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Новости Война
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То, что мы продержались 3 дня – был шок для партнеров. Нам говорили, что через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность, - Кулеба

То, что мы продержались 3 дня – был шок для партнеров. Нам говорили, что через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность, - Кулеба

Кулеба подчеркнул, что сейчас Запад более активно готов помогать Украине.

В первые дни войны Запад не верил, что Украина может выстоять больше 48 часов и отказывался помогать. Однако сейчас ситуация кардинально поменялась. Об этом в интервью НВ сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В первый день войны, 24 февраля, посол Украины в одном очень влиятельном европейском государстве сидел в кабинете государственного секретаря одного министерства и сказал: "Помогите нам, война началась. Помогите вот с этим и этим". Тот ему сочувственно улыбнулся в лицо и ответил: "Дорогой мой, давайте откровенно, зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность". Это конкретный эпизод, имевший место в чрезвычайно влиятельной стране ЕС", – сказал Кулеба.

Однако уже в последующие трое суток, по словам Кулебы, произошли кардинальные перемены.

"Мы эти трое суток не спали, не ели, не пили, мы работали с партнерами. Мы увидели беспрецедентно жесткие санкции (которых сейчас все равно мало, нужно еще). Мы увидели поставки оружия и смену не то, что риторики, а вообще отношение То, что мы продержались первые три дня, это был шок для партнеров.В этот момент они осознали, что за Украину нужно бороться.Это осознание, к сожалению, уплаченное украинской кровью и разрушенными украинскими городами. Так, Швеция, которая единственный раз в истории передавала кому-то оружие — Финляндии в 1939-м, — дала нам оружие. Германия изменила свою позицию и решила тоже дать нам оружие", - подчеркнул министр.

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Глава украинского МИД добавил, что в первые 7 дней войны он получал от министров ежедневно следующие сообщения: "Дмитрий, передаем вам то, то и то, такое оружие и такое-то оружие. Надеюсь, это не слишком поздно", "Дмитрий, и мы передаем оружие, надеюсь, это не слишком поздно".

"Они как сговорились! Они писали одну и ту же фразу, потому что у всех было это чувство срочности. Сейчас же каждый, с кем я общаюсь, говорит две вещи: мы восхищаемся вами, мы уверены в вашей победе. Это есть. Другой вопрос — цена этой победы… Но своими действиями, своим героизмом, все, начиная от президента и заканчивая рядовым в окопе, мы вызываем восхищение и желание поддержать нас, быть с нами в момент победы. Поэтому, как бы сложно ни было, ради будущего нашей страны мы не можем устать от войны, мы не можем сломаться. В настоящее время сложилась уникальная ситуация. Для победы есть все имеющиеся элементы: есть желание и способность народа драться за себя, есть руководство государства, ведущее этот народ на борьбу, есть партнеры, которые дают нам оружие, партнеры, принимающие санкции – по сути, это второй санкционный фронт, которые они открыли против России – и есть финансовая поддержка Украины. Это – элементы нашей будущей победы. Я убежден, что она обязательно наступит", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+76
Дмитрий, справедливости ради, цивилизованный Запад глядя на то, что наша замечательная власть вытворяла крайние 2.5 года и сделал такой вывод, правда как и Рашка, слегка недооценив усилия и тягу к победе обычного народа. Но после войны всё равно придётся значительно проряжать этих недоделанных панов, слишком много мы заплатили и ещё заплатим за их праздный образ жизни и лютую некомпетентность
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16.03.2022 15:28
+50
Уважаемый пан Кулеба, не позволяйте Ермаку отодвигать вас на второй план. Этот кротяря приносит, только вред Украине. После временного исчезновения, он появился и стал проявлять активность. Слепая любовь президента ему очень помогает. Надеюсь на ваш профессионализм и гордость.
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16.03.2022 15:37
+44
Да вони самі не вірили, добре що армія і народ не просто вірили а знали достеменно
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16.03.2022 15:26
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Израильский 9 телеканал на русском языке только что был заблокирован ********* за правдивое изложение войны в УКРАИНЕ.об этом сообщило Израильское радио РЭКА.
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16.03.2022 16:12 Ответить
Тому що вони брали у ***** гроші ...
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16.03.2022 17:17 Ответить
Народ и ЗСУ продержались. Вот их и надо благодарить.
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16.03.2022 16:22 Ответить
Пане Кулеба, запропонуйте пану Лаврову зустрічні "ультіматуми":
1. Визнати теріторію РФ як теріторію Північної України, з послідуючим приеднанням до теріторії України
2. Розігнати Держдуму, кабмін росії та інші державні органи росії, анулювати пост президента росії та підпорядкувати житедіяльність північної України центральним органам України і президента України
3. видати каральним органам України міжнародних військових злочинців:
путіна, шойгу, лаврова, матвіенко, толстого, соловйова, ернста, симонян та інших (список має бути складений українськими фахівцями слідчих органів та прокуратури України і включати всіх *******-орків причетних до військових злочинів росії в Україні)
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16.03.2022 16:27 Ответить
Хорошо помню, как Германия расчехлилась и решила помочь. Передала аж 2700 комплексов ПЗРК!
На деле всё оказалось подлянкой. Передали советские ещё комплексы Стрела-1М, у которых срок годности вышел лет 20 назад, в истлевших ящиках.
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16.03.2022 16:28 Ответить
Хорошо хоть они панцерфаусты разрешили передать.
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16.03.2022 16:57 Ответить
там фактически все без тандемной боеголовки те панцерфаусты,но и на том спасибо
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16.03.2022 18:07 Ответить
Я уверен что это была Германия
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16.03.2022 16:29 Ответить
Гелен, засновник розвідслужби ФРГ, писав, що ще до офіційного створення її в 1955 році, всі рашковани в ФРГ хотіли її закрити і забути. Всі працювали тільки ів інтересах СССР. Ця служба була утворена Геленом, на службу були прийняті бувші офіцери розвідслужб. Сам Гелен був начрозвідсужби по Східному фронту (не абверу) а до того адьютантом начГенштабу. Весною 1943 року військова розвідка описала перспективи війни і стверджували, що якщо Америка почне надавати допомогу СРСР у великих масштабах війна буде програна. І зазначив, що коли ознайомився з підсумками переговорів в Тегерані переконався, що вони такі праві. СРСР ніколи не переміг би наодинці. Але там був тільки один стратег. В ФРГ всі крім Аденауера були за дружбу з СРСР і справи інших народів їх не стосувались. Тому запропонована швидкість військ виходить саме з такої позиції - одні не встигнуть, інші не захочуть. А широта дії не дасть можливості перегрупуватись самій армії. А пята колона зробить свою справу - при збереженні органів влади (не війна все таки) будуть прийняті всі рішення, А потім скажуть це вони самі. І всі умили руки. Тільки брити стояли на своєму і таки були праві. А тепер - ми не вірили що Україна втримається.
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16.03.2022 16:30 Ответить
Мало того. Если бы не открыли второй фронт США, то самые дееспособные войска не перебрасывались бы на Запад и СССР бы додавили. Лендлиз и второй фронт - вот что спасло СССР. Но в СССР этого так и не поняли, как и в современной России.
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16.03.2022 16:33 Ответить
Сейчас волна истории несет всех. И Европу с США, и Россию, и Китай, и арабов, и Израиль и нас. Никто ничем не управляет. Хотя кому-то и хочется. Всё что мы можем сделать это делать свое, но контролировать её никто сейчас не может. Главный плюс для нас, хотя сейчас это выглядит немного странно - мы отстреляемся раньше всех, а отложенные последствия будут бить по всему миру еще десятилетиями.
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16.03.2022 16:43 Ответить
по нам они тоже будут бить. Сколько инфраструктуры восстанавливать...
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16.03.2022 17:37 Ответить
Речь не об этом. Это прогнозируемое событие, а я пишу о вещах о которых пока они не догадываются.
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16.03.2022 17:38 Ответить
П***сы разоружили нас, забрали ЯО, помогли нам отказаться от крыма подписав позорные капитулятивные договорняки и молча наблюдали как нас за 48 часов Орда пожирала бы
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16.03.2022 16:41 Ответить
Увидев как защищается украинский народ и те злодеяния, которые творят российские фашисты, весь Мир сидит в аху.е. Естественно, что они готовы помочь нам, чтобы этот кошмар не пришёл к ним. Все будет Украина!
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16.03.2022 16:43 Ответить
Серед всiх "розумникiв" Ви один щось сказали. А Кулеба щось перепутав - вiд солдата в окопi i до Президента, а не навпаки - НАРОД став на захист своэi Батькiвщини i тiльки тодi Свiт зрозумiв що СВОБОДУ треба захищати. Але "грошовi мiшки" надто повiльно це роблять, вони насолодуються вiд вбивств, розкухи, кровi жiнок i дiтей, масового переселення згорьованого народу. Це на них дiэ як колись боi гладiаторiв. А народи свiту, як завжди нiмi - iх же це торкаэться ледь- ледь.
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16.03.2022 17:09 Ответить
Для мене це означає, Захід толком не знав ні кацапів, ні нас.
Та й себе
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16.03.2022 17:58 Ответить
Все правильно, країна, яка не може захищатися протягом 48 годин (особливо після багатократних нагадувань) - просто не варта допомоги. В цьому немає ані військового, ані політичного сенсу.
І тим не менш, критична кількість ПТРК була надана ще до війни, отже хтось таки вірив...
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16.03.2022 17:58 Ответить
Як на мене Кулеба достойний кандидата на пост президента України.
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16.03.2022 18:13 Ответить
Після закінчення війни в першу чергу до кримінальноі відповідальності Єрмака!!! Мразь найвищоі якості. І обов*язкову не забути Третьякову-мерзотну тварюку,яка так натхненно пояснювала украінцям які вони другосортні. Добре було б вивезти іі уже в Бучу або Ірпінь. Там кадирівці запропонують і новий диван і гарячий секс. **** вона кончена!!!
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16.03.2022 21:45 Ответить
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