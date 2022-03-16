Необходимы новые пакеты санкций против РФ. Все американские порты должны быть закрыты для российских товаров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Конгрессом США призвал усилить санкции в отношении России. Кроме того, он попросил закрыть американские порты для российских товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Правда в том, что в самые темные времена для нашей страны, для всей Европы я призываю сделать вас еще больше. Необходимы новые санкции, новый пакет, это необходимо делать. Пока российская военная машина не остановится. Необходимы ограничения против всех, кто поддерживает режим. Мы предлагаем немедленно ввести санкции против всех российских политиков, которые не рвут связи с теми, кто отвечает за агрессию против Украины... если в ваших округах есть компании, финансирующие российскую военную машину, я прошу оказывать давление, чтобы Россия не получила ни одного цента... все американские порты должны быть закрыты для российских товаров", – заявил Зеленский.

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