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Новости Агрессия России против Украины Война
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Совет Европы исключил Россию из состава организации после 26 лет членства

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации после 26 лет членства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Генсек организации 15 марта получил официальное сообщение о выходе России из Совета Европы, а также информацию о намерении денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

В тот же день Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение исключить Россию из организации. Такое решение было поддержано 46 странами. Россия являлась членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года.

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В соцсетях уже появилось фото того, как российский флаг был спущен возле здания Совета Европы.

Совет Европы исключил Россию из состава организации после 26 лет членства 01

Министр иностранных дел приветствовал исключение России из Совета Европы. По его словам, России не место в европейских органах, потому что она ведет варварскую захватническую войну против Украины.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Россия заявила, что выходит из Совета Европы и собирается денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

Автор: 

россия (95381) санкции (11258) Совет Европы (699)


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Топ комментарии
+18
Надо из ООН.
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16.03.2022 15:49
+7
Тим більше,що досвід є-свого часу сталінську Рашку вже виганяли з Ліги Націй за агресію проти Фінляндії.Кацапи не змінються віками.
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16.03.2022 15:59
+6
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16.03.2022 15:51
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Надо из ООН.
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16.03.2022 15:49 Ответить
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16.03.2022 15:51 Ответить
Вечером Киселев скажет что это потому что доллар умирает и представляет теперь только коллекционную ценность и все расияне успокоятся.
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16.03.2022 15:53 Ответить
Рубль, отсоси у тракториста!
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16.03.2022 15:57 Ответить
Треба 500
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16.03.2022 16:04 Ответить
Тим більше,що досвід є-свого часу сталінську Рашку вже виганяли з Ліги Націй за агресію проти Фінляндії.Кацапи не змінються віками.
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16.03.2022 15:59 Ответить
Петро ,рашист ,вікно в Європу для "рабсії" прорубав,"куйло"-рашист вікно назад забутував.
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16.03.2022 16:01 Ответить
Лучше касапов на Марс выселить...
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16.03.2022 18:36 Ответить
лучше их вообще жизни лишить чем они марс загадят!
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16.03.2022 19:24 Ответить
 
 