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Каждое утро в 9 часов на всей территории Украины общенациональная минута молчания, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Каждое утро в 9 часов на всей территории Украины общенациональная минута молчания, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания в память о погибших в результате войны России против Украины.

Об этом Зеленский заявил сегодня в обращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждое утро в 9 часов на всей территории Украины будет общенациональная минута молчания в память всех военных, гражданских и детей, погибших в нашей отечественной войне", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я могу предлагать сложить оружие только военным РФ. Мы дома и защищаем Украину, – Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
День єдності - 2??? Краще дерьмака прибери і арешту!
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16.03.2022 13:45
+9
Может быть не надо, уже после? Что за глупость наряду с днем единения, когда на границе были 200тыс. орков? Единению - да, оружию - нет. А потом отгребаем. Что за страсть к глупостям?
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16.03.2022 13:47
+8
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16.03.2022 13:48
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Хвилина молчання в параше.
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16.03.2022 13:44 Ответить
А в нас заклик -"Вбий окупанта!"
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16.03.2022 13:55 Ответить
День єдності - 2??? Краще дерьмака прибери і арешту!
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16.03.2022 13:45 Ответить
Может быть не надо, уже после? Что за глупость наряду с днем единения, когда на границе были 200тыс. орков? Единению - да, оружию - нет. А потом отгребаем. Что за страсть к глупостям?
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16.03.2022 13:47 Ответить
клоун, йому епатаж треба! ожив наш сцикливий Рембо
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16.03.2022 14:03 Ответить
ну три года искали мир в глазах плешфюрера ... хотя нужно было оружие искать и раздавать патриотам .. теперь маемо шо маемо ..
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16.03.2022 14:09 Ответить
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16.03.2022 13:47 Ответить
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16.03.2022 13:48 Ответить
Зе доиграется походу
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16.03.2022 13:50 Ответить
По ходу. Параша.
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16.03.2022 13:59 Ответить
Ну да, "самый важный" сейчас указ. Может упростить порядок ПРОДАЖИ оружия населению, не? А может указ о переда всех внедорожников в ВСУ (с последующей компенсацией стоимости конечно). Не? "Минута молчания", говоришь ... Ню, ню ...
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16.03.2022 14:09 Ответить
ржать будешь??
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16.03.2022 14:22 Ответить
Нет. Пытаюсь понять приоритеты Верховного. Я не прав в своих вопросах?
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16.03.2022 14:32 Ответить
Покуй на вопросы..формулировка "самый важный" в данном случае, как преступление против государства, народа и нации..
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16.03.2022 14:35 Ответить
"Покуй на вопросы" - удобненько. Съезд с темы не зачетный. Вопрос "приоритетности и важности" не раскрыт. "Преступление против государства, народа и нации" не делать то, что важно и должно для ПОБЕДЫ.
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16.03.2022 14:40 Ответить
ооо... полізла мерзота коментувати...
згиньте *****-боти !
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16.03.2022 14:15 Ответить
А в 19.00 объявить час мести..
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16.03.2022 14:23 Ответить
Камбек ту юесесар перетворюється на камбек ту кам'яний вік.
Що далі, будемо хреститися перед кожним пострілом, а ракети кропити святою водою?
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16.03.2022 14:25 Ответить
А еще погудеть нужно. Говорят очень помогает.
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16.03.2022 16:01 Ответить
А хто буде дотримуватись?
Люди їдуть на роботу
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16.03.2022 16:14 Ответить
 
 