украине: Аккуратная спецоперация, мы точечно прицеливаемся по военной инфраструктуре

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Лавров о войне РФ в Украине: Аккуратная спецоперация, мы точечно прицеливаемся по военной инфраструктуре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 16 марта, назвал войну РФ против Украины специальной операцией, которая "проводится очень аккуратной".

Об этом Лавров сообщил в интервью РБК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на vm.ru.

Когда мы поинтересовались (у деятеля ЕС. — Ред.): "Почему вы так истерите по поводу того, что делается нашими военными в рамках очень аккуратной специальной военной операции, когда мы точечно прицеливаемся по военной инфраструктуре? Почему вы умолчали, когда просто по центру Донецка "Точка-У" выстрелила кассетными боеприпасами 14 марта?", <...> он на это сказал: "Мы услышали вашу версию произошедшего", - цитирует Лавров разговор с неназванным деятелем ЕС.

Следует заметить, что лицемерие Лаврова переходит все границы, ведь в Украине от обстрелов войск РФ разрушено множество жилых домов. Только в Харькове таких более 600! От смертоносных российских снарядов ракет на бомб гибнут мирные украинцы. Только детей уже погибло больше сотни! А Лавров цинично называет это аккуратной операцией с точечным прицелением по военной инфраструктуре.

Кроме того, как сообщалось, основатель Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслан Левиев заявил, что атака на Донецк с использованием ракеты "Точка-У", вероятнее всего, провокация, совершенная российскими оккупантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две трети российских ракет в Украине попадают в гражданские объекты, - Арестович
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Топ комментарии
+87
Выгонят наконец дочку Лаврова с гаденышами из США ???
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16.03.2022 12:47
+58
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16.03.2022 12:49
+49
Будь ти проклятий і вся твоя родина!
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16.03.2022 12:48
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Выгонят наконец дочку Лаврова с гаденышами из США ???
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16.03.2022 12:47 Ответить
Privedite ih v Ukrainu. I razdelitje po gorodam - odhogo na Harkiv, drugogo na Mariupolj, tretjego ha sever Kiiva itd. Potom pozvonitje Lavvrovu i skazitje cto imeet smisl pomenjatj temu peregovorov. Ili Ukraina bez rossijskoi armii i vati ili ego semja.

(na etoi klaviature net kirillici)
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16.03.2022 13:15 Ответить
Краще повісити її, не виганяти. Нехай теж відчує що таке війна.
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16.03.2022 14:45 Ответить
Риббентроппу не выкрутиться.
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16.03.2022 12:47 Ответить
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16.03.2022 12:49 Ответить
Прошу пана, а яка пропозиція була гітлера? Оптимізувати чисельність населення, затоплення Москви, винищення євреїв, чи може ще щось? Робінтроп з Молотовим вроді склали пакт про ненапад, ми надіялись відтягнути час війни, а на нас німці все ж таки напали....То яка ж пропозиція була в гітлера Східній Європі?
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16.03.2022 12:55 Ответить
А как там дочурка в США??? и бизнес...
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16.03.2022 12:48 Ответить
Дочурку та її бізнесв США охороняє саме держава США
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16.03.2022 12:54 Ответить
Мука рулить конякою...
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16.03.2022 12:48 Ответить
Дайте коняці вівса та один грам нікотину
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16.03.2022 12:48 Ответить
А овес нащо марнувати? Краще почати відразу з нікотину.
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16.03.2022 15:18 Ответить
Я уже даже не знаю как их назвать, нет таких плохих слов, не придумали.
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16.03.2022 12:48 Ответить
Будь ти проклятий і вся твоя родина!
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16.03.2022 12:48 Ответить
От же лошадиная *******
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16.03.2022 12:49 Ответить
Звездун в яблоках.
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16.03.2022 12:49 Ответить
Вешать его будут тоже аккуратно как Рибентроппа.
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16.03.2022 12:49 Ответить
Я читал, что как раз Риббеентропа и Кейтеля вешали не очень аккуратно, дергались в петле больше 10 минут.
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16.03.2022 14:06 Ответить
БРЕШЕ ЯК СІВИЙ МЄРІН-ТАК ОСЬ ПРО КОГО ЦЕ...
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16.03.2022 12:49 Ответить
"Сірий"Обмінник
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16.03.2022 12:50 Ответить
1 америкаский пенни банки продают за 3 срубля? хорошо такого при союзе не было, была статья, но будет
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16.03.2022 13:02 Ответить
Технобанк - це білорашський банк
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16.03.2022 13:07 Ответить
Тобто реальний курс - 300. Ну а шо, норм так повоювали. І це тільки початок.
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16.03.2022 13:09 Ответить
Если не подохнешь ,то в Гааге будешь падло рассказывать эти бредни ...
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16.03.2022 12:50 Ответить
Да это неважно, что он блеет(или что там лошади делают). Будет суд. Конечно, ***** с этим туда не попадут, им просто не позволят туда долететь. Но ведь есть много кого, которые туда отправятся и они вполне смогут опровергнуть это копытное.
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16.03.2022 12:50 Ответить
Дивіться, туалетний віник вже віщає, що на переговорах Україна, начебто, погоджується на нейтральний статус без іноземних військових баз на своїй території.

Єдина така база в Україні знаходиться у Севастополі. Чи значить цей коментар віника що раша &%$ує *@^й з Криму після закінчення війни?
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16.03.2022 12:50 Ответить
Это произойдет в любом случае, независимо от бреда лаврова или любого другого кацапа
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16.03.2022 13:52 Ответить
Интересно, от думает что ему кто-то верит, кроме внутреннего балалайного биомусора?
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16.03.2022 12:50 Ответить
О чем с ними вообще договариваться ?!?! Тем более какие-то компромисы !!!!
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16.03.2022 12:50 Ответить
Нічого, дійде і до цієї сумної коняки черга. Отримає своє точково і дуже охайно.
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16.03.2022 12:50 Ответить
Цей ******** акуратно та невідвородньо прямує на лаву підсудних Міжнародного кримінального суду.
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16.03.2022 12:50 Ответить
интересно, а не врать он не умеет?
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16.03.2022 12:51 Ответить
....там все такие, разве только он...
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16.03.2022 12:52 Ответить
...ничего, скоро ваши зомбоящики покажут правду и тогда вас просто разорвет, сам же народ. ******!!!!
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16.03.2022 12:51 Ответить
**** рашиська відбудовувати прийдется за репараціі ,так що не неси фігню .
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16.03.2022 12:51 Ответить
Тварюки продувжують брехати і вбивати!
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16.03.2022 12:51 Ответить
Ну то есть Лавров врет, как сивый мерин. А Мединский - честнейший человек?
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16.03.2022 12:55 Ответить
Ща эта коняка еще коксом заправится и начнет про точечные ядерные удары.
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16.03.2022 12:52 Ответить
Треба виловити цього осла і повети хоча б у Харків.
Нехай спробує повторити цеє серед руїн міста.
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16.03.2022 12:52 Ответить
Не треба нікуди вести. Одразу вішати.
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16.03.2022 15:28 Ответить
напомнить надо этой твари судьбу рибентропа
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16.03.2022 12:53 Ответить
Ну просто кончена тварюка, цей лавров. Не треба взагалі цитувати цю істоту.
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16.03.2022 12:53 Ответить
****** ******, нема наразі слів, щоб все це прокоментувати! Кацапів треба ВСІХ просто знищити!
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16.03.2022 12:54 Ответить
он думает все идиоты? это не раньше где информацию негде было взять, но сейчас когда все снимается на видео и выкладывается заявлять такое...
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16.03.2022 12:54 Ответить
Та вони й досі думають, якщо зруйнувати телевежі в Україні, то ми не будемо знати, що де відбувається.
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16.03.2022 12:58 Ответить
Чорт сутулий
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16.03.2022 12:54 Ответить
Як йому тиснуть руку дипломати із інших країн?
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16.03.2022 12:54 Ответить
Колись точно буде вперше розпятие коня.
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16.03.2022 12:55 Ответить
Униан:

"Представитель РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что стороны наметили компромисс в некоторых пунктах, в частности - в вопросе "демилитаризации", на которой настаивает Кремль.

"Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом", - сказал Мединский.

Этот статус предполагает неучастие стран в каких-либо военных организациях и блоках, но при этом сохранение собственной армии и военно-морского флота."
Следим внимательно за этой херней.
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16.03.2022 12:55 Ответить
Ну то есть Лавров врет, как сивый мерин. А Мединский - честнейший человек? Кстати, вы хоть бы текст меняли, ботяры...
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16.03.2022 12:56 Ответить
https://www.unian.net/war/ukraina-dlya-okonchaniya-voyny-s-rossiey-predlagaet-shvedskiy-variant-neytralnogo-gosudarstva-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11746048.html
Придурок, это УНИАН.
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16.03.2022 13:01 Ответить
Ну и что? Транслируешь то ты, дятел?
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18.03.2022 11:25 Ответить
Ты долб...**? Вопрос риторический, не отвечай. Ответ известен.
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18.03.2022 16:20 Ответить
Арахамія вже сказала, що "нє будєт ета каментіравать".
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16.03.2022 12:58 Ответить
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16.03.2022 13:02 Ответить
Хер ему а не демилитаризация, в Украине будт сильнейшая армия. Если рядом подлый, лживий враг, какая демилитаризация. И вообще, эти переговоры это ППР (посидели, *********, разошлись), так для затягивания времени для длительной, мучительной смерти смердючей орды.
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16.03.2022 14:36 Ответить
страна, которая является нашим другом, соседом", и для того что бы подружится он разгомил города, убил тысячи людей? это какой то непостижимый нонсенс. Тварь московская смердючая, после всего содеянного еще тявкает про друга??! Только в НАТО!!
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16.03.2022 14:46 Ответить
Орда - кровный враг Украины навечно!!
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16.03.2022 14:47 Ответить
эту тварь после Победы надо будет заставить лично разбирать, руками, без перчаток, все последствия каждой "точечной" подоперации... пока не испустит дух...
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16.03.2022 12:55 Ответить
Представитель РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил...
Дальше можно не читать. Кацапу поверить себя *******.
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16.03.2022 12:55 Ответить
Учитывая наших переговорщиков и то, что они считают для себя возможным пожимать руки врагам я бы не расслаблялся.
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16.03.2022 12:58 Ответить
Я стараюсь учитывать все и слежу за ходом событий. Покуда кроме "вбросов" никакой конкретики я не вижу.
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16.03.2022 13:02 Ответить
Падло
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16.03.2022 12:56 Ответить
Опять Лошадь врет
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16.03.2022 12:56 Ответить
коли вже починають бомбити залізничні вокзали як от в Запоріжжі, то яка нафік точечена операція....
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16.03.2022 12:57 Ответить
Мы тоже аккуратно проводим специальную военную операцию. Точечно шмалим кацапов
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16.03.2022 12:57 Ответить
Мало того, вони ж скоїм скудорозумним впарюють інформацію про перемогу в перемовинах.
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16.03.2022 12:59 Ответить
а можна точково прицілитися в морду лаврова і шарахнути в його рило якоюсь ракетою?
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16.03.2022 13:00 Ответить
пропоную "аккуратно" повісити лаврова біла путлєра
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16.03.2022 13:00 Ответить
Скоро ти у пеклі будеш патякати, лайно собаче!
Там і розповіси, куди ви паскуди стріляли!
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16.03.2022 13:00 Ответить
горіти вам в аду, рашисти!
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16.03.2022 13:01 Ответить
Розумію, це недипломатично, але невже серед західних політиків немає таких, хто скаже коню "чого ти пи@диш"?!
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16.03.2022 13:03 Ответить
Я особисто не спмицму для цього с
Псячого виплодка іншого покарання, аніж шибениця. У центрі Маріуполя.
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16.03.2022 13:04 Ответить
С этими никаких переговоров!
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16.03.2022 13:04 Ответить
Чмо ******
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16.03.2022 13:05 Ответить
Я вот всё думаю: кто из них должен выше висеть, пукин или этот конь?
Пока не решил...
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16.03.2022 13:07 Ответить
Oba. Vmeste s Kiselevim, Solovjovom i Skabeevoi.
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16.03.2022 13:17 Ответить
Хрома кляча вже заговорила про компроміси........
А це свідчить що війна пішла у зворотньому напрямку.
Компромісом може бути РОСТОВ той що на Доні лівий берег, Таганрог, міст через Керчинську протоку від о. Тузла.
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16.03.2022 13:09 Ответить
Ткните эту суку мордой в наши разрушенные города.
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16.03.2022 13:15 Ответить
В пеклі буде вилізувати розпечені сковорідки до дірок.
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16.03.2022 13:18 Ответить
Путину не подают руки. Топ позоров путина!
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16.03.2022 13:26 Ответить
сума акуратного підрахунку репарацій,котрі рашисти будуть сплачувати саме менше 100 років, за "акуратну спецоперацію-війну " проти України сягатиме де-кілька акуратних триліонів доларів щонайменше
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16.03.2022 13:27 Ответить
Сдохни лошадь и сгори в аду. Тварь вонючая.
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16.03.2022 13:28 Ответить
**** брехлива, вже зовсім осліпло і оглохло, що не бачить тих кадрів розрушень і тіл вбитих, все повернеться бумерангом.
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16.03.2022 13:31 Ответить
Пусть погостит в Харькове или Мариуполе, удары же точечные, значит безопасно
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16.03.2022 13:41 Ответить
Щоб ти, падло горіло в аду і так само акуратно розхерячили всіх твоїх ватних гнид!
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16.03.2022 13:46 Ответить
Цей конь педальний - "лаврик" із кремля сам особисто цілиться? він говорить - ми..., це напевно він з ху...йлом цілиться..
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16.03.2022 14:00 Ответить
чтоб ты ***** издох в страшных мучениях!
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16.03.2022 14:17 Ответить
Чи він ******** чи обдовбагий? Підарас вонючий!
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16.03.2022 14:28 Ответить
https://twitter.com/i/status/1502566271552008192
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16.03.2022 14:42 Ответить
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16.03.2022 14:43 Ответить
тебя ********* лошадь Гаага посадит точечно,но на пожизненно.Я бы застрелил при задержании,только точечно в несколько мест так,чтобы ты **** проклинал тот день когда 3.14зда тебя ***** высрала
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16.03.2022 14:45 Ответить
ССО Украины, ребята не пора ли выловить этого ******** полуармянского и всю его подноготную - детей , внуков, жен, ****** и вырезать всю эту мразоту под корень?
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16.03.2022 14:46 Ответить
Фашистські Підори!!!Щоб ВИ ВСІ ЗДОХЛИ!!!…
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16.03.2022 15:11 Ответить
Козирев, последний МИД СССРы у него Коняра работал, уведомил, что Россия таки проиграет,и обязательно будет платить репарации. На прямой вопрос ведущего Эха (до финиша) этого не может быть, Козырев ответил -СССР всегда платил репарации, но об этом никто не заикался.
и сказал, что способы оплаты были разные.
Крайне неохотно на болотах говорят об Испании, а ведь выплатили за украденное золото и участие "добровольцев" уже в 70 нефтью по себестоимости. А у Коняри есть блат с Керри, госдепа у Обамы мамы. Именно этот прыщ с дебильным лицом Греты Тунберг парализовал в 2014 году участие Америки в помощи. А уже при Байдене опять пробивался решать все вопросы по Украине и Восточной Европе. Говорят, что даже встречался "случайно"в туалете гостинницы в Индии с Конярой после избрания Байдена. Но, как всегда. тайное стало явным. Разведка Ирана записала "туалетный" разговор и допустила утечку и Керри ушел прочь. также говорят, что у Керри и дочери Коняры совместные бизнеса в недвижимости. Так что у Коняры исчез главный помощник в США в этом неправедном деле.
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16.03.2022 15:22 Ответить
СБУшники не пора ли занятся работой,в раше непаханное поле для работы.
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16.03.2022 16:51 Ответить
 
 