Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из "ЛНР", "ДНР" и сжигают тела россиян, - украинская разведка
Семьям погибших россиян обещают по 12 миллионов рублей, а представителям ОРДЛО – только разрешение на погребение.
Инфоормацию об отношении к погибшим агрессорам предоставляют в Главном управлении разведки МО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Так известно о следующих фактах:
- Во временно оккупированном Луганске открыт пункт выдачи тел погибших "мобилизованных" жителей оккупированных территорий в магазине "Копейка". Выдачей тел занимается так называемая "полиция" российской оккупационной армии. При этом из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешении на погребение. Никаких документов, где, как и при каких обстоятельствах они погибли – нет.
- Родственникам объясняют, что никакие выплаты за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрены даже при наличии российского паспорта. Одновременно родственникам официально погибших россиян обещана выплата 12 миллионов рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, впрочем "полиция" оккупантов не учитывает эти настроения.
- На временно оккупированных территориях Донецкой области продолжается набор в состав 1 Армейского корпуса оккупантов. Подавляющая часть "новобранцев" отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Отмечается крайне низкий уровень содержания и нехватка пищи. Потери среди "новобранцев" составляют 70-80%.
- Чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных "новобранцев" и прибывших из России добровольцев. Точное количество сожженных неизвестно.
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Вата..гумус..перегній.
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Слава нації
Смерть москалям
https://twitter.com/chemodanov_di/status/1504054269330309122 42 мин
Нарешті 9 травня на акцію "Бєссмєртний полк" ординець понесе на паличці свіжозагинуту молодьож.
Деды ревновали.
Є навіть чутки, що спалюють й тяжкопоранених кацапів, бо то не люди.
Все по копійочці. Жріть, шо там вам видають. Ви ж андрофаги. Сам Геродот,батько історії (!) так авторитетно вас називав. Жріть свої трупи.
все его предназначенье.
С чем, я вас, лдныры, и поздравляю!