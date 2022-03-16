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От агрессии РФ больше всего пострадали территории Украины, где, по утверждению роспропаганды, проживают близкие для России люди, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

От агрессии РФ больше всего пострадали территории Украины, где, по утверждению роспропаганды, проживают близкие для России люди, - Зеленский

Российская сторона продолжает наносить удары по территории Украины.

Об этом заявил в обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска продолжают обстрелы украинской территории, наших мирных городов... Российские войска уже нанесли территории Украины в сотни раз большие разрушения, чем за 8 лет войны на Донбассе. И пострадали более всего территории Донбасса, приграничные территории на российском направлении, север Киевской области и юг Украины.Пострадали именно те территории, о которых российские пропагандисты всегда говорили, как о месте жительства наиболее близких для России людей. Наверное, нет такого неядерного оружия, которое бы оккупанты еще не применили против мирных граждан. Вот такая близость, вот такая дружба", – говорит глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Должен быть международный трибунал, – Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Мда, згідно з опитуваннями 65% маріупольців ставились до росіі 'тепло' або 'дуже тепло'.
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16.03.2022 13:35
+13
Все так і є..

маріупольці до недавнього стверджували, що це їх ЗСУ обстріляло 2014-го - більшість із них.

А харків'яни боролися за свого м'ясника Жукова з усією Україною - зараз вони зрозуміли, як воював їх Жуків
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16.03.2022 13:39
+11
В Україні вже нема близьких для росії людей, про це вже треба забути
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16.03.2022 13:37
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Мда, згідно з опитуваннями 65% маріупольців ставились до росіі 'тепло' або 'дуже тепло'.
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16.03.2022 13:35 Ответить
Здогадайтеся, де тепер будуть найзатятіші бандерівці в Україні...
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16.03.2022 13:37 Ответить
Не буть! Будуть розказувати, що це "Америка пытается поссорить два братских народа"!
Там у багатьох вата в головах!
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16.03.2022 13:42 Ответить
Деякі з них розповсюджують чутки, що саме українська армія не надає гуманітарних коридорів, щоб прикриватися маріупольцями наче живим щитом. Горбатих тільки могила виправить.
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16.03.2022 13:57 Ответить
і будудть відповідати за кримінальною статтєю, то ж краще їм одразу до рф переїхати.
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16.03.2022 15:54 Ответить
Таких залишаться одиниці - зовсім вже відбитих. Щоденні обстріли дуже якісно прочищають мізки...
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16.03.2022 13:57 Ответить
Повiрте таких вiдбитих багато.
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16.03.2022 14:01 Ответить
Та ні, вони скажуть, що путін путін був поганий, а расєянє хороші
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16.03.2022 13:59 Ответить
Тепер кацапів будуть лякати не львів'янами...
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16.03.2022 13:42 Ответить
Тепер "дуже тепле" відношення українців до росіян виглядає так:
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16.03.2022 13:42 Ответить
Прозріння іноді буває болісним.
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16.03.2022 13:37 Ответить
В Україні вже нема близьких для росії людей, про це вже треба забути
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16.03.2022 13:37 Ответить
Помиляєшся...на жаль...рабіновічі-шуфрічі-бойкі...не перевелися...(((
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16.03.2022 13:52 Ответить
Касапский скот не когда не был близким. Это саранча мразь и фашист!
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16.03.2022 13:37 Ответить
Розтрощили Домбас, самий прокацапський регіон в Україні. *********.
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16.03.2022 13:38 Ответить
НУ ТАК ЛАПАТНІКІ КАЖУТЬ-БЄЙ СВАІХ ШОБ ЧУЖІЄ БАЯЛІСЬ...
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16.03.2022 13:39 Ответить
Все так і є..

маріупольці до недавнього стверджували, що це їх ЗСУ обстріляло 2014-го - більшість із них.

А харків'яни боролися за свого м'ясника Жукова з усією Україною - зараз вони зрозуміли, як воював їх Жуків
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16.03.2022 13:39 Ответить
Хто не засвоює уроки історії - приречений на їх повторення.
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16.03.2022 13:43 Ответить
Бий своїх,щоб чужі боялись!!!
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16.03.2022 13:40 Ответить
это - банальная месть шизофреника... за то, что в 14-м не были столь активны, как он себе придумал...
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16.03.2022 13:41 Ответить
Рано чи пізно, за все доводиться платити
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16.03.2022 13:45 Ответить
Це плата за галочку в бюлетені...
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16.03.2022 13:46 Ответить
І це нормально ...для кацапні...
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16.03.2022 13:50 Ответить
А впереди, их любимые "бандеровцы"...
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16.03.2022 14:02 Ответить
Получается что рассеяне больше всего ненавидят... руських
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16.03.2022 14:03 Ответить
Та немає ніяких "руських". Є якась "солянка збірна" з племен, що не досягла у своєму розвитку стадії "нація". А такі племена завжди намагаються нищити сусідні племена. Стародавній знайомий геноцид.
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16.03.2022 14:09 Ответить
теперь после "военной вакцинации" таких вряд ли там останется,которые так или иначе симпатизировали России и "русскому миру".теперь украинский народ юудет куда как более монолитным и легче будет решать многие социальные задачи
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16.03.2022 15:30 Ответить
потмоу что путину верят долбо*бы
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16.03.2022 15:58 Ответить
 
 