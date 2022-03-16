США и союзники приступили к предоставлению Украине систем ПВО советского производства, - CNN
США и их союзники по НАТО начали предоставление Украине систем противовоздушной обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По словам высокопоставленного чиновника США, речь идет о мобильных системах противовоздушной обороны советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14.
Эти системы имеют меньше диапазон высот, чем система С-300, которую просила Украина. Однако они имеют большую дальность действия, чем ранее поставлявшиеся в Украину ракеты "Стингер", что дает им возможность поражать крылатые ракеты.
По словам источника, эти системы были получены от стран НАТО и "в дороге".
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А С-300 і по ракетам працює
Привіт жинці.
Бутусов от 11.03 в резонансе в помощь и Глен Грант сегодня в Блогах. Вы вроде воевали, попробуйте с ними поспорить
и по-меньше информации - пусть для параши сюрпризом будет!
Кацапи теж пишуть про С-300! Дивно чому тоді у статті зазначено, що ці комплекси слабіші за С300, якщо це вони і є?
Причины непонимания и не желания понять почему в Украине именно так - системные, иначе придется признавать, что белые люди - это белые люди, между ними и людьми из стран третьего мира цивилизационная пропасть. А в сегодняшних реалиях для нынешней власти США и их хозяев глобалистов - это смерти подобно.
Мудаки! Опять Украину имитациями кормят вместо серьезного оружия!
При цьому у Словаччини та Болгарії лише С-300П
Бандера вiдповiв чмошнику ка-диркє
https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272
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