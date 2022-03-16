Враг предпринимает попытки возобновления наступления в направлении Вышгорода, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 16 марта
Идут двадцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупационные войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 16 марта по поводу российского вторжения.
Как отмечается, задачи разгрома группировок ВС Украины, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично достигли цели на Донецком направлении, остановлены на Николаевском направлении.
Также сообщается, что враг пытается совершать перемещение дополнительных резервов Восточного военного округа.
В связи со значительными потерями на южном направлении командование вооруженных сил страны-агрессора отказалось от усиления группировки войск на Полесье дополнительными резервными подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии.
На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Отмечено ведение воздушной разведки с применением БПЛА "Орлан-10".
"В вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение ротации подразделений, выполняющих задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, враг предпринимает попытки возобновления наступательных действий в направлении Вышгорода. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Удачи не было, перешел к обороне.
На Северском направлении противник остановлен.
"Оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку войск и попытки восстановить боеспособность своих подразделений. Враг не оставляет попыток овладеть городом Чернигов, однако, активных наступательных действий не проводит. Совершает перегруппировку войск и пытается организовать логистическое обеспечение, успеха не имеет", - сказано в сводке Генштаба.
Также отмечается, что в направлении Бровары наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов в пределах занятого района населенных пунктов Богдановка и Большая Дымерка. Воздушная разведка позиций ВС Украины производится с применением БПЛА "Орлан-10".
На Слобожанском направлении оккупанты пытаются закрепиться на захваченных рубежах, осуществляют перегруппировку войск и пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Продолжается блокировка противником городов Сумы, Лебедин и Ахтырка. Активных наступательных действий враг не производит. Оккупанты продолжают предпринимать неудачные попытки блокирования Харькова.
На Донецком и Таврическом направлениях в результате штурмовых действий в районе Попасной, противник понес потери и вынужден отойти для перегруппировки.
"В районе Северодонецка оккупанты провели разведку боем, успеха не имели, пытаются закрепиться на восточных и западных окрестностях города Рубежное. В то же время, по имеющейся информации, 15 марта армейская авиация противника нанесла огненное поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниново. пытаются развить наступление в направлении населенного пункта Великая Новоселка", - говорится в сообщении.
На Криворожском направлении враг предпринимает попытки возобновить наступление в направлении населенных пунктов Большая Кострома, Малая Кострома и Кривого Рога. В результате огневого поражения, нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины, противник был остановлен, понес потери и отошел на невыгодные рубежи.
"Авиация противника продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Cумской и Донецкой областях активно используя аэродромную сеть Республики Беларусь и оккупированного Крыма", - напоминают в Генштабе.
В Черноморской операционной зоне боевыми кораблями производились обстрелы морского побережья в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Залив и Беленькое.
Командование Вооруженных Сил Украины обращает внимание военных экспертов, блогеров и активных пользователей социальных сетей относительно нецелесообразности НЕМЕДЛЕННОЙ демонстрации последствий боевых действий, трофеев и другой информации, которая может быть использована в интересах проведения будущих операций сил обороны.
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US & NATO sending air defense systems to Ukraine.
they are on the way
According to a senior US official, these additional systems include the Soviet-era SA-8, SA-10, SA-12 and SA-14 mobile air defense systems.
These systems have a lower altitude range than the S-300 system, which Ukraine has requested. However, they have a range higher than the Stinger shoulder-fired missiles previously supplied to Ukraine, giving them the capability to hit cruise missiles.
The systems have been sourced from NATO partner nations and are "on the way," according to this senior US official. It is not clear at this time how these systems will be backfilled to the providing country.
У той час як президент України Володимир Зеленський готується звернутися до Конгресу з проханням про подальшу військову допомогу своїй країні, США та їхні союзники по НАТО вже надсилають Україні кілька систем зенітно-ракетного комплексу для допомоги в її обороні.
За словами високопоставленого чиновника США, ці додаткові системи включають мобільні системи протиповітряної оборони радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14.
Ці системи мають менший діапазон висот, ніж система С-300, яку просила Україна. Однак вони мають більшу дальність дії, ніж ракети «Стінгер», які раніше поставлялися в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети.
За словами цього високопоставленого чиновника США, ці системи були отримані від країн-партнерів НАТО і «в дорозі». Наразі неясно, що буде поставлено в країни-постачальники замість ціх систем.
не кажуть шо саме