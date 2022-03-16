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В Чернигове российские войска обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей: как минимум 10 погибших. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Обстрел произошел сегодня утром.
Корреспондентка Общественного сообщила с места происшествия, что обстрел произошел 16 марта около 10 утра, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела погибли как минимум 10 мирных жителей.
Топ комментарии
+115 Сергей Васильев 9c8a60d0
показать весь комментарий16.03.2022 13:10
+50 І ШО?
показать весь комментарий16.03.2022 13:13
+42 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий16.03.2022 13:10
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Не надо пересекаться с этими выродками, люди, делайте правильные выводы. Это же не первый случай.
????
Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.
Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться ...
(Ю.Нестеренко)
Слава Націі - піZда фашистській *********.
Що інакше бачать місцеві?
Під контролем мається на увазі Чернігів не захоплений а від авіа ударів чииарти не застрахований ніхто.
Лондон завжди був під контролем Британії у 2у світову але від авіа ударів місцеві гинули.
Ви дитина чи дорослий без мізків?
ДРГ може зайти , просочитись.
Треба відктивати сафарі поки вони не втікли у московію і не сіли на заправлені танки. а танків там як гною.