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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Нас, когда агитировали на контракт, нам сказали прямым текстом, что нас никто уже отсюда не заберет. Мы до конца здесь", - СБУ перехватила разговор российского срочника. АУДИО

Российские оккупанты идут на войну срочниками, а умирают контрактниками. Служба безопасности Украины обнародовала разговор срочника с матерью

Аудиозапись перехваченного разговора солдата 15 мотострелкового полка Таманской дивизии РФ опубликовала СБУ, об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Нас агитировали подписать контракт, но никто не подписал, потому что все знают, что это полный обман", - жалуется запуганный оккупант по телефону.

"В эфире росСМИ Путин цинично заявляет, что срочников на войне в Украине "нет". Нет, потому что всех убитых срочников сразу "делают" контрактниками. А тех, кто пока жив - просто "глушат, чтобы не созванивались ни с кем, чтобы никому ничего не рассказывали...", - говорят в СБУ.

Сам россиянин говорит, что под Сумами они попали в окружение, а на родине их уже списали как хлам. Кроме этого, командование оккупантов даже не обозначило расположение дивизии на картах, так что на днях захватчиков обстреляли свои же.

"Теперь солдат-срочников заставляют подписать контракт. Правда, не сказали, для чего же смертникам статус "контрактника"? Ответ очевиден: просто потому, что их там нет", - резюмируют в Службе безопасности Украины.

армия РФ (19079) контракт (421) путин владимир (31216) СБУ (19861)


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Топ комментарии
+40
Перемога за нами ! Слава і подяка нашим Захисникам !

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16.03.2022 16:14
+16
Гумус..перегній.
Москаль ..на Україну зуби не скаль
.

Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 16:08
+15
Кацап кацапці каже, що їх свої ж кацапи ********, а в неї череп - чисте поле і вітер віє навпростець
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16.03.2022 16:12
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Гумус..перегній.
Москаль ..на Україну зуби не скаль
.

Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 16:08 Ответить
Перемога за нами ! Слава і подяка нашим Захисникам !

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16.03.2022 16:14 Ответить
А еще не надо рассказывать где Зорян и Шкиряк
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16.03.2022 16:21 Ответить
А кого це цікавить ?
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16.03.2022 16:22 Ответить
Кадиров мільйон доларів обіцяв за знищення Бандери...
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16.03.2022 16:41 Ответить
він воно виділило 250 млн. рублів на знищення С.А. Бандери. боже ж ти мій!)
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16.03.2022 18:36 Ответить

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16.03.2022 16:45 Ответить
Так, друзі -тільки анічичирк нікому, де знаходиться Степан Андрійович!
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16.03.2022 17:03 Ответить
А чому ні ?

Я скажу де він -- він ховається десь на болотах Чернігівщини , але туди можно доїхати тільки на танку "Арматі" !
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16.03.2022 16:56 Ответить
Взагалі не цікаво, шо там їм казали чи не казали. Хай всі повиздихають.
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16.03.2022 16:11 Ответить
Кацап кацапці каже, що їх свої ж кацапи ********, а в неї череп - чисте поле і вітер віє навпростець
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16.03.2022 16:12 Ответить
І до кацапки не до ходить, що той кацап давно мертвець...
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16.03.2022 16:17 Ответить
Денег нет но вы сдыхайте. Хорошего настроения.
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16.03.2022 16:14 Ответить
Мясо
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16.03.2022 16:22 Ответить
Перегній.
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16.03.2022 16:28 Ответить
Спочатку м'ясо, потім консерви "Для голодающих Поволжья"
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16.03.2022 17:01 Ответить
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16.03.2022 17:27 Ответить
сдохните тут все твари рашистские.
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16.03.2022 16:22 Ответить
Ага, завтра ви уєдєтє всє - в мешках для трупов
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16.03.2022 16:24 Ответить
Конь рапортує що спецоперація йде по плану. Так ти , падло, по плану нищив би цю гопоту в себе в мордорі. В мене вже і літери на них матюкливі не тільки слова
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16.03.2022 16:33 Ответить
СвоЇ, кажеш, розбомбили?

Це добра справа!

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16.03.2022 17:00 Ответить
u Ukrainskii movi nema "NA"i "V"a e"U"
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16.03.2022 20:43 Ответить
У РФ напередодні нападу замовили 45 тис. поліет. мішків. Виходить треба розраховувати на цю цифру.
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16.03.2022 17:52 Ответить
Вони економлять!

Треба зробити більше, і наші ЗСУ цілком спроможні це зробити!
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16.03.2022 18:35 Ответить


"треба розраховувати на цю цифру"
Ні,
вони ж рахувати не вміють навіть на рівні учня 2-3 класу.
Навіть пЯсати та розмовляти на "расєйській" мові без помилок та матюків - нездійсненна задача.
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16.03.2022 19:01 Ответить
по деревням стоим

суки кацапские,у нас нет дяревень,в нас села
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16.03.2022 21:13 Ответить
 
 