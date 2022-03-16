"Пора подрезать этим "летунам" их крылышки!", - ГУР МО обнародовало список российских оккупантов из авиаполка

ГУР МО Украины получило список военнослужащих 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (воинская часть 41495) c. Сеща Брянской области, участвующих в совершении военных преступлений против Украины.

Об этом информируют в Facebook Главное управление разведки МО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

С именами 416 российских оккупантов авиационного полка, которые беспощадно атакуют украинские города и села, вы можете ознакомиться по ссылке.

"Пора подрезать этим "летунам" их крылышки! Присылаем к вам специалистов по данному делу, ждите, они вас подрихтуют", - уверенно говорят украинские разведчики.