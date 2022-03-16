Оккупанты отпустили из плена похищенных накануне работников и волонтеров Бучанского горсовета

Российские оккупанты похитили 6 человек, которые находились в здании Бучанского городского совета. Среди пленных были сотрудники горсовета и волонтеры. Сегодня, 16 марта, стало известно, что их всех отпустили.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Telegram Бучанского городского совета.

Сообщалось, что россияне выбросили паспорта и другие документы пленных, когда уезжали.

Сотрудников и волонтеров, которых российские войска взяли в плен, отпустили. Они вернулись в свои семьи.

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"Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захватах которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили, и они вернулись к своим родным. У них забрали сим-карты, поэтому они сейчас не на связи", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, оккупанты устроили погром в горсовете Бучи и захватили заложников.