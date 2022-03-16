"Нас, когда агитировали на контракт, нам сказали прямым текстом, что нас никто уже отсюда не заберет. Мы до конца здесь", - СБУ перехватила разговор российского срочника. АУДИО
Российские оккупанты идут на войну срочниками, а умирают контрактниками. Служба безопасности Украины обнародовала разговор срочника с матерью
Аудиозапись перехваченного разговора солдата 15 мотострелкового полка Таманской дивизии РФ опубликовала СБУ, об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Нас агитировали подписать контракт, но никто не подписал, потому что все знают, что это полный обман", - жалуется запуганный оккупант по телефону.
"В эфире росСМИ Путин цинично заявляет, что срочников на войне в Украине "нет". Нет, потому что всех убитых срочников сразу "делают" контрактниками. А тех, кто пока жив - просто "глушат, чтобы не созванивались ни с кем, чтобы никому ничего не рассказывали...", - говорят в СБУ.
Сам россиянин говорит, что под Сумами они попали в окружение, а на родине их уже списали как хлам. Кроме этого, командование оккупантов даже не обозначило расположение дивизии на картах, так что на днях захватчиков обстреляли свои же.
"Теперь солдат-срочников заставляют подписать контракт. Правда, не сказали, для чего же смертникам статус "контрактника"? Ответ очевиден: просто потому, что их там нет", - резюмируют в Службе безопасности Украины.
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Москаль ..на Україну зуби не скаль
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Слава нації
Смерть москалям
вінвоно виділило 250 млн. рублів на знищення С.А. Бандери. боже ж ти мій!)
Я скажу де він -- він ховається десь на болотах Чернігівщини , але туди можно доїхати тільки на танку "Арматі" !
Це добра справа!
Треба зробити більше, і наші ЗСУ цілком спроможні це зробити!
"треба розраховувати на цю цифру"
Ні,
вони ж рахувати не вміють навіть на рівні учня 2-3 класу.
Навіть пЯсати та розмовляти на "расєйській" мові без помилок та матюків - нездійсненна задача.
суки кацапские,у нас нет дяревень,в нас села