Харьков держит оборону: оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом и Русскими Тишками
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Под Харьковом украинские бойцы вынудили противника отступить на прежние позиции.
"Харьков держит оборону! Вооруженные Силы Украины не отступят ни на метр! За сутки российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом и Русскими Тишками", - заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передає Цензор.НЕТ.
По его данным, за последние сутки российские войска нанесли более 50 ударов по районам Харькова. Ночью был ракетный удар в одну из площадей города. В целом, с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и "Искандер".
За сутки ОВА распространила 17 вагонов и 2 фур продуктов питания, одежды и медикаментов.
"Рассчитываем на открытие "зеленого коридора" из Изюма. Город разрушен, единственный выход – это эвакуация людей! Сегодня "коридор" россия не согласовала. Делаем все, чтобы провести эвакуацию завтра", – заявил Синегубов.
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В фільмі "Іван Васильович...." герой Савелія Крамарова прорік пророчу фразу - хан безпредельничает на Ізюмском тракте. І знову хан і знову Ізюмскій тракт і знову беспредел.
настоящий бандеровский город !!