"Сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах всего мира": "Азов" призвал украинцев выйти на улицы с месседжем "Мариуполь - это Украина!". ВИДЕО
Украинцы призывают сделать блокаду и оборону Мариуполя темой №1 в мире.
Об этом говорится в обращении заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламара, друга Калины из блокадного города Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.
"21 день длится героическая оборона Мариуполя. Я призываю всех, кому небезразлична судьба Мариуполя, выехавших из города, чьи близкие и друзья остались здесь, кто родился в этой приморской крепости и кто знал Мариуполь до его уничтожения русской ордой, в каком бы городе вы ни находились - выходите на улицы с месседжем - "Мариуполь - это Украина!"
Выходите в одиночку, зовите знакомых, делайте плакаты, обращайтесь к журналистам, сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах во всем мире, чтобы его не похоронили под руинами и не смирились с его уничтожением", – призвал он.
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Для Генштаба Маріуполь і так , сьогодні - на першому плані ,, але Генштаб не Господь Бог , а можливості ЗСУ не безмежні . Ніхто Маріуполь не збирається кидати . Просто , деблокувати його зараз , не має можливості . На жаль ..
Якийсь сюр багато днів і ночей...
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1504067223974985735 13 мин
Гаага готова предоставить Путину и всей верхушке российской власти пожизненное убежище с охраной, трехразовым питанием и регулярными прогулками на свежем воздухе.
хочет чтобы сравняли Мариуполь под нулевой уровень чтобы больше взять откатов с льготных кредитов
А наносить контрудар на открытой местнгости при господстве авиации противника в воздухе это форменное самоубийство.
Все решит противостояние на луг-гандонии и под николаевым ,если там у кацапов ничего не получится ,то и с мариуполем стабилизируется обстановка .
Но прежде всего нужно вывести мирное население
Можливо, м. Дніпро і область змогли би знайти сили для того, щоб деблокувати Маріуполь?
просто жесть ...
але в решті - решт, впевнений, що для України - буде правою честі з нуля відбудувати ******** та красивий Маріуполь !
Слава Україні !