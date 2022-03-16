Единственная опция, которая остановит войну – прямые переговоры Зеленского и Путина. Нарабатываем документ, который они подпишут - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственная опция, которая позволит остановить войну России против Украины – это переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Кремля Владимиром Путиным.
Об этом он заявил в интервью PBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Объективно, единственная опция, которая остановит войну – это прямые переговоры между двумя президентами. И именно над этим мы работаем в ходе мирных переговоров. Мы нарабатываем документ, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты", – заявил он.
По словам Подоляка, подписание Соглашения может состояться достаточно скоро.
"Это единственный способ завершить войну", – подчеркнул он.
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А кто будет заказывать новые корпоративы ?
Чи в ОПі збираються підписати капітуляцію України,згідно планів пукіна?
Питаня.....
Результаты этих договоров, мгновенная атака Киева русней и расстрел всех полководцев, предатели сбежали и со временем всплыли на руководящих должностях в Кремля. 1933 год тотальное уничтожение украинцев голодом. До 1941 года украинцев обложили налогами на все.
Отдавали саветским калхозам 80% от домашнего хозяйства. Зарезал свинью, 80% отдать в колхоз, собрал урожай 80% отдай в колхоз. Тех кто не отдавал, подвергали репрессиям и жесточайшим наказаниям. Поэтому, нужно внимательно присмотреться к лицам которые опять соглашаются подписывать договора которые 100 лет назад уничтожили Украину и более 10 миллионов ее населения.
Так ви принесете нову війну через 15-20 років.
Вважаю, що у барахольщиків земля хитається під ногами. Правда, завтра скажуть, то ми просто перевіряли його. Бо могут спросить и спросят. Одного вже спросили.
А Єрмачок старається-вже всі газети повідомив про "домовленності". А хотів і євреїв підключити, азерів. А народ забув повідомити. Неспроста. Ну буба навряд чи підпише. Шо шо а навчився дивитись за реакцією залу.
Якщо знову станемо позаблокові, без військових баз чи розміщення озброєння інших держав (США) на своїй території, Путін повернеться. Через п'ять-десять років все те, що ми відбудуємо потом і кров'ю знову будуть бомбардувати "браття"-"асвабадітелі". Знову будем вмирати під кулями і ракетами. Ви цього хочете? Я - ні.
міжнародні партнери підтримують
Що неясно ?
и повторного удара.
он никогда не остановится, пока не сдохнет.
подписывать там что-то можно, чтоб схитрить, если это будет ситуативно выгодно Украине, но после первого нарушения со стороны рф этой бумажкой можно подтереться.
ВСУ, санкции, время работают на Украину.
НИКАКОГО МИРА ДО СМЕРТИ ПУТИНА !!!
А потом посмотрим.
Вже починають знову шукати миру в очах *****...
Ці тварини по іншому не розуміють.
За словами Подоляка, підписання Угоди може відбутися досить скоро. Джерело:
Ххх
Подоляк, я совсем не уверен что тьі, чмо, после етого сколько-нибудь проживешь
Пропоную звільнити Подоляка за нерозуміння ситуації, що свідчить про його професійну непридатність.
Тому що Путін - недієздатна психічно хвора особа, яка порушує всі договори. Відповідно, будь які договори з Путіним - це обман себе і суспільства, і це шлях до поразки і загибелі, тому що ворог планує знищити нас усіх (планує і вже здійснює геноцид).
Єдиний спосіб зупинити війну і при цьому вижити - це перемогти,
що означає змінити стан ворожих військ на недієздатний:
ті вороги, хто хоче вижити, можуть добровільно здатися в полон Україні,
інші вороги - хто хоче продовжувати воювати - треба знешкодити (знищити).