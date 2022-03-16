Совет Европы исключил Россию из состава организации после 26 лет членства

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации после 26 лет членства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Генсек организации 15 марта получил официальное сообщение о выходе России из Совета Европы, а также информацию о намерении денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

В тот же день Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение исключить Россию из организации. Такое решение было поддержано 46 странами. Россия являлась членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года.

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В соцсетях уже появилось фото того, как российский флаг был спущен возле здания Совета Европы.

Министр иностранных дел приветствовал исключение России из Совета Европы. По его словам, России не место в европейских органах, потому что она ведет варварскую захватническую войну против Украины.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Россия заявила, что выходит из Совета Европы и собирается денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.