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Харьков держит оборону: оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом и Русскими Тишками

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Харьков держит оборону: оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом и Русскими Тишками

Под Харьковом украинские бойцы вынудили противника отступить на прежние позиции.

 "Харьков держит оборону! Вооруженные Силы Украины не отступят ни на метр! За сутки российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом и Русскими Тишками", - заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передає Цензор.НЕТ.

По его данным, за последние сутки российские войска нанесли более 50 ударов по районам Харькова. Ночью был ракетный удар в одну из площадей города. В целом, с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и "Искандер".

За сутки ОВА распространила 17 вагонов и 2 фур продуктов питания, одежды и медикаментов.

"Рассчитываем на открытие "зеленого коридора" из Изюма. Город разрушен, единственный выход – это эвакуация людей! Сегодня "коридор" россия не согласовала. Делаем все, чтобы провести эвакуацию завтра", – заявил Синегубов.

Также читайте: В Харькове с начала войны войска РФ убили более 500 мирных жителей, - ГСЧС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
ааааа-ха-ха... руцких тишек-х*ишек побили под Русскими Тишками !! )))))
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16.03.2022 14:03
+14
Казали ж кацапам що Чечня, в порівнянні з тим як їх будуть п"здити в Україні, здасться їм легкою прогулянкою по набережній. Не повірили
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16.03.2022 14:05
+8
Ще й наші ж російськомовні хлопці.
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16.03.2022 14:07
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ааааа-ха-ха... руцких тишек-х*ишек побили под Русскими Тишками !! )))))
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16.03.2022 14:03 Ответить
Ще й наші ж російськомовні хлопці.
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16.03.2022 14:07 Ответить
Вася, помиляєшся. Тому що ти не з Харклва. Не [Русские Тьішки] як ти пишешь, а 👉 Руські Тишки
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16.03.2022 14:16 Ответить
пардон-пардон!!!! Рускі Тишки (вибачаюсь перед усіма з тих місьць!!!)
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16.03.2022 14:22 Ответить
Казали ж кацапам що Чечня, в порівнянні з тим як їх будуть п"здити в Україні, здасться їм легкою прогулянкою по набережній. Не повірили
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16.03.2022 14:05 Ответить
Під Руськими Тишками нема слів
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16.03.2022 14:05 Ответить
"Руськими тушками" - прочитав
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16.03.2022 14:10 Ответить
Надо предложить переименовать потом село "Русские Тушки" - просто и понятно.
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16.03.2022 14:16 Ответить
кстати в Харьковской области много суглинков...а чернозёма не так много....судя по всему скоро это изменится...
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16.03.2022 15:13 Ответить
под русскими типами, русскоговорящие УКРАИНЦЫ, ипашут руССких бурятов и руССких чеченцев - война сплошной абсурд..
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16.03.2022 14:19 Ответить
А на очереди ещё и руССкие сирийцы..
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16.03.2022 14:20 Ответить
Якщо правильно казати, то є таке селище на Харківщині 👉Руські Тишки, а якщо перекладати, то буде Российские Тишки. Звичайно це маячня бо це не росія а Україна.
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16.03.2022 14:20 Ответить
та чого так приставати до Синегубова, йому ж все рівно, це ж не чувашія.
В фільмі "Іван Васильович...." герой Савелія Крамарова прорік пророчу фразу - хан безпредельничает на Ізюмском тракте. І знову хан і знову Ізюмскій тракт і знову беспредел.
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16.03.2022 15:42 Ответить
Сколько говорили, что Харьков ватный, встретит рашистов хлебом-солью. Сколько я пытался доказать, что это не так, и сколько меня оскорбляли на форуме. Но у меня нет обиды, я горд своим городом и горд, что сейчас мой город - город-герой, и от него тоже зависит судьба Украины. Мы победидимся.
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16.03.2022 15:52 Ответить
Харьков - держись !!!

настоящий бандеровский город !!
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16.03.2022 16:23 Ответить
 
 