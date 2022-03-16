"В строгом соответствии с заранее утвержденными планами": Путин назвал свою войну в Украине "успешной"
Владимир Путин назвал успешными действия русской армии в Украине и заявил, что война идет по плану.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ государства-агрессора, об этом Путин сказал на совещании по мерам социально-экономической поддержки российских регионов.
"Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами", - сказал он.
Он убеждает, что тактика Минобороны РФ "вполне оправдала себя, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения", хотя от рук российских военных в Украине умерли уже тысячи мирных жителей, более сотни из них – дети.
Хозяин Кремля также заявил, что западные покровители "подталкивают Киев к кровопролитию", снабжая оружием и наемниками, – хотя именно Россия напала на Украину и нанимает за деньги людей даже в Сирии, чтобы те воевали в Украине.
Путин убеждает, что Россия не имеет целью оккупировать Украину, хотя его войска совершают жестокий произвол под Киевом и в других городах Украины.
По словам президента РФ, если бы российские войска действовали только на Донбассе, это не привело бы к "устранению угрозы", а там пролегла бы "новая линия фронта".
Путин также повторил штампы российской пропаганды: якобы Киев с помощью извне мог создать ядерное оружие, целью которого была бы Россия, что на территории Украины якобы создавались компоненты биологического оружия.
Напомним, и Украина, и ее западные партнеры опровергали как разработку ядерного оружия, так и биологического оружия.
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2. Воюет не Зеленский, а ВСУ и народ Украины. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
3. Ты лучше Верховного знаешь состояние ВСУ, резервы, кол-во боеприпасов, техники и положение дел на фронте?
странный план
https://t.me/protest_da/9211
Починаючи з 24 лютого країни Європейського Союзу витратили на закупівлю російського вугілля, нафти та газу 12,6 мільярда євро.
Про це повідомляється на https://beyond-coal.eu/russian-fossil-fuel-tracker/ сайті Europe beyond coal.
Зокрема, з початку військової агресії РФ проти України станом на 15 березня на купівлю нафти країни Євросоюзу витратили 6,2 млрд євро, газу - 5,8 млрд євро, вугілля - 590 млн євро.
Почему некоторые объясняют : что он кому-то хочет объяснить и ему надо сохранить лицо ???
ОН УБИЙЦА , ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК
И все , кто стараются сохранить ему лицо - ТОЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ
Решту зроблять санкції
Кацы, вам вообще норм, что ваш вождь зараннее запланировал за три недели убить 14 тыс. ваших людей, угробить треть военной техники и довести экономику до дефолта ради.... ради... да вообще просто так!
а он бы рад
хотя когда со всех сторон про жертвы говорят
даже глухой бы понял, что врут ему
так что он тварь знаешь что дела не очень у них
На описании и анализе его бредней, а так причин потери так и не приобретённого в стадии эмбриона рассудка можно Нобелевскую премию получить по всем номинациям!
Не на это ли намекает *****?
Полная жОПа...
А спаленная в танках парадная форма для торжественных маршей ?
Передвижные крематории и забитые морги - это тоже "по плану" ?
ПЛАНИРУЙТЕ ЕЩЁ !