"Пора подрезать этим "летунам" их крылышки!", - ГУР МО обнародовало список российских оккупантов из авиаполка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ГУР МО Украины получило список военнослужащих 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (воинская часть 41495) c. Сеща Брянской области, участвующих в совершении военных преступлений против Украины.
Об этом информируют в Facebook Главное управление разведки МО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
С именами 416 российских оккупантов авиационного полка, которые беспощадно атакуют украинские города и села, вы можете ознакомиться по ссылке.
"Пора подрезать этим "летунам" их крылышки! Присылаем к вам специалистов по данному делу, ждите, они вас подрихтуют", - уверенно говорят украинские разведчики.
Топ комментарии
+20 Gyro
показать весь комментарий16.03.2022 13:23
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий16.03.2022 13:20
+14 игорь гололобов
показать весь комментарий16.03.2022 13:35
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Десь я вже чув то прізвище. Сбитий на "пресконференції"...
или что то тактическое туда подсадили?
(Кто помнит,поймёт о чём )
Де ми можемо взяти літаки?..
- Вони є на аеродромах в РФ та в Біларусі, неякі з них неподалік кордонів України.
Пошевелите мозгами - как Путину набирать пополнение для отправки в Украину?
"А вот бандеровцы собираются вас убивать прямо дома в Расии!"
Идея понятна????