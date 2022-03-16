РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11581 посетитель онлайн
Новости Война
11 957 43

Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из "ЛНР", "ДНР" и сжигают тела россиян, - украинская разведка

Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из

Семьям погибших россиян обещают по 12 миллионов рублей, а представителям ОРДЛО – только разрешение на погребение.

Инфоормацию об отношении к погибшим агрессорам предоставляют в Главном управлении разведки МО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Так известно о следующих фактах:

  • Во временно оккупированном Луганске открыт пункт выдачи тел погибших "мобилизованных" жителей оккупированных территорий в магазине "Копейка". Выдачей тел занимается так называемая "полиция" российской оккупационной армии. При этом из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешении на погребение. Никаких документов, где, как и при каких обстоятельствах они погибли – нет.
  • Родственникам объясняют, что никакие выплаты за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрены даже при наличии российского паспорта. Одновременно родственникам официально погибших россиян обещана выплата 12 миллионов рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, впрочем "полиция" оккупантов не учитывает эти настроения.

    Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО оккупанты продолжают насильственную мобилизацию. ВИДЕО

  • На временно оккупированных территориях Донецкой области продолжается набор в состав 1 Армейского корпуса оккупантов. Подавляющая часть "новобранцев" отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Отмечается крайне низкий уровень содержания и нехватка пищи. Потери среди "новобранцев" составляют 70-80%.
  • Чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных "новобранцев" и прибывших из России добровольцев. Точное количество сожженных неизвестно.

Автор: 

потери (4371) ОРДЛО (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Що бажали, то отримали
Вата..гумус..перегній.
.
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
16.03.2022 13:53
+21
Chemodanov @chemodanov_di

https://twitter.com/chemodanov_di/status/1504054269330309122 42 мин



Нарешті 9 травня на акцію "Бєссмєртний полк" ординець понесе на паличці свіжозагинуту молодьож.
Деды ревновали.
показать весь комментарий
16.03.2022 14:01
+20
Кацапам тоже нічо не виплатять, не переживайте, дамбасянє))
показать весь комментарий
16.03.2022 13:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що бажали, то отримали
Вата..гумус..перегній.
.
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
16.03.2022 13:53 Ответить
Chemodanov @chemodanov_di

https://twitter.com/chemodanov_di/status/1504054269330309122 42 мин



Нарешті 9 травня на акцію "Бєссмєртний полк" ординець понесе на паличці свіжозагинуту молодьож.
Деды ревновали.
показать весь комментарий
16.03.2022 14:01 Ответить
Швейцария включила в санкционный список более 200 физических и юридических российских лиц. Теперь он полностью повторяет санкционный список Евросоюза
показать весь комментарий
16.03.2022 13:54 Ответить
Кацапам тоже нічо не виплатять, не переживайте, дамбасянє))
показать весь комментарий
16.03.2022 13:54 Ответить
З їхніми законами про неразголошення, навряд чи самі вони будуть вякати, що були в Україні..
показать весь комментарий
16.03.2022 13:58 Ответить
Їх ще й ******* за це будуть і казати: "из за таких как ты мы все в говне живём"
показать весь комментарий
16.03.2022 14:11 Ответить
Ну й добре, що спалюють, фосфор має повертатися в кругообіг... Хоча у лугандонів наочний брак фосфору, особливо в мізках...
показать весь комментарий
16.03.2022 13:54 Ответить
Такое чувство,что где-то в районе уральского хребта открыт портал из ада.
показать весь комментарий
16.03.2022 13:55 Ответить
і спалюють тіла росіян, - українська розвідка Джерело:
Є навіть чутки, що спалюють й тяжкопоранених кацапів, бо то не люди.
показать весь комментарий
16.03.2022 13:55 Ответить
Та хто там розбере, живий він чи ні. Вони ж такі брехливі. І гнилі всередині
показать весь комментарий
16.03.2022 13:57 Ответить
ОСЬ І ЦІНА ЦЬОГО ЛАЙНА-КОПІЙКА...
показать весь комментарий
16.03.2022 13:56 Ответить
Ну це якщо в базарний день ...
показать весь комментарий
16.03.2022 14:16 Ответить
Пункт видачі дохлих лугандонів в магазині "Копійка"....
показать весь комментарий
16.03.2022 13:56 Ответить
Якби ви, даунбасери, проявили хоч частину того патріотизму, що херсонці зараз, то не були б гарматним м'ясом. І донецьк ваш процвітав би як і до 2014.
показать весь комментарий
16.03.2022 13:56 Ответить
треба було здаватися ЗСУ. Як це зробили інші, більш розумні "мобілізовані"
показать весь комментарий
16.03.2022 13:56 Ответить
Эти никого не интересуют даже на обмен. Рашисты не считают людьми это пушечное мясо. И зачем их брать в плен? Человечность проявить? Как они с Мариуполем и Волновахой?
показать весь комментарий
16.03.2022 14:15 Ответить
пункт видачі тіл загиблих "мобілізованих" жителів окупованих територій в магазині "Копійка"
Все по копійочці. Жріть, шо там вам видають. Ви ж андрофаги. Сам Геродот,батько історії (!) так авторитетно вас називав. Жріть свої трупи.
показать весь комментарий
16.03.2022 13:56 Ответить
Касапский фашизм уже переплюнул гитлеровский.
показать весь комментарий
16.03.2022 13:57 Ответить
Да ЛыРа и ДыРа то вообще даже не пушечное мясо. Это расходный материал. Я думаю и за контрактников платить особо не будут, так спецура может
показать весь комментарий
16.03.2022 13:58 Ответить
вони свою мертветчину долбодятлам скоро на розвіс будуть видавати...
показать весь комментарий
16.03.2022 13:58 Ответить
Маскалі стають на коліна перед своїми мертвими, щоб відкусити шмат плоті. АНДРОФАГИ бо!
показать весь комментарий
16.03.2022 13:59 Ответить
Копрофаги.
показать весь комментарий
16.03.2022 14:17 Ответить
Стать кацапу удобреньем -
все его предназначенье.
показать весь комментарий
16.03.2022 14:00 Ответить
от бач, тепер зрозуміло, що мала на увазі казламордія під асвабаждєнієм бамбаса
показать весь комментарий
16.03.2022 14:06 Ответить
Йой !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.03.2022 14:18 Ответить
не так сталося як гадалось, асвабаділі как моглі))))
показать весь комментарий
16.03.2022 14:34 Ответить
Во,во, спалюйте, а пепел своїх орків розвіюйте по Святій землі Київської Русі. Хоча б смердіти цапами не буде по лісах, полях і посадках України. І їх свиноматки вже ніколи не знайдуть своїх *********- заробітчан, хіба що воз'єднаються з ними аду.
показать весь комментарий
16.03.2022 14:00 Ответить
а как же кредиты погашать?!
показать весь комментарий
16.03.2022 14:00 Ответить
Проблеми індіанців шерифа не шкрябають.
показать весь комментарий
16.03.2022 14:51 Ответить
Ну и х*** с ними. Не придется Украине возиться с ними после освобождения дамбаса и крыма
показать весь комментарий
16.03.2022 14:03 Ответить
Їм зеленський виплатить з наших податків, вони ж українці...
показать весь комментарий
16.03.2022 14:07 Ответить
Это мы украинцы, а ты фуфло !!!
показать весь комментарий
16.03.2022 14:13 Ответить
Добрено...)) але вони палюбому отримають грошенята за рахунок фуфла і украаїнців...)))
показать весь комментарий
16.03.2022 14:31 Ответить
Нічого дивного, орки на інше не заслуговують
показать весь комментарий
16.03.2022 14:11 Ответить
За що боролись, те й отримали - життя в родной гавані.
показать весь комментарий
16.03.2022 14:27 Ответить
то i хрiн на них нехай пливуть за кораблем
показать весь комментарий
16.03.2022 14:31 Ответить
А кому он нужен этот биомусор?
показать весь комментарий
16.03.2022 14:37 Ответить
Это так по расеянски... зачем выплачивать если он уже убит..
показать весь комментарий
16.03.2022 16:47 Ответить
Пхахаххах. Ой, умора- "убитые, мобилизованные из ЛНР, ДНР"))) Вот уж, на кого точно, всем насрать. Этих, вообще, считать не будут. Даже на россии понимают- "Кто это такие? Знать не знаем, и знать не хотим эти трупы."
С чем, я вас, лдныры, и поздравляю!
показать весь комментарий
16.03.2022 16:54 Ответить
 
 