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Новости Санкции против России Война
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Необходимы новые пакеты санкций против РФ. Все американские порты должны быть закрыты для российских товаров, - Зеленский

Необходимы новые пакеты санкций против РФ. Все американские порты должны быть закрыты для российских товаров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Конгрессом США призвал усилить санкции в отношении России. Кроме того, он попросил закрыть американские порты для российских товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Правда в том, что в самые темные времена для нашей страны, для всей Европы я призываю сделать вас еще больше. Необходимы новые санкции, новый пакет, это необходимо делать. Пока российская военная машина не остановится. Необходимы ограничения против всех, кто поддерживает режим. Мы предлагаем немедленно ввести санкции против всех российских политиков, которые не рвут связи с теми, кто отвечает за агрессию против Украины... если в ваших округах есть компании, финансирующие российскую военную машину, я прошу оказывать давление, чтобы Россия не получила ни одного цента... все американские порты должны быть закрыты для российских товаров", – заявил Зеленский.

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Зеленский Владимир (20239) россия (95381) санкции (11258)


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Правильно, най їхні корита без палива і обслуговування як Летючий Голандець по морях дрейфують ))
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16.03.2022 16:08 Ответить
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16.03.2022 16:11 Ответить
Офигеть, сказал бы кто нам месяц назад, что Зе будет указывать штатам что нужно делать...
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16.03.2022 16:12 Ответить
Вимагати від інших значно легше, ніж хоч щось робити самому. Професійний жебрак!
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16.03.2022 16:30 Ответить
Ким Чен Ын в акуе.
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16.03.2022 16:17 Ответить
Всё верно говорит. И СВИФТ ещё работает- не все банки отключены. Это сделано специально, чтобы продолжить торговлю. И мир. брэнды не все вышли, а многие вышли временно, при этом продолжая платить персоналу з.п.- мол, мы скоро вернёмся, не ищите себе другую работу. Т.е. они стимулируют оккупантов и как-бы намекают, "быстрей побеждать", чтобы им не стыдно было вернуться на рос.рынок. Так дело не пойдёт!
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16.03.2022 16:40 Ответить
Про НАТО надо умерить критику - они помогают, спасибо. Каждый час их хаять не стоит.
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16.03.2022 16:42 Ответить
Должны то, должны это. Все должны.
А вспомнил как ты слюной брызгал на всех, когда тебе стучали по голове и предупреждали о военных действиях.
А ты что: не мешайте зарабатывать на ******** и дорогах.
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16.03.2022 16:49 Ответить
Я очень благодарна за помощь всем странам, которые нам помогают.
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16.03.2022 16:51 Ответить
 
 