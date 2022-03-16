США и союзники приступили к предоставлению Украине систем ПВО советского производства, - CNN

США и их союзники по НАТО начали предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам высокопоставленного чиновника США, речь идет о мобильных системах противовоздушной обороны советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14.

Эти системы имеют меньше диапазон высот, чем система С-300, которую просила Украина. Однако они имеют большую дальность действия, чем ранее поставлявшиеся в Украину ракеты "Стингер", что дает им возможность поражать крылатые ракеты.

По словам источника, эти системы были получены от стран НАТО и "в дороге".

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