"Сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах всего мира": "Азов" призвал украинцев выйти на улицы с месседжем "Мариуполь - это Украина!". ВИДЕО

Украинцы призывают сделать блокаду и оборону Мариуполя темой №1 в мире.

Об этом говорится в обращении заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламара, друга Калины из блокадного города Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"21 день длится героическая оборона Мариуполя. Я призываю всех, кому небезразлична судьба Мариуполя, выехавших из города, чьи близкие и друзья остались здесь, кто родился в этой приморской крепости и кто знал Мариуполь до его уничтожения русской ордой, в каком бы городе вы ни находились - выходите на улицы с месседжем - "Мариуполь - это Украина!"



Выходите в одиночку, зовите знакомых, делайте плакаты, обращайтесь к журналистам, сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах во всем мире, чтобы его не похоронили под руинами и не смирились с его уничтожением", – призвал он.

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