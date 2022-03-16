Каждое утро в 9 часов на всей территории Украины общенациональная минута молчания, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания в память о погибших в результате войны России против Украины.

Об этом Зеленский заявил сегодня в обращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждое утро в 9 часов на всей территории Украины будет общенациональная минута молчания в память всех военных, гражданских и детей, погибших в нашей отечественной войне", - отметил Зеленский.

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