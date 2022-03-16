Уже второй за сутки. Над Черниговом сбили еще один вражеский Су, - ОК "Північ"

Над Черниговом сбит еще один вражеский самолет. Уже второй за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".

"Защитники Чернигова сбили еще один Су-34! Утром оккупационные войска россиян снова попытались прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии, но попытки снова были напрасны и Вооруженные Силы Украины отразили все атаки. Был сбит еще один вражеский самолет! Су-34 бомбил город , но специалисты ПВО одного из подразделений ОК "Північ" точно свернули его "работу". Пилоты десантировались, продолжаются поиски", - говорится в сообщении.

Отметим, что это второй самолет, сбитый сегодня над Черниговом.

"Силами противовоздушной обороны бригады 16 марта были уничтожены два вражеских самолета типа Су. Первый кремлевский бомбардировщик ушел в утиль ночью, но оккупанты не успокоились и продолжили атаку Черниговщины днем, на что получили поражение. Мы держим небо!", - говорится в сообщении. 1-й отдельной танковой Северской бригады.

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