"Нас, когда агитировали на контракт, нам сказали прямым текстом, что нас никто уже отсюда не заберет. Мы до конца здесь", - СБУ перехватила разговор российского срочника. АУДИО

Российские оккупанты идут на войну срочниками, а умирают контрактниками. Служба безопасности Украины обнародовала разговор срочника с матерью

Аудиозапись перехваченного разговора солдата 15 мотострелкового полка Таманской дивизии РФ опубликовала СБУ, об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Нас агитировали подписать контракт, но никто не подписал, потому что все знают, что это полный обман", - жалуется запуганный оккупант по телефону.

"В эфире росСМИ Путин цинично заявляет, что срочников на войне в Украине "нет". Нет, потому что всех убитых срочников сразу "делают" контрактниками. А тех, кто пока жив - просто "глушат, чтобы не созванивались ни с кем, чтобы никому ничего не рассказывали...", - говорят в СБУ.

Сам россиянин говорит, что под Сумами они попали в окружение, а на родине их уже списали как хлам. Кроме этого, командование оккупантов даже не обозначило расположение дивизии на картах, так что на днях захватчиков обстреляли свои же.

"Теперь солдат-срочников заставляют подписать контракт. Правда, не сказали, для чего же смертникам статус "контрактника"? Ответ очевиден: просто потому, что их там нет", - резюмируют в Службе безопасности Украины.