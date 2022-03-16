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"Пора подрезать этим "летунам" их крылышки!", - ГУР МО обнародовало список российских оккупантов из авиаполка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ГУР МО Украины получило список военнослужащих 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (воинская часть 41495) c. Сеща Брянской области, участвующих в совершении военных преступлений против Украины.

Об этом информируют в Facebook Главное управление разведки МО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

С именами 416 российских оккупантов авиационного полка, которые беспощадно атакуют украинские города и села, вы можете ознакомиться по ссылке.

"Пора подрезать этим "летунам" их крылышки! Присылаем к вам специалистов по данному делу, ждите, они вас подрихтуют", - уверенно говорят украинские разведчики.
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Топ комментарии
+20
Час відправляти РДГ на територію кацапстану... Й там враховувати позитивний досвід бійців ОУН, які використовували форму НКВС... Системна вада всіх тоталітарних країн - там своїх "силовиків" бояться до усрачки..
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16.03.2022 13:23
+15
ПОТРІБНО ЛАПАТНИМ ПЄТУХАМ ПОВИСМИКУВАТИ ВСЕ ПІР'Я...
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16.03.2022 13:20
+14
Наконец додумались! 5 летунов публично уничтожить на территории Парашки,остальные 411 забудут как штурвал называется!
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16.03.2022 13:35
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ПОТРІБНО ЛАПАТНИМ ПЄТУХАМ ПОВИСМИКУВАТИ ВСЕ ПІР'Я...
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16.03.2022 13:20 Ответить
Час відправляти РДГ на територію кацапстану... Й там враховувати позитивний досвід бійців ОУН, які використовували форму НКВС... Системна вада всіх тоталітарних країн - там своїх "силовиків" бояться до усрачки..
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16.03.2022 13:23 Ответить
Пошли однотипные посты на всех ресурсах о необходимости геноцида срусских. И хорошо платят, полупокер?
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16.03.2022 13:33 Ответить
А тобі, морда фашистська?
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16.03.2022 13:43 Ответить
Что, погорело, провокатор срусский?
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16.03.2022 14:01 Ответить
А ты как думал к русским будут относится после того что вы натворили. Вы же даже бл@дь не каетесь ни в чем. На что ты рассчитывал? На то что мы с пониманием отнесемся? Ваши диванные долб@*** на всех форумах орут про то что Украины скоро не станет и с пеной у рта доказывают что так им укропа и надо. Хорошие русские приехали в первые дни войны воевать за Украину, остальные сбежали с Мордора за 8 лет, все остальные кричали "крымнаш", так что я вас поздравляю скоро вы на своей шкуре почувствуете то что несли своим соседям. И мне абсолютно все равно уже осознаете вы что небудь перед кончиной или подохнете с мыслью о том что виновата Америка.
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16.03.2022 15:33 Ответить
О чем ты, срусский провокатор. Я о том, что пошел клич по вашим методикам призывать к убийству срусских в городах, чтобы потом это показывать всему миру. Мол смотрите, они ж сами нас хотят убить мирных в городах. Чётко сегодня пошло, в Фейсбуке, на Цензоре. Никакой фантазии у Кремлядей.
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16.03.2022 15:39 Ответить
Возможно, хз. Я от себя писал. Буду более сдержанным.
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16.03.2022 15:42 Ответить
Но тренд такой пошел не только у нас.
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16.03.2022 15:43 Ответить
Только у вас пошел этот тренд. И именно сегодня. Ну задание у вас такое. Куча постов сегодня с утра в Фейсбуке. Суть одна. И это чётко школа ваших кураторов из Кремля.
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16.03.2022 15:46 Ответить
У вас это у кого? Вася давай сдрисни, попахивает от тебя уже Ольгино.
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16.03.2022 15:47 Ответить
У вас, это у кремлёвских ш...х. Так что ты уже замазался с защитой такой позиции, ольгинец. Не заплатят тебе твои педорублики
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16.03.2022 16:05 Ответить
вы слишком тупые чтобы с вами спорить
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16.03.2022 16:06 Ответить
Кто с тобой спорит, шл...а кремлёвская? Я констатировал факт, что ты спалилась, не более того
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16.03.2022 16:09 Ответить
Напиши это Аркадию Бабченко, который ВНЕЗАПНО и есть источником этого нарратива. Констатируй свои факты в своем рукозажопинске, скоро за твою зарплату можно будет купить 2 рулона дефицитной туалетной бумаги.
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16.03.2022 16:15 Ответить
Ахха. Вата, ну не пались ты так. Мне без разницы фамилии твоих хозяев, это коллективное Х...ло, это его политика. Еще раз. Сегодня чётко видно, как вы палитесь на этой теме.
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16.03.2022 17:03 Ответить
слово "*****" на Цензоре не является матом, а используется для обозначения вождя московитов, и никто его не пишет так как ты. беги лучше свои рупии на доллары меняй, хоть пожрать на некоторое время будет.
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16.03.2022 17:09 Ответить
Ольгино, тут за слово х...й банят. Так что не пиз...и. Суть в том, что ты спалился по кремлёвской методичке, а проводником кремлядской политики был тот же Илларионов. Вроде и супероппозиционер, а отработал по кремлевской схеме "5% Луки" на все 100.
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16.03.2022 17:12 Ответить
Шпион открутил контрогайку!(с)
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16.03.2022 13:23 Ответить
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16.03.2022 13:32 Ответить
Наконец додумались! 5 летунов публично уничтожить на территории Парашки,остальные 411 забудут как штурвал называется!
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16.03.2022 13:35 Ответить
Вместе с ихними ******* и **********.
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16.03.2022 14:32 Ответить
24 Х-970480 Польшеков Артем Юрьевич
Десь я вже чув то прізвище. Сбитий на "пресконференції"...
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16.03.2022 13:39 Ответить
Все это правильно, но в Сеще дислоцируется полк Военно-транспортной авиации. И насколько я помню, основной состав полка составляют машины АН-124(Руслан). Так, что, именно , в бомбардировках их обвинять излишне.
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16.03.2022 13:56 Ответить
Какая разница между танкистом и водителем бензовоза?
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16.03.2022 13:58 Ответить
Водитель более уязвим?
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16.03.2022 14:12 Ответить
Facepalm, водитель бензовоза который заправляет танк несёт такую же ответственность за боевые действия как и сам танкист. Тот кто подвозит патроны также виновен как тот кто стреляет.
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16.03.2022 14:21 Ответить
По нашему пониманию справедливости -да, юридически нет. В Нюрнберге же не повесили никого из промышленников Германии.
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16.03.2022 15:06 Ответить
Это вопрос коллективной ответственности. А мы говорим про военнослужащих противника во время войны, которые независимо от того учавствовали они в агрессии или просто снабжали групировку должны уничтожаться всеми доступными способами.
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16.03.2022 15:21 Ответить
И это в рамках правил ведения войны, так как они являются комбатантами агрессора. И техника их пренадлежит армии агрессора.
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16.03.2022 15:24 Ответить
в сеще,наскольког я помнб,транспортники стояли,на "русланах".
или что то тактическое туда подсадили?
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16.03.2022 13:58 Ответить
Склады ГСМ возле дороги...
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16.03.2022 14:19 Ответить
расстрельный список?
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16.03.2022 13:59 Ответить
Найдите два десятка таких отморозков как я, половину сам найду.. нормальное оружие, пару баксов за сушку и сушки за две недели закончатся..
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16.03.2022 14:04 Ответить
Выдавайте реальные имена и фамилия оккупантов. Важно бить их в Украине. Но намного важнее бить из в доме. В кругу семьи. Иначе из отпрыски и родичи не поймут страх и ужас войны. Главное поименные списки террористического скота.
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16.03.2022 14:19 Ответить
кафе "ветерок" в России теперь будет работать круглосуточно ? ))
(Кто помнит,поймёт о чём )
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16.03.2022 15:35 Ответить
Краще нехай спочатку "підрихтують", а потім про ці успіхи розповідати.
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16.03.2022 15:39 Ответить
Україна просить надати їй літаки, щоб ми могли захищати себе і Захід. Однак Байден відмовив.

Де ми можемо взяти літаки?..

- Вони є на аеродромах в РФ та в Біларусі, неякі з них неподалік кордонів України.
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16.03.2022 15:41 Ответить
Не будьте детьми!
Пошевелите мозгами - как Путину набирать пополнение для отправки в Украину?
"А вот бандеровцы собираются вас убивать прямо дома в Расии!"
Идея понятна????
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16.03.2022 15:54 Ответить
 
 