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В Чернигове российские войска обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей: как минимум 10 погибших. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обстрел произошел сегодня утром.

Корреспондентка Общественного сообщила с места происшествия, что обстрел произошел 16 марта около 10 утра, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела погибли как минимум 10 мирных жителей.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+115
животные, *****! Шоб вы поиздыхали от камчатки до кенигсберга!
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16.03.2022 13:10
+50
Твари. В плен не брать, рвать сволочей на месте, с одновременным звонком "маме".
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16.03.2022 13:13
+42
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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16.03.2022 13:10
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животные, *****! Шоб вы поиздыхали от камчатки до кенигсберга!
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16.03.2022 13:10 Ответить
Даю гарантию, что эти мрази ходят пьяные и обдолбленные. А то что они творят, демонстрирует их животный страх перед людьми.
Не надо пересекаться с этими выродками, люди, делайте правильные выводы. Это же не первый случай.
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16.03.2022 13:42 Ответить
Видайте кожному громадянину по кулемету, да дозвольте носіння хочаб на час війни. Досить олігархам боятись власного населення !
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16.03.2022 14:07 Ответить
Животные, такого і близько не роблять!
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16.03.2022 14:09 Ответить
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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16.03.2022 13:10 Ответить
рашисти не мають права дожити до старості аби потім колись горіти у пеклі. Всі мають згоріти в Україні цієї весни
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16.03.2022 13:34 Ответить
Русня это народ 3дарас.
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16.03.2022 13:10 Ответить
ужас
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16.03.2022 13:10 Ответить
Пляать,когда же это прекратится.... ******** гнилые....
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16.03.2022 13:12 Ответить
Це закінчиться, коли останній рашистський окупант буде вбитий в Україні
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16.03.2022 13:32 Ответить
ні, на підараші, бо інакше це ніколи не закінчиться
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16.03.2022 13:46 Ответить
Надо продолжать касапских пленных пирожками кормить.
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16.03.2022 13:12 Ответить
крисиного яду немає так багато для тих пирожків... вбивати кацапських сук, в полон не брати, особливо їх посіпак, колаборантів і різних інформаторів...
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16.03.2022 13:43 Ответить
Твари. В плен не брать, рвать сволочей на месте, с одновременным звонком "маме".
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16.03.2022 13:13 Ответить
Брать. Узнавать по телефону у мамы, куда присылать отрезанную голову её дебила. И высылать
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16.03.2022 13:22 Ответить
нах. вам те "мамы" - дегенеративные самки... просто делаем свою работу - уничтожаем врага.
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16.03.2022 13:45 Ответить
Якщо закінчаться набої, зубами буду гризти цих лаптеноідних потвор!!
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16.03.2022 13:13 Ответить
Суки. ВА негайно вести добову комендантську годину, як у нас в Києві. Поки рашисти шастають по вулицям Чернігова.
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16.03.2022 13:16 Ответить
Будь ты проклята , кремлевская орда...!
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16.03.2022 13:16 Ответить
Побольше в плен берите
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16.03.2022 13:16 Ответить
Ординці!Потомки Чингіз-хана! Мокша,чудь і мерв! Це не нація,не народ,а виродки і слуги Люцифера! НЕ БРАТИ В ПОЛОН НІКОГО!!!
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16.03.2022 13:17 Ответить
Ординці!Потомки Чингіз-хана! Мокша,чудь і мерв!
????
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16.03.2022 13:25 Ответить
Русские, вас ненавидит весь мир!
Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.

Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться ...

(Ю.Нестеренко)
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16.03.2022 13:23 Ответить
Тут хтось писав про те, що утримувати кацапських полонених дешевше, ніж розстріляти. Мовляв, кулі дорожчі за їжу. Як на мене, це той випадок, коли доцільніше переплатити, виписавши кацапам хоча б по одній кулі в живіт, щоб вони здихали довго і в муках, стікаючи кров'ю. І жодної меддопомоги.
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16.03.2022 13:23 Ответить
Не, только вешать. Веревка многоразовая.
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16.03.2022 13:57 Ответить
Вбивати потвор: за дітей, за мирних громадян, за зруйновані будинки, за горє, смерті, страждання.

Слава Націі - піZда фашистській *********.
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16.03.2022 13:24 Ответить
В полон попадають - соплі із слізьми на кулак намотують. Ось їх справжній звірячий вишкір, а не в полоні, там вони овечки.
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16.03.2022 13:24 Ответить
Чайком и беляшиками их угощайте, ага
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16.03.2022 13:24 Ответить
Полоненим кацапам більш посилене харчування дайте
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16.03.2022 13:25 Ответить
НЕ БЕРІТЬ ПОЛОНЕНИХ!!!
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16.03.2022 13:26 Ответить
Та ви що, не брати полонених - цеж порушення "ЗАКОНІВ ВІЙНИ", яких ніхто ніколи не бачив
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16.03.2022 13:29 Ответить
Пора прекращать брать пленных. Кровь за кровь!
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16.03.2022 13:27 Ответить
Они же не контролируют Чернигов. откуда они там?
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16.03.2022 13:28 Ответить
Це ж по заявам Генштабу, а місцеві бачать зовсім інше
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16.03.2022 13:32 Ответить
Чернігів під контролем України.
Що інакше бачать місцеві?
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16.03.2022 16:25 Ответить
Коли "під контролем" місцеві не гибнуть. У вас інша думка?
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16.03.2022 16:29 Ответить
Як Ви ідіоти дістали.... чи кацап ?
Під контролем мається на увазі Чернігів не захоплений а від авіа ударів чииарти не застрахований ніхто.
Лондон завжди був під контролем Британії у 2у світову але від авіа ударів місцеві гинули.
Ви дитина чи дорослий без мізків?
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16.03.2022 16:38 Ответить
Ідіот це ти під британським прапором. Кожен розуміє "під контролем" по своєму. До речі VPN мозок не тисне?
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16.03.2022 16:47 Ответить
походу прилетел снаряд или мина
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16.03.2022 13:43 Ответить
Це факт, чи ви думаєте, що прилетів?
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16.03.2022 15:31 Ответить
Літаки. Гвинтокрили. Арта. Град. Це використовується з відстані. Чого такий тупий?
ДРГ може зайти , просочитись.
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16.03.2022 16:24 Ответить
Ця терродержава має зникнути!
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16.03.2022 13:30 Ответить
Зараз в тюрмах України вже достатній резерв кацапських полонених. Тому тепер можна взагалі рашистів не брати в полон - стріляти нахер усіх без розбору.
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16.03.2022 13:30 Ответить
Ну шо, Вова... Компроміс уже близько???
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16.03.2022 13:39 Ответить
Що там подоляк розказував про простір для компромісів?
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16.03.2022 13:41 Ответить
Конченного Путлера на кол !!!
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16.03.2022 13:53 Ответить
А головне нашим зомбі тут нічого не доведеш.... Скажуть - там всі среляють і нащо це росії....
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16.03.2022 14:13 Ответить
рвать гнид на куски,жечь напалмом!
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16.03.2022 14:15 Ответить
мрази. в плен не брать
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16.03.2022 14:26 Ответить
Переплюнули фашистов. Нечисть, которая должна умереть!
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16.03.2022 14:52 Ответить
От тож бо !!!!!!!!!! війна йде Вітчизняна.Кожен громадянин України бере участь у війні.
Треба відктивати сафарі поки вони не втікли у московію і не сіли на заправлені танки. а танків там як гною.
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16.03.2022 15:18 Ответить
Про таких сволочей казав Шекспір: Який би хижий звір не був, він часом співчуває. А я людина, я не звір, у мене співчуття немає.
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16.03.2022 15:47 Ответить
Що ж це за варвари ? суки рашиська паскуда здохніть гади разом з своім фюрером і рашиською терорестичною росією.
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16.03.2022 15:57 Ответить
З чого розстріляли? У якому районі ?
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16.03.2022 16:21 Ответить
Нам Генштаб таку інформацію не дає. Яка різниця всеж "під контролем".
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16.03.2022 16:31 Ответить
ТЕПЕРЬ ВСЁ ДОЛЖНО ЗАКОНЧИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ !!!
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16.03.2022 17:47 Ответить
Я так розумію що в полон тепер брати не будуть навіть кацапських хлопчиків - хлюпіків з поднятими до гори руками. Кацап це діагноз. ☦
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16.03.2022 18:07 Ответить
 
 