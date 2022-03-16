От агрессии РФ больше всего пострадали территории Украины, где, по утверждению роспропаганды, проживают близкие для России люди, - Зеленский

Российская сторона продолжает наносить удары по территории Украины.

Об этом заявил в обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска продолжают обстрелы украинской территории, наших мирных городов... Российские войска уже нанесли территории Украины в сотни раз большие разрушения, чем за 8 лет войны на Донбассе. И пострадали более всего территории Донбасса, приграничные территории на российском направлении, север Киевской области и юг Украины.Пострадали именно те территории, о которых российские пропагандисты всегда говорили, как о месте жительства наиболее близких для России людей. Наверное, нет такого неядерного оружия, которое бы оккупанты еще не применили против мирных граждан. Вот такая близость, вот такая дружба", – говорит глава государства.

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