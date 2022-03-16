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Уже второй за сутки. Над Черниговом сбили еще один вражеский Су, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Уже второй за сутки. Над Черниговом сбили еще один вражеский Су, - ОК

Над Черниговом сбит еще один вражеский самолет. Уже второй за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".

"Защитники Чернигова сбили еще один Су-34! Утром оккупационные войска россиян снова попытались прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии, но попытки снова были напрасны и Вооруженные Силы Украины отразили все атаки. Был сбит еще один вражеский самолет! Су-34 бомбил город , но специалисты ПВО одного из подразделений ОК "Північ" точно свернули его "работу". Пилоты десантировались, продолжаются поиски", - говорится в сообщении.

Отметим, что это второй самолет, сбитый сегодня над Черниговом.

"Силами противовоздушной обороны бригады 16 марта были уничтожены два вражеских самолета типа Су. Первый кремлевский бомбардировщик ушел в утиль ночью, но оккупанты не успокоились и продолжили атаку Черниговщины днем, на что получили поражение. Мы держим небо!", - говорится в сообщении. 1-й отдельной танковой Северской бригады.

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Топ комментарии
+33
Нелетная погода.
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16.03.2022 13:05
+18
Такими темпами ВКС на кукурузники пересядет. Слава ЗСУ!
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16.03.2022 13:08
+17
. .
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16.03.2022 13:19
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Нелетная погода.
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16.03.2022 13:05 Ответить
Як завжди в Україні для рашистів і загарбників
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16.03.2022 13:07 Ответить
СЛАВА ВІЙСЬКУ!
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16.03.2022 13:06 Ответить
Слава Украине!
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16.03.2022 13:07 Ответить
Такими темпами ВКС на кукурузники пересядет. Слава ЗСУ!
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16.03.2022 13:08 Ответить
если что, у рагозина батут есть
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16.03.2022 13:12 Ответить
Ждём пропагандонский сюжет про нанотехнологичные кукурузники которые ведут разведку и корректируют высокоточные грады.
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16.03.2022 16:15 Ответить
А летуны?
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16.03.2022 13:08 Ответить
скоро в кацапії не залишиться авіації, друга армія світу десь мабуть друга з кінця
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16.03.2022 13:08 Ответить
Знов дядько з Укрпошти?
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16.03.2022 13:10 Ответить
ні, це вже фахівці пенсійного фонду працюють.
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16.03.2022 14:31 Ответить
Если верить инфе их там под 8000. Может мультяшных Но еще валить и валить.
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16.03.2022 13:15 Ответить
800,а не 8000 тисяч.
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16.03.2022 13:17 Ответить
Було до цієї війни...
Трохи не вистачає "авіаносця" кузі....
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16.03.2022 13:45 Ответить
Та працюючих десь 400.Це не рахуючи стратегічну авіацію.
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16.03.2022 13:57 Ответить
Если верить их инфе, то они 2 армия мира, пусть их будет хоть 100500 тыс, для того чтоб самолет просто взлетел и сел, нужен высококвалифицированный спец, это не такн завести и поехать по видео из ютуба. А для того, чтоб на чужой земле наносить еще и удары, да и при этом точные, это уже надо иметь сотри если не тысячи часов налета. Плюс моралька за 3 недели подупала у желающих. Они не летают больше чем по 2 самолета имея сотни, про потому что - НЕ УМЕЮТ совершать массовый авианалет. Так что, главное не сколько самолетов, а сколько пилотов высокого класса и с желанием бомбить мирных есть.
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16.03.2022 13:21 Ответить
. .
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16.03.2022 13:19 Ответить
ВОТ ТАК УПАЛ )))
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17.03.2022 06:54 Ответить
Тушка птички - минус 30 млн долл, наблюдение за пернатыми - бесплатно
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16.03.2022 13:23 Ответить
Пилотов в плен не брать !
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16.03.2022 13:23 Ответить
Щось чернігівське небо їх не приймає,а земля приймає тільки щоб головою вниз риземлялись і на швидкості! Вже їх там багатенько так приземлилось!
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16.03.2022 13:28 Ответить
Сбитый самолет парашим ничего не стоит, главное поймать пилотов. Их не так много и обучение дорого стоит.
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16.03.2022 13:28 Ответить
После катапультирования 90% пилотов признаются негодными к летной службе.
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16.03.2022 14:42 Ответить
А із тих, які розбилися (і загинули) після катапультування, непридатними визнаються 100%.
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16.03.2022 15:36 Ответить
Зачарована Десна
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16.03.2022 13:34 Ответить
Из напутствия Иван Васильевич потомкам: "Как поймают первым делом пилотов на кол. А потом уж разбираться. "
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16.03.2022 13:47 Ответить
Надо касапский "березень" переименовать в "сушкопад"...
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16.03.2022 14:29 Ответить
Думаю, що збиті ворожі льотчики після катапультування розбилися насмерть.
( Навіть якщо це сталося далеко від місця падіння літака. )
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16.03.2022 15:34 Ответить
 
 