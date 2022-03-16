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Новости Война
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"Сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах всего мира": "Азов" призвал украинцев выйти на улицы с месседжем "Мариуполь - это Украина!". ВИДЕО

Украинцы призывают сделать блокаду и оборону Мариуполя темой №1 в мире.

Об этом говорится в обращении заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламара, друга Калины из блокадного города Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"21 день длится героическая оборона Мариуполя. Я призываю всех, кому небезразлична судьба Мариуполя, выехавших из города, чьи близкие и друзья остались здесь, кто родился в этой приморской крепости и кто знал Мариуполь до его уничтожения русской ордой, в каком бы городе вы ни находились - выходите на улицы с месседжем - "Мариуполь - это Украина!"

Выходите в одиночку, зовите знакомых, делайте плакаты, обращайтесь к журналистам, сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах во всем мире, чтобы его не похоронили под руинами и не смирились с его уничтожением", – призвал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты согнали более 400 человек в Мариупольскую больницу и используют ее как огневую позицию. РФ превратилась в откровенного террориста, - Зеленский

Мариуполь (5706) Азов (790)


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Топ комментарии
+18
МАРІУПОЛЬ (наш МАРІК) - це УКРАЇНА !!!!
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16.03.2022 14:11
+13
Не піднімати паніку . . Це основне .
Для Генштаба Маріуполь і так , сьогодні - на першому плані ,, але Генштаб не Господь Бог , а можливості ЗСУ не безмежні . Ніхто Маріуполь не збирається кидати . Просто , деблокувати його зараз , не має можливості . На жаль ..
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16.03.2022 14:25
+12
Невже ЗСУ не можуть деблокувати Маріуполь ?
Якийсь сюр багато днів і ночей...
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16.03.2022 14:10
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в Україні зараз воєнний стан - виходити на вулиці з мітингами та акціями заборонено
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16.03.2022 13:59 Ответить
Да всем гейропейцам как бы пох. Максимум США поможет санкциями, оружием и баблом. на этом все...
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16.03.2022 13:59 Ответить
Будьмо об'єктивними - це не зовсім так. Точніше - зовсім не так.
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16.03.2022 18:28 Ответить
Що ми можемо зробити! Які є пропозиції? Будь ласка!!!!
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16.03.2022 14:00 Ответить
Відібрати владу, може тимчасово, у опудало, та надати військовим.
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16.03.2022 14:04 Ответить
Зеля сьогодні виступає перед конгресом чи сенатом? Треба показати фото звірства рашистів!
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16.03.2022 14:09 Ответить
Навіщо! Ви думаєте в сенаті нічого не знають?
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16.03.2022 14:13 Ответить
Додаткові фото не завадять
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16.03.2022 18:37 Ответить
Саме так, скоріш є домовленості опудало з ******, тому опудало, як гівнокомандуючий, мабуть наказує військовим, що робити.
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16.03.2022 14:11 Ответить
Питань багато. Тому коли Zе починає говороти про Гаагу та інші Нюрнберги для *****, то хай не забуває, що сам може бути притягненим.
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16.03.2022 14:24 Ответить
я об этом писал ещё неделю назад, но меня бросали в спам и называли провокатором русаков........ сидеть молча и "не критиковать" уже тупо невозможно, там уже не только Мариуполь, всё идет к окружению нашей группировки а это потенциальная трагедия, под которую и застявят подписать какую-то бумажку.... Нужно срочное вмешательство на ЮГ!!!
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16.03.2022 14:35 Ответить
Не піднімати паніку . . Це основне .
Для Генштаба Маріуполь і так , сьогодні - на першому плані ,, але Генштаб не Господь Бог , а можливості ЗСУ не безмежні . Ніхто Маріуполь не збирається кидати . Просто , деблокувати його зараз , не має можливості . На жаль ..
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16.03.2022 14:25 Ответить
Ширимо інформацію в соцальних мережах, месенджерах та закликаємо УСІХ масимально підтримати цей рух....
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16.03.2022 14:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NuRyuhzY_Ac&list=RDNuRyuhzY_Ac&start_radio=1 Дует MOVA - Знаєш болить (Прем'єра відео 2016) - YouTube
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16.03.2022 14:02 Ответить
Це потрібно робити в Європейських країнах.Ми в Україні пам'ятаємо про все.
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16.03.2022 14:04 Ответить
Нужно просто научиться какимто образом подменять координаты целей крылатых ракет и отодвинуть их немножичько на запад средствами РЭБ
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16.03.2022 14:10 Ответить
Треба навчитись вибирати призедентів, які напаредодні війни та постійної зовнішній загрозі, закатують гроші в асфальт, а не на виробництво систем ПРО та ПВО
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16.03.2022 14:32 Ответить
Мало що бракувало, ті що не впали на Старичі летіли далі, кілометрів 10 не долетіли Ще й наші їх по дорозі позбивали
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16.03.2022 16:41 Ответить
Ну можна ж десант висадити ,бандеромобілі запустити...
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16.03.2022 14:13 Ответить
от тебе нприклад
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16.03.2022 15:52 Ответить
Невже ЗСУ не можуть деблокувати Маріуполь ?
Якийсь сюр багато днів і ночей...
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16.03.2022 14:10 Ответить
Не можуть!Поки що. Це призведе до невиправданих втрат!
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16.03.2022 14:16 Ответить
ДО яких втрат ? Вже загинуло 2700 мирних ! Яка війна без втрат ?Якщо загине 100 а врятуємо 100 000 то це виправдовує .
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16.03.2022 14:41 Ответить
Провокатори та панікери-у спам!
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16.03.2022 14:46 Ответить
МАРІУПОЛЬ (наш МАРІК) - це УКРАЇНА !!!!
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16.03.2022 14:11 Ответить
Что-то про Мариуполь очень мало видосиков от власти
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16.03.2022 14:18 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1504067223974985735 13 мин



Гаага готова предоставить Путину и всей верхушке российской власти пожизненное убежище с охраной, трехразовым питанием и регулярными прогулками на свежем воздухе.
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16.03.2022 14:23 Ответить
Чому Зеленський не відправляє війська для деблокади Маріуполя?
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16.03.2022 14:27 Ответить
Тому, що мабуть Zе продал Маріуполь *****
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16.03.2022 14:40 Ответить
Он
хочет чтобы сравняли Мариуполь под нулевой уровень чтобы больше взять откатов с льготных кредитов
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16.03.2022 14:57 Ответить
Овцы уже кончились - решил в политику сунуться?
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16.03.2022 14:32 Ответить
Реально помочь мариуполю к сожалению нельзя,для этого нужно закрыть дырку из крыма прежде всего ,но пока это тоже невозможно.
А наносить контрудар на открытой местнгости при господстве авиации противника в воздухе это форменное самоубийство.
Все решит противостояние на луг-гандонии и под николаевым ,если там у кацапов ничего не получится ,то и с мариуполем стабилизируется обстановка .
Но прежде всего нужно вывести мирное население
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16.03.2022 14:37 Ответить
ну дырка-не-дырка - с той дырки уже выбежало и разбежалось всё, что можно, по всему Югу, там уже на самом деле особо пофиг закрыть или не закрыть её - единственное, что логистические цепочки по топливу и боеприпасам порезать, а всё, что может стрелять, уже и так выехало через неё - там эти "человеко"-металлоломные ресурсы тоже не бесконечны...
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16.03.2022 14:49 Ответить
не будет логистики-не сильно покатаешься и не сильно постреляешь,опять же раненных и больных вывезти ,"добычу" ввиде унитазов и т.п.Не будет дырки в крым-сильно моральный дух упадет
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16.03.2022 14:53 Ответить
Забаньте врешті цю кацапську суку ГОГА ШВІЛІ.
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16.03.2022 14:48 Ответить
Да, судьба наших воинов может оказаться печальной. Наверняка уже есть раненые, их не бросишь. Надежда только на переговоры, по-моему
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16.03.2022 14:59 Ответить
Москали разгоняют фейк, что "Азов" находится в подвале какого-то театра, прикрываясь мирными, которых удерживают на первом этаже.
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16.03.2022 15:42 Ответить
А может еще погудеть как рыжий советовал? Оно сильно поможет... Никакие демонстрации и гудки врага не остановят, только сила оружия.
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16.03.2022 15:55 Ответить
Сприймаймо інформацію критично. Завдання маскалів тут на форумі - сіяти паніку, страх та недовіру до нашої влади та армії для того щоб паралізувати наш спротив окупантам. Не ведіться на вкиди, що схиляють до паніки. Одразу в спам маскалів та їх рабів
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16.03.2022 15:56 Ответить
Вчора Генадій Корбан розповідав про те, як добре організована оборона м. Дніпра і області. Вони тримають коридор до лінії фронту в Донецькій області. Це дуже добре. Але...

Можливо, м. Дніпро і область змогли би знайти сили для того, щоб деблокувати Маріуполь?
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16.03.2022 16:03 Ответить
У меседжі заклик до всіх країн а не тільки до України! Змініть заголовок!
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16.03.2022 16:11 Ответить
просто тяжко уявити та усвідомити - у яких умовах там живуть люди та бійці усіх міністерств ...
просто жесть ...
але в решті - решт, впевнений, що для України - буде правою честі з нуля відбудувати ******** та красивий Маріуполь !
Слава Україні !
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16.03.2022 16:53 Ответить
 
 