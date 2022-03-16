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Новости Агрессия России против Украины Война
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"В строгом соответствии с заранее утвержденными планами": Путин назвал свою войну в Украине "успешной"

путін

Владимир Путин назвал успешными действия русской армии в Украине и заявил, что война идет по плану.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ государства-агрессора, об этом Путин сказал на совещании по мерам социально-экономической поддержки российских регионов.

"Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами", - сказал он.

Он убеждает, что тактика Минобороны РФ "вполне оправдала себя, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения", хотя от рук российских военных в Украине умерли уже тысячи мирных жителей, более сотни из них – дети.

Хозяин Кремля также заявил, что западные покровители "подталкивают Киев к кровопролитию", снабжая оружием и наемниками, – хотя именно Россия напала на Украину и нанимает за деньги людей даже в Сирии, чтобы те воевали в Украине.

Путин убеждает, что Россия не имеет целью оккупировать Украину, хотя его войска совершают жестокий произвол под Киевом и в других городах Украины.

По словам президента РФ, если бы российские войска действовали только на Донбассе, это не привело бы к "устранению угрозы", а там пролегла бы "новая линия фронта".

Путин также повторил штампы российской пропаганды: якобы Киев с помощью извне мог создать ядерное оружие, целью которого была бы Россия, что на территории Украины якобы создавались компоненты биологического оружия.

Напомним, и Украина, и ее западные партнеры опровергали как разработку ядерного оружия, так и биологического оружия.

армия РФ (19079) путин владимир (31216)


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Топ комментарии
+113
Нафіг це брехло слухати і коментувати ? Пуста справа . . .
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16.03.2022 16:46
+67
Я не понимаю зачем тащить бредни русских. Они натягивают реальность на свои фантазии постоянно. Там здравый смысл не ночевал и близко.
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16.03.2022 16:46
+52
смердюча русня такого успіху з часів 2 світової не знала
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16.03.2022 16:47
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Правила форума Совет форумчан
Нафіг це брехло слухати і коментувати ? Пуста справа . . .
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16.03.2022 16:46 Ответить
А позлорадствовать над крысой в углу?
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16.03.2022 16:49 Ответить
Та яка зловтіха?! Це успіх людожера.
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16.03.2022 18:17 Ответить
Подоляк сказал что все подготавливают документы для встречи Пуйла с Зеленским. Все мир. Зеленский добился встречи с яуйлом
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16.03.2022 16:50 Ответить
И чо?
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16.03.2022 16:57 Ответить
І іди за кораблем!
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16.03.2022 17:26 Ответить
***** чмошное попрошайка всех упрашивает что поддержали -- все в отказе кроме каких то арабов ... Никто не хочет иметь дело с УБИЙЦЕЙ
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16.03.2022 17:10 Ответить
це він балаганщикам Подоляку і гопкомпашці сказав.
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16.03.2022 18:34 Ответить
Ботоксная тварь агонизирует.
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16.03.2022 16:46 Ответить
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16.03.2022 16:51 Ответить
1. Ты Нострадамус? Откуда ты знаешь что будет?
2. Воюет не Зеленский, а ВСУ и народ Украины. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
3. Ты лучше Верховного знаешь состояние ВСУ, резервы, кол-во боеприпасов, техники и положение дел на фронте?
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16.03.2022 16:56 Ответить
Зеленський не буде, а Україна буде.
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16.03.2022 17:07 Ответить
Я тоже так думаю. Все буде Україна а якшо Зе підпише то втекти він не встигне
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16.03.2022 18:31 Ответить
Я не понимаю зачем тащить бредни русских. Они натягивают реальность на свои фантазии постоянно. Там здравый смысл не ночевал и близко.
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16.03.2022 16:46 Ответить
Чергова " сова на глобусі" .
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16.03.2022 16:57 Ответить
смердюча русня такого успіху з часів 2 світової не знала
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16.03.2022 16:47 Ответить
Больной ублюдок.
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16.03.2022 16:47 Ответить
Он живет в своем телевизоре
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16.03.2022 16:47 Ответить
Успешно идет разве что утилизация армии орков.
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16.03.2022 16:47 Ответить
Утилизация российских солдат идёт по плану
странный план
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16.03.2022 16:47 Ответить
в нас цьго "плану" хоч скурись, алк уйло курить щось особливе
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16.03.2022 18:15 Ответить
А-а-а... Ну якщо у них все йде за планом.
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16.03.2022 16:47 Ответить
У такому випадку побажає о йому таких "успіхів" і надалі. У у ще більших масштабах. Мудак вважає успіхом знищення власної економіки, військової потуги і власне країни в цілому. Хай щастить.
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16.03.2022 16:47 Ответить
ну по плану, так по плану

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16.03.2022 16:48 Ответить
Агония. Знает, что назад пути нет, только в могилу.
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16.03.2022 16:48 Ответить
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16.03.2022 16:48 Ответить
Цццыыы

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16.03.2022 16:52 Ответить
Треба казати правильно -- ********.
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16.03.2022 17:02 Ответить
Або ''підаРОС''
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16.03.2022 17:18 Ответить
!!!
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16.03.2022 17:30 Ответить
Вже й не знаєш варто путіна так називати, чи ні. Підораси всеж таки люди, а воно *****. Підораси можуть образитись.
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16.03.2022 18:05 Ответить
Це воно падло, розповідає для кацапської бидлоти: коли кацапська наволоч, почне тікати з України, це буде «успішним завершенням спецоперації».
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16.03.2022 16:48 Ответить
нерукопожатный гитлервладимирович )))) (видео)

https://t.me/protest_da/9211
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16.03.2022 17:27 Ответить
Воно їбануте.
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16.03.2022 16:48 Ответить
Шоб ты сдох тварь, прости Господи!
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16.03.2022 16:48 Ответить
Не проси прощения, богоугодное дело.
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16.03.2022 17:04 Ответить
**** нарывается

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16.03.2022 16:48 Ответить
Вещание Большого брата для кацапов
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16.03.2022 16:48 Ответить
Зачем этого ****** постить сюда? Если я захочу шизоидов послушать, я пойду на экскурсию в дурку - на какой-нибудь севастопольский или даунецкий форум
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16.03.2022 16:49 Ответить
СЬОГОДНІ ЄС І США КОНСТАТУВАЛИ ДЕФОЛТ РОСІЇ Вона мала у середу виплатити свої боргові зобов'язання в доларах. Але не зробила цього. Вірніше зробила, але у ФуБлях. Ніхто таких платежів не взяв.
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16.03.2022 16:49 Ответить
Нажаль, в них є валюта, і буде доколи Європа не стануть людьми.

Починаючи з 24 лютого країни Європейського Союзу витратили на закупівлю російського вугілля, нафти та газу 12,6 мільярда євро.

Про це повідомляється на https://beyond-coal.eu/russian-fossil-fuel-tracker/ сайті Europe beyond coal.

Зокрема, з початку військової агресії РФ проти України станом на 15 березня на купівлю нафти країни Євросоюзу витратили 6,2 млрд євро, газу - 5,8 млрд євро, вугілля - 590 млн євро.
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16.03.2022 16:56 Ответить
Пуйлу нужно что то петь своей отаре,чтоб как-то сохранить лицо перед отводом войск! Короче скоро начнут петь про мирный договор
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16.03.2022 16:50 Ответить
Украинцам до дупы шо там с лицом у **** !!!

Почему некоторые объясняют : что он кому-то хочет объяснить и ему надо сохранить лицо ???

ОН УБИЙЦА , ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК
И все , кто стараются сохранить ему лицо - ТОЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ
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16.03.2022 16:54 Ответить
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16.03.2022 16:50 Ответить
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16.03.2022 16:50 Ответить
то що ***** у себе там ******* нікого не цікавить, про ***** тільки буде цікава одна новина, коли воно здохне
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16.03.2022 16:50 Ответить
Падло
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16.03.2022 16:50 Ответить
Коли вже ця пухлина в його чайнику нарешті взірветься, а то амнезія зашкалює
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16.03.2022 16:50 Ответить
Если никто не может возражать, можно говорить все, что угодно. Годы лжи приучили к абсолютной безнаказанности. Кто помнит жизнь при совдепии до Горбачева, не удивится бреду путлера. Но руководители, перед которыми произносится этот бред сивой кобылы, ради сохранения своего положения будут делать вид, что верят, хоть ни минуты и не верят.
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16.03.2022 16:51 Ответить
Як би нам більше ніштяків щоб збивати рузге пепелаци. То дуже швидко закінчились ті кім оперуе Х***о
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16.03.2022 16:51 Ответить
Садист, людожер, упир
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16.03.2022 16:51 Ответить
*****-гнида, сдохни вже
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16.03.2022 16:52 Ответить
Що не кажіть, але ми успішно проводимо демілітаризацію і дефашизацію русні.
Решту зроблять санкції
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16.03.2022 16:52 Ответить
Маньяка нічого не цікавить, крім досягнення поставленої мети
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16.03.2022 16:53 Ответить
Вы явно кацапский троль
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16.03.2022 16:55 Ответить
По раннее утвержденному плану....
Кацы, вам вообще норм, что ваш вождь зараннее запланировал за три недели убить 14 тыс. ваших людей, угробить треть военной техники и довести экономику до дефолта ради.... ради... да вообще просто так!
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16.03.2022 16:55 Ответить
Вы не смотрели Вата Шоу? Там рашкованцы прямым текстом говорили: "мы не хотим войны, но если она начнется, то мы трупами закидаем, но пабедим абизатильна!"
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16.03.2022 17:30 Ответить
И как с ним может быть успех в переговорном процессе? Только утилизация его и его орду.
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16.03.2022 16:57 Ответить
путин ,***** ты ******* ,мы идём за тобой ..готовься недоносок .
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16.03.2022 16:59 Ответить
Вони по-іншому і не можуть говорити - навіть коли ми під москвою стоятимемо - в них "все буде йти по плану".
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16.03.2022 16:59 Ответить
Рабсияне, вы услышали *********** своего, всё идёт по плану минус население Украины и минус население рабсии, один к трем, как нападавшие.
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16.03.2022 17:01 Ответить
да там небось шойгу и прочие им красивую картинку рисуют
а он бы рад
хотя когда со всех сторон про жертвы говорят
даже глухой бы понял, что врут ему
так что он тварь знаешь что дела не очень у них
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16.03.2022 17:02 Ответить
ну и о чем с ним можно разговаривать? я не понимаю вообще...
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16.03.2022 17:03 Ответить
піZди *****, піZди. Ты уже никто.
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16.03.2022 17:03 Ответить
Можно себе представить ,как ему ВРУТ…или же он занимается самообманом..ИЛИ же есть какой то «план»о котором,мы не знаем…
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16.03.2022 17:04 Ответить
план - разрушенной экономике не прокормить всех.. уменьшим население и переведем на подножный корм..
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16.03.2022 17:05 Ответить
По плану у тебя ********** умереть раньше, ну как ты задумал...
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16.03.2022 17:06 Ответить
Довбойоб
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16.03.2022 17:11 Ответить
'хлапок газа', 'атріцатєльний рост', 'успєшная апєрация'.... ну, ну...
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16.03.2022 17:16 Ответить
Ложь возведена де-факто в ранг гос. идеологии РФ. Якобы "отсутствие" цели оккупировать Украину у них сочетается с захватами мирных украинских городов в Луганских и Донецких областях с целью вхождения их в соответствующие "республики". Также сценарии 2014 года планируются к реализации в Херсонской и, очевидно. Запорожской областях - создание ручных "республик", террор против проукраинского населения с дальнейшей аннексией этих территорий.
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16.03.2022 17:17 Ответить
читая про парашу приходиш к выводу - палата №6.
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16.03.2022 17:17 Ответить
Его бред не каждый психиатр выдержит, а нам его предлагают читать!
На описании и анализе его бредней, а так причин потери так и не приобретённого в стадии эмбриона рассудка можно Нобелевскую премию получить по всем номинациям!
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16.03.2022 17:20 Ответить
А в то же время

Не на это ли намекает *****?
Полная жОПа...
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16.03.2022 17:24 Ответить
Як що 13800 кацапської дохлятіни на українській землі це по плану )(уйла ,то нехай.
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16.03.2022 17:24 Ответить
Вчера вечером Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой президента России Владимира Путина назвали военным преступником.
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16.03.2022 17:27 Ответить
***** положил в Украине афганские потери СССР за 10 лет и пытается корчить успех...
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16.03.2022 17:29 Ответить
интересно... по плану *****, сколько трупов кацапсин должно доехать до крематория ?
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16.03.2022 17:30 Ответить
воно *******, **** візмеш...
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16.03.2022 17:32 Ответить
Просроченный на 10 лет рацион для жмуриков - это "по плану" ?
А спаленная в танках парадная форма для торжественных маршей ?
Передвижные крематории и забитые морги - это тоже "по плану" ?
ПЛАНИРУЙТЕ ЕЩЁ !
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16.03.2022 17:32 Ответить
"Всё идёт по плану" - Єгорка Лєтов чекає фанів на концерт
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16.03.2022 17:54 Ответить
Великолепный план, надежный, как швейцарские часы. (с)
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16.03.2022 17:56 Ответить
Він же божевільний параноїк,невже світ буде і надалі спостерігати як психичнохвора людина вбиває і своїх і чужих?!!!
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16.03.2022 17:47 Ответить
Так, так...ога..свинособакам віримо як тільки вони брехати починають... коли їх анус народжує
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16.03.2022 17:52 Ответить
Ну, третину трупацьких пакетів ***** залишками кацапів заповнило, так що, кацапи, не розслабляйтесь.
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16.03.2022 17:55 Ответить
***** окончательно крышей съехало, или просто своему стаду хрень втирает? Или ему оленевод такую хрень втирает, а оно верит?
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16.03.2022 17:55 Ответить
Успишна присвоему проигрыше разве ЧТО!!!ПУТИН Х У Й Л О!!!
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16.03.2022 17:59 Ответить
Тухлий карлик вже ногами в могилі стоїть а досі патякає й брехатиме навіть в аду!
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16.03.2022 18:21 Ответить
Навіть зелоботам має бути зрозуміло, що з такою "позицією" ***** ніяких переговорів бути не може
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16.03.2022 18:31 Ответить
САМИ ДЕЛАЮТ И ЯДЕРНОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ГНИДЫ !!! МОЖЕТ ЕЩЁ И ДРОНЫ, КВАДРОКОПТЕРЫ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ !) ПУТИН ТУПОРЫЛОЕ СТАРОЕ ТРЕПЛО !!!
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16.03.2022 18:41 Ответить
по плану Путлер только памперсы меняет
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16.03.2022 19:26 Ответить
шоб ти здох, **** гебешная! і все біосміття рашівське в оцю херню свято вірить!
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16.03.2022 19:39 Ответить
Бред бункерного кровожадного маньяка. Чтоб ты здох !!!
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17.03.2022 08:24 Ответить
Пусть так и говорит, нехай руская армия так и думает, что такой у Путена план - перемолоть всю рускую армию на фарш. А ВСУ пусть гонят их до самой Керчи, хай воны побачат дно Черного моря. А путен скажет - все по плану. Летон они будут есть траву, а Путен - все по плану. А потом Путену лопату вставят, как Кадафи - всё по плану !
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17.03.2022 09:45 Ответить
 
 