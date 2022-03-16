Харьков держит оборону: оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом и Русскими Тишками

Под Харьковом украинские бойцы вынудили противника отступить на прежние позиции.

"Харьков держит оборону! Вооруженные Силы Украины не отступят ни на метр! За сутки российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом и Русскими Тишками", - заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передає Цензор.НЕТ.

По его данным, за последние сутки российские войска нанесли более 50 ударов по районам Харькова. Ночью был ракетный удар в одну из площадей города. В целом, с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и "Искандер".

За сутки ОВА распространила 17 вагонов и 2 фур продуктов питания, одежды и медикаментов.

"Рассчитываем на открытие "зеленого коридора" из Изюма. Город разрушен, единственный выход – это эвакуация людей! Сегодня "коридор" россия не согласовала. Делаем все, чтобы провести эвакуацию завтра", – заявил Синегубов.

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