Зеленский – Конгрессу США: Нам нужно закрытое небо и оборонные системы ПВО. Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября
Для защиты своих людей Украина нуждается в закрытии неба или в поставках средств противовоздушной обороны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, выступая перед Конгрессом США, информирует Цензор.НЕТ.
"В вашей истории есть страницы, которые помогают понять украинцев. Вспомните Перл-Харбор, то ужасное утро 1941 года, когда тысяча самолетов нанесла удар по вашим кораблям. Вспомните 11 сентября – жуткий день 2001 года, когда зло попыталось поработить ваши свободолюбивые города, превратить их в поле боя. Когда на невинных людей было совершено нападение с воздуха. Вы не ожидали этого, вы не смогли помешать этому. Вы не смогли остановить это",- заявил президент.
"Прямо сейчас наша страна сталкивается с этим же, прямо сейчас каждый день в течение трех недель. Одесса, Житомир, Чернигов, Львов, Мариуполь, Харьков - во всех этих городах Россия превратила небо в источник смерти тысяч людей. Российские войска уже использовали тысячи ракет и бомб…", - добавил президент.
По словам Зеленского, сегодня для защиты своих людей Украина нуждается в закрытии неба. Также возможна и альтернатива – С-300 и другие ПВО.
"Мы просим ответа на этот ужас от всего мира. Неужели мы просим слишком много - создания бесполетной зоны? Неужели это слишком много? Сделать так, чтобы Россия не терроризировала наши города, вот вам альтернатива. Вы знаете, какие оборонные системы нам нужны… С- 300 и др. Вы знаете, как много зависит на поле боя от использования самолетов. Мощная авиация должна защитить наш народ и нашу свободу. Самолеты, которые помогут Украине и Европе. Это оружие есть, но оно есть на земле, а не в украинском небе ",- заявил Зеленский.
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Знаешь сколько стоит Искандер? Где-то 20-25 млн.у.е. Знаешь, сколько ты выделил на ракетную программу в 2021 году? 29 млн. у.е. Это информация для тех клоунов, которые рассказывают ,что у нас там какие-то "Нептуны" стояли на вооружении. У нас разработано 3 ракетных комплекса, но ни один не производится! Вы, блин ни одной "Стугны" не закупили в 2021 году! И ты еще вякаешь про асфальт? Ах да, на "асфальт" на 2022 год заложили 142 млрд грн!!! Так что это вам, уродам ,еще долго будут вспоминать!
А зараз їому всі щось винні.
И ты, наверное сильно удивишься, когда узнаешь, какие комплексы мы продавали Эфиопии:
https://defence-ua.com/news/za_ostanni_kilka_rokiv_ukrajina_postavila_do_efiopiji_sim_modernizovanih_kompleksiv_zrk_s_125me_2-2722.html
Прикинь, вам даже не нужно было ничего разрабатывать. Нужно было выпускать то, что разработано до вас, уродов. Просто нужно было выделить немного денег на ракетные программы. Но у Эфиопии деньги на это нашлись, а у нас нет. Если что, то и С300 и модернизированная С125 и Бук вполне себе могут сбивать не только самолеты ,но и ракеты.
жиизраильтян вообще засунул бы языки в жопу и помалкивал. Таких друзей, за *** и в музей ©
Израиль приостановил действие безвиза для Украины, ввел электронные разрешения. "Израиль не принимает беженцев из Украины... Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или у друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле), не могут беспрепятственно въехать в страну", - подчеркивает посольство.
Утром во вторник, 15 февраля, израильский сайт https://www.ynet.co.il/news/article/rjnsjsdkc Ynet (автор: Надав Эяль) сообщил, что власти Израиля добились приостановки передачи Украине двух батарей систем ПРО "Железный купол", ранее поставленных в США.
В рамках нейтралитета Израиль не прервал торговлю с Россией, в том числе товарами двойного назначения (которые могут быть использованы при создании вооружений), не запретил израильским банкам работать с российскими банками, а местным компаниям - страховать сделки с Россией. Израиль разрешил продолжать авиарейсы в Россию (и даже предоставил государственные гарантии местным авиакомпаниям) и по-прежнему разрешает российским олигархам переправлять в Израиль свои яхты и частные самолеты.
Конгресс аплодує стоя Україні!
Сегодня, глядя на количество жертв среди граждан Украины и объему ущерба, уже нанесенного нашей экономики, все лица, которые рассказывали о «сгущении красок» и о том, что у них имеются более другие источники информации, которые опровергают выводы американских военных, должны бы сидеть в СИЗО и длительно общаться со следователями, но это - другая и долгая история.
Просто напомним, что вместо кратного увеличения финансирования вооруженных сил и оборонной промышленности, продолжался распил «великого будівництва» и перфомансы, наподобие «выйдем на улицу с флагами», 16 февраля. К этому надо будет вернуться после нашей победы и тщательно расследовать действия и бездействие каждого персонажа в то время, но сейчас мы не станем погружаться в эту тему.
Здесь нас интересует то, что и как американцы прогнозировали о развитии событий после начала вторжения. Они говорили о том, что соотношение сил дает Украине примерно неделю до момента, когда будет утрачено централизованное управление войсками, а что будет потом - понятно без особых комментариев.
Именно поэтому американские военные предостерегали президента Байдена от любых действий, которые бы привели к тому, что американцы будут воевать за Украину вместо украинцев. Пусть это выглядит цинично, но американцы неоднократно попадали в ситуацию, когда ввязавшись в войну, они воевали вместо своих союзников. Корея, Вьетнам, Ирак и Афганистан показали, что с этим надо быть очень осторожными.
Кроме того, любые военные планы, самые умные и продуманные, никогда не идут в том темпе, как предполагалось изначально. Поэтому довольно точно можно было вычислить лишь начало военной кампании, а уже как она будет развиваться на самом деле, покажут реальные боевые действия. И вот оказалось, что военный и волевой потенциала Украины был решительно недооценен всеми, как роZZиянами, так и американцами.
Очень быстро американские военные пришли к выводу о том, что тот уровень технической и тактической подготовки российской армии а также ее техническое оснащение не соответствуют уровню поставленных перед нею задач. Более того, они решительно просчитались по поводу уровня подготовки ВСУ. И вот после первых десяти дней боевых действий американские военные стали говорить о том, что их прогнозы требуют серьезной корректировки, а как следствие - в Белый дом пошли другие рекомендации по поводу того, как США следует выстраивать свою политику относительно роZZийско-украинской войны.
Понятно, что Пентагон и тем более - разведсообщество не станут на публику выдавать что-то действительно ценное, но в США имеется институт отставных генералов, которые уходя в отставку, занимают посты в каких-то ярких организациях, где могут более раскованно комментировать все актуальные события. В отличии от Штатов, у нас пиарятся Люся, «советник МВД» и прочие совершенно никчемные и обиженные интеллектом пациентов, но такова особенность нашего времени, бородатое дилдо сменяется на нечто, напоминающее генератор случайных слов, а определенная часть публики не только обмазывается, но и ест это, радостно пуская слюни. Но вернемся к Америке.
Даже без обстрела Яворівського полигона, ситуация в околовоенных и дипломатических кругах начала кардинально меняться. Теперь всем понятно, что Украина сражается и делает это таким образом, что тупо стоять в стороне и смотреть на это, подчеркивая позицию невмешательства, становится не комильфо. На самом деле, сейчас мир наблюдает драму, которой никто не видел со времен окончания Второй Мировой войны. Крупная страна с огромной армией, гигантским военным бюджетом и всем прочим напала на струну, которую должна была раздавить по определению, а та не просто не дрогнула, но начала вывешивать настолько фигурных люлей, что в это просто трудно поверить.
Более того, все это происходит по вполне читаемому и четкому плану, без паники, но и без лишнего угара. Украина действует как боксер, который четко понимает опасность противника и потому после удачного и потрясающего удара не кидается на добивание и главное - не раскрывается, работая на контратаках просто потому, что налицо разница в весовых категориях. Все больше бывших военных, как американских, так и британских, говорят о том, что украинская армия занимается методичным уничтожением живой силы и техники противника, не увлекаясь атаками даже там, где это кажется логичным продолжением удачно нанесенного удара.
Все это говорит о том, что во всех раскладах украинская армия сама решает большую часть задач уверенно и с минимально возможными потерями и уже понятно, что ВСУ ведет не ту войну, которую умеет вести роZZия, и даже не такую, как это исполняют страны Запада. И вот теперь военные дают совсем другие сигналы как обществу, так и Белому дому. Так, в воскресенье на телеканале MSNBC, четырехзведочный генерал армии США в отставке Барри МакКэффри дал развернутую оценку ситуации в Украине и главное - высказал свои рекомендации по тому, как следует действовать Америке в этой ситуации.
Тут надо заметить, что этот генерал имеет репутацию грамотного и очень осторожного в своих высказываниях. Он провел ряд успешных операций в Ираке и потому - имеет полное право рассуждать на эти темы, а кроме того - он никогда не стал бы говорить вещи, которые идут в контра тому, как видят ситуацию высшие военные чины Пентагона. Так вот, генерал МакКэффри в частности о том, что путин начал войну, которая ведет его страну к катастрофе. Он опирается на армию, которая действует безграмотно и брутально, не придерживаясь правил ведения войны. Из этого следует, что путин уже переступил все возможные пределы и потому дальше уже нечего ждать и надо начинать действовать решительным образом.
Примерно с такими же заявлениями выступили еще несколько генералов, утверждающих, что стоять в стороне от этой войны становится опасным, поскольку в таком случае, атака территории стран НАТО в том или ином виде, становится только вопросом времени. И в общем, именно в Украине можно остановить все события, поскольку ВСУ прекрасно решает основную часть задач и просто нужно доработать некоторые моменты, но сделать это надо быстро и решительно.
Уже после этого появилась информация о ракетном обстреле Яворівського учебного центра, в 20 км от польской границы и обнаружены российские беспилотники на территории нескольких стран НАТО. Это, и явно изменившаяся тональность военных, уже вынудила изменить риторику и Госдепатамента. Вчера помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ужесточил риторику и предупредил москву о том, что США сейчас не участвуют в войне на стороне Украины, но любой инцидент, который роZZия устроит на территории любой страны НАТО, безусловно повлечет за собой активизацию статьи 5 Устава Альянса и будут задействованы все силы и средства для отражения агрессии.
Это - речь дипломата и нам надо понимать, что за акт агрессии может уже быть принято что угодно, например - развернутая ударная группировка в районе Бреста и пролеты армейских беспилотников уже в небе Польши. Надо заметить, что прямо сейчас у границы Украины и Беларуси постоянно дежурит несколько танкеров, самолетов радиоэлектронной разведки и управления сухопутными войсками. Там же идет постоянное движение боевых вертолетов США и другой воздушной техники. Похоже на то, что американцы уже собрали все, что необходимо для проведения силовой операции, а заявление Салливана надо понимать как демонстрация этой самой готовности.
Все это написано для того, чтобы понимать динамику изменения настроений в Вашингтоне. Конгресс там уже давно сигнализирует Байдену о том, что готов поддержать начало военной операции, а опросы общественного мнения говорят о том же самом, но в еще более категоричном виде. Настроение меняется, и эти изменения происходят потому, что Украина показала свою решимость, умение и силу. Только это и заставило двигаться шестеренки механизма, скрытого от посторонних взглядов, но это движение настолько мощное, что в конце концов, может привести к изменению рисунка на политической карте мира.
В общем, ми переможемо!
https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados
Как там закончилась история с ДБР, Черновол и Стугнами? Боюсь, что кое-кто таки создаёт проблемы для Украины.
Just my 2c...
Трамп мне не оставил никаких проблем, при нем был низкий уровень безработицы и всё было нормально. Аргумент довольно тупой.
Да, я занимаюсь, не ссы, я плачу налоги, довольно большие, на которые Украина получает помощь.
Пусть кто-нибудь (кроме тебя) покажет хоть один мой ватный комментарий на этом сайте...
ЗЫ Если ты всё еще тупишь, то комментарий, о котором ты исходишь на гавно, посвящен коррупции и халатности во власти, так что вата (или протез) у тебя походу вместо мозга.
Просто напомним, что вместо кратного увеличения финансирования вооруженных сил и оборонной промышленности, продолжался распил «великого будівництва» и перфомансы, наподобие «выйдем на улицу с флагами», 16 февраля. К этому надо будет вернуться после нашей победы и тщательно расследовать действия и бездействие каждого персонажа в то время, но сейчас мы не станем погружаться в эту тему.
Что есть правда в отношении как Зели так и Пороха.
Живи там собі успішно, і не лізь вже із своєю ватою. Довбойобів тут своєх вистачає.
Ты, не разобравшись в сути комментария, обосрался, ********** до человека, который поставил лайк на твой комментарий и просто повторил твой же месседж своими словами...
Еще раз, не тебе, тупое болезненное чмо, решать что и где мне делать...
У тебя был шанс сохранить лицо, извинившись за свое чмошное поведение, но ты предпочел дальше кидаться говном...
Позорься дальше...
Та й японських літаків там було 300-350, а не тисячі.