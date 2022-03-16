"В строгом соответствии с заранее утвержденными планами": Путин назвал свою войну в Украине "успешной"

Владимир Путин назвал успешными действия русской армии в Украине и заявил, что война идет по плану.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ государства-агрессора, об этом Путин сказал на совещании по мерам социально-экономической поддержки российских регионов.

"Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами", - сказал он.

Он убеждает, что тактика Минобороны РФ "вполне оправдала себя, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения", хотя от рук российских военных в Украине умерли уже тысячи мирных жителей, более сотни из них – дети.

Хозяин Кремля также заявил, что западные покровители "подталкивают Киев к кровопролитию", снабжая оружием и наемниками, – хотя именно Россия напала на Украину и нанимает за деньги людей даже в Сирии, чтобы те воевали в Украине.

Путин убеждает, что Россия не имеет целью оккупировать Украину, хотя его войска совершают жестокий произвол под Киевом и в других городах Украины.

По словам президента РФ, если бы российские войска действовали только на Донбассе, это не привело бы к "устранению угрозы", а там пролегла бы "новая линия фронта".

Путин также повторил штампы российской пропаганды: якобы Киев с помощью извне мог создать ядерное оружие, целью которого была бы Россия, что на территории Украины якобы создавались компоненты биологического оружия.

Напомним, и Украина, и ее западные партнеры опровергали как разработку ядерного оружия, так и биологического оружия.