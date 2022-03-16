Единственная опция, которая остановит войну – прямые переговоры Зеленского и Путина. Нарабатываем документ, который они подпишут - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственная опция, которая позволит остановить войну России против Украины – это переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью PBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Объективно, единственная опция, которая остановит войну – это прямые переговоры между двумя президентами. И именно над этим мы работаем в ходе мирных переговоров. Мы нарабатываем документ, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты", – заявил он.

По словам Подоляка, подписание Соглашения может состояться достаточно скоро.

"Это единственный способ завершить войну", – подчеркнул он.

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