От агрессии РФ больше всего пострадали территории Украины, где, по утверждению роспропаганды, проживают близкие для России люди, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская сторона продолжает наносить удары по территории Украины.
Об этом заявил в обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска продолжают обстрелы украинской территории, наших мирных городов... Российские войска уже нанесли территории Украины в сотни раз большие разрушения, чем за 8 лет войны на Донбассе. И пострадали более всего территории Донбасса, приграничные территории на российском направлении, север Киевской области и юг Украины.Пострадали именно те территории, о которых российские пропагандисты всегда говорили, как о месте жительства наиболее близких для России людей. Наверное, нет такого неядерного оружия, которое бы оккупанты еще не применили против мирных граждан. Вот такая близость, вот такая дружба", – говорит глава государства.
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Там у багатьох вата в головах!
маріупольці до недавнього стверджували, що це їх ЗСУ обстріляло 2014-го - більшість із них.
А харків'яни боролися за свого м'ясника Жукова з усією Україною - зараз вони зрозуміли, як воював їх Жуків