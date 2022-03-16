Лавров о войне РФ в Украине: Аккуратная спецоперация, мы точечно прицеливаемся по военной инфраструктуре
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 16 марта, назвал войну РФ против Украины специальной операцией, которая "проводится очень аккуратной".
Об этом Лавров сообщил в интервью РБК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на vm.ru.
Когда мы поинтересовались (у деятеля ЕС. — Ред.): "Почему вы так истерите по поводу того, что делается нашими военными в рамках очень аккуратной специальной военной операции, когда мы точечно прицеливаемся по военной инфраструктуре? Почему вы умолчали, когда просто по центру Донецка "Точка-У" выстрелила кассетными боеприпасами 14 марта?", <...> он на это сказал: "Мы услышали вашу версию произошедшего", - цитирует Лавров разговор с неназванным деятелем ЕС.
Следует заметить, что лицемерие Лаврова переходит все границы, ведь в Украине от обстрелов войск РФ разрушено множество жилых домов. Только в Харькове таких более 600! От смертоносных российских снарядов ракет на бомб гибнут мирные украинцы. Только детей уже погибло больше сотни! А Лавров цинично называет это аккуратной операцией с точечным прицелением по военной инфраструктуре.
Кроме того, как сообщалось, основатель Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслан Левиев заявил, что атака на Донецк с использованием ракеты "Точка-У", вероятнее всего, провокация, совершенная российскими оккупантами.
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(na etoi klaviature net kirillici)
Єдина така база в Україні знаходиться у Севастополі. Чи значить цей коментар віника що раша &%$ує *@^й з Криму після закінчення війни?
Нехай спробує повторити цеє серед руїн міста.
"Представитель РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что стороны наметили компромисс в некоторых пунктах, в частности - в вопросе "демилитаризации", на которой настаивает Кремль.
"Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом", - сказал Мединский.
Этот статус предполагает неучастие стран в каких-либо военных организациях и блоках, но при этом сохранение собственной армии и военно-морского флота."
Следим внимательно за этой херней.
Придурок, это УНИАН.
Дальше можно не читать. Кацапу поверить себя *******.
Там і розповіси, куди ви паскуди стріляли!
Псячого виплодка іншого покарання, аніж шибениця. У центрі Маріуполя.
Пока не решил...
А це свідчить що війна пішла у зворотньому напрямку.
Компромісом може бути РОСТОВ той що на Доні лівий берег, Таганрог, міст через Керчинську протоку від о. Тузла.
и сказал, что способы оплаты были разные.
Крайне неохотно на болотах говорят об Испании, а ведь выплатили за украденное золото и участие "добровольцев" уже в 70 нефтью по себестоимости. А у Коняри есть блат с Керри, госдепа у Обамы мамы. Именно этот прыщ с дебильным лицом Греты Тунберг парализовал в 2014 году участие Америки в помощи. А уже при Байдене опять пробивался решать все вопросы по Украине и Восточной Европе. Говорят, что даже встречался "случайно"в туалете гостинницы в Индии с Конярой после избрания Байдена. Но, как всегда. тайное стало явным. Разведка Ирана записала "туалетный" разговор и допустила утечку и Керри ушел прочь. также говорят, что у Керри и дочери Коняры совместные бизнеса в недвижимости. Так что у Коняры исчез главный помощник в США в этом неправедном деле.