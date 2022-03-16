То, что мы продержались 3 дня – был шок для партнеров. Нам говорили, что через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность, - Кулеба

Кулеба подчеркнул, что сейчас Запад более активно готов помогать Украине.

В первые дни войны Запад не верил, что Украина может выстоять больше 48 часов и отказывался помогать. Однако сейчас ситуация кардинально поменялась. Об этом в интервью НВ сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В первый день войны, 24 февраля, посол Украины в одном очень влиятельном европейском государстве сидел в кабинете государственного секретаря одного министерства и сказал: "Помогите нам, война началась. Помогите вот с этим и этим". Тот ему сочувственно улыбнулся в лицо и ответил: "Дорогой мой, давайте откровенно, зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность". Это конкретный эпизод, имевший место в чрезвычайно влиятельной стране ЕС", – сказал Кулеба.

Однако уже в последующие трое суток, по словам Кулебы, произошли кардинальные перемены.

"Мы эти трое суток не спали, не ели, не пили, мы работали с партнерами. Мы увидели беспрецедентно жесткие санкции (которых сейчас все равно мало, нужно еще). Мы увидели поставки оружия и смену не то, что риторики, а вообще отношение То, что мы продержались первые три дня, это был шок для партнеров.В этот момент они осознали, что за Украину нужно бороться.Это осознание, к сожалению, уплаченное украинской кровью и разрушенными украинскими городами. Так, Швеция, которая единственный раз в истории передавала кому-то оружие — Финляндии в 1939-м, — дала нам оружие. Германия изменила свою позицию и решила тоже дать нам оружие", - подчеркнул министр.

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Глава украинского МИД добавил, что в первые 7 дней войны он получал от министров ежедневно следующие сообщения: "Дмитрий, передаем вам то, то и то, такое оружие и такое-то оружие. Надеюсь, это не слишком поздно", "Дмитрий, и мы передаем оружие, надеюсь, это не слишком поздно".

"Они как сговорились! Они писали одну и ту же фразу, потому что у всех было это чувство срочности. Сейчас же каждый, с кем я общаюсь, говорит две вещи: мы восхищаемся вами, мы уверены в вашей победе. Это есть. Другой вопрос — цена этой победы… Но своими действиями, своим героизмом, все, начиная от президента и заканчивая рядовым в окопе, мы вызываем восхищение и желание поддержать нас, быть с нами в момент победы. Поэтому, как бы сложно ни было, ради будущего нашей страны мы не можем устать от войны, мы не можем сломаться. В настоящее время сложилась уникальная ситуация. Для победы есть все имеющиеся элементы: есть желание и способность народа драться за себя, есть руководство государства, ведущее этот народ на борьбу, есть партнеры, которые дают нам оружие, партнеры, принимающие санкции – по сути, это второй санкционный фронт, которые они открыли против России – и есть финансовая поддержка Украины. Это – элементы нашей будущей победы. Я убежден, что она обязательно наступит", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.