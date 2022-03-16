Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из "ЛНР", "ДНР" и сжигают тела россиян, - украинская разведка

Семьям погибших россиян обещают по 12 миллионов рублей, а представителям ОРДЛО – только разрешение на погребение.

Инфоормацию об отношении к погибшим агрессорам предоставляют в Главном управлении разведки МО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Так известно о следующих фактах: