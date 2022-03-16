Из одной области Беларуси уже вывезли в Россию более 2,5 тысяч мертвых военных, – Радио Свобода

В госпиталях Гомельской области Беларуси продолжают лечить раненых российских военных. Их привозят из Украины как по суше, так и вертолетами к белорусской Наровле, затем везут в Мозырь и Гомель, а трупы – поездами и самолетами в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

"Мы были с бытовой раной в мозырском госпитале. Там столько раненых россиян лежит – просто какой-то ужас. Ужасно изуродованы. Невозможно слушать их стоны на всю больницу", – сообщил Белорусской службе Радио Свобода источник в Гомельской области.

"Только в воскресенье в Мозыре сделали операции примерно сотни россиянам. Уже в понедельник "забросили" в больницу еще больше. К их лечению и хирургическим операциям привлекаются все врачи, в том числе терапевты и отоларингологи. Правда, помощь местным жителям оказывается, но вскоре с этим могут возникнуть проблемы", – поделился источник, связанный с медициной в Мозыре.

Как объясняют источники, информация поступает не непосредственно от врачей – даже медсестры подписывали соглашение о неразглашении такой информации, опасаясь расторжения контракта.

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