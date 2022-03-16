Зеленский – Конгрессу США: Нам нужно закрытое небо и оборонные системы ПВО. Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября

Для защиты своих людей Украина нуждается в закрытии неба или в поставках средств противовоздушной обороны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, выступая перед Конгрессом США, информирует Цензор.НЕТ.

"В вашей истории есть страницы, которые помогают понять украинцев. Вспомните Перл-Харбор, то ужасное утро 1941 года, когда тысяча самолетов нанесла удар по вашим кораблям. Вспомните 11 сентября – жуткий день 2001 года, когда зло попыталось поработить ваши свободолюбивые города, превратить их в поле боя. Когда на невинных людей было совершено нападение с воздуха. Вы не ожидали этого, вы не смогли помешать этому. Вы не смогли остановить это",- заявил президент.

"Прямо сейчас наша страна сталкивается с этим же, прямо сейчас каждый день в течение трех недель. Одесса, Житомир, Чернигов, Львов, Мариуполь, Харьков - во всех этих городах Россия превратила небо в источник смерти тысяч людей. Российские войска уже использовали тысячи ракет и бомб…", - добавил президент.

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По словам Зеленского, сегодня для защиты своих людей Украина нуждается в закрытии неба. Также возможна и альтернатива – С-300 и другие ПВО.

"Мы просим ответа на этот ужас от всего мира. Неужели мы просим слишком много - создания бесполетной зоны? Неужели это слишком много? Сделать так, чтобы Россия не терроризировала наши города, вот вам альтернатива. Вы знаете, какие оборонные системы нам нужны… С- 300 и др. Вы знаете, как много зависит на поле боя от использования самолетов. Мощная авиация должна защитить наш народ и нашу свободу. Самолеты, которые помогут Украине и Европе. Это оружие есть, но оно есть на земле, а не в украинском небе ",- заявил Зеленский.