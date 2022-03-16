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Новости Война
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Единственная опция, которая остановит войну – прямые переговоры Зеленского и Путина. Нарабатываем документ, который они подпишут - Подоляк

зеленський,путін

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственная опция, которая позволит остановить войну России против Украины – это переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью PBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Объективно, единственная опция, которая остановит войну – это прямые переговоры между двумя президентами. И именно над этим мы работаем в ходе мирных переговоров. Мы нарабатываем документ, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты", – заявил он.

По словам Подоляка, подписание Соглашения может состояться достаточно скоро.

"Это единственный способ завершить войну", – подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть определенная надежда на компромисс, – Лавров о переговорах Украины и РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) переговоры (4919) путин владимир (31216) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+121
Єдина опція, яка зупинить війну - це ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ.
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16.03.2022 16:51
+105
Знову в очі подивитись? Не набридло?
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16.03.2022 16:50
+86
Если это правда, значит президент и его окружение надеются прекратить боевые действия, заключив с Путлером соглашение, которое назовут победой дипломатии, вынужденным компромиссом, спасением тысяч жизней мирного населения. Но фактически это будет предательством, которое приведёт к катострофическим последствиям.
Путлер в своём намерении уничтожить независимость украинского государства не пойдёт на компромисс. Для него зто будет означать поражение и физическую смерть. Поэтому война идёт на уничтожение. Или ты - врага, или - враг тебя.
В таких условия переговоры с беспощадным и коварным врагом превращаются в поиски форм и условий завуалированной капитуляции.

Павел Усов. Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава):
- Честно говоря, не понимаю, каким образом эту войну, развязанную Путиным, можно решить дипломатическим путем. Такого пути просто нет.
Война стала результатом не внутренних противоречий в Украине, и не из-за территориальных споров между Киевом и Москвой, а исключительно из-за желания Путина быть великим.
- В этой войне нет исторического спора, это война экзистенциальная, соответственно здесь нет никакого пространства для дипломатии и не будет.
- Москва настаивает на полной капитуляции Украины, и её цель: захват и уничтожение этой страны. Для Кремля нужна только победа, кровавая, брутальная, безжизненная. Какие-либо полумеры, для Путина и его окружения - это поражение.
- Россия будет существовать, пока будет в состоянии продолжать вести эту войну, пока будет в состоянии высылать на фронт новых и новых солдат.
- Путина не остановит ни признание Крыма, ДНР, ЛНР, ХНР, ни снятие санкций. Даже с «условное перемирие» на основе таких уступок Кремлю лишь даст России возможность подготовиться к новому удару и вторжению.
- На данном этапе, московские власти осуществляют полную социально-политическую и экономическую мобилизацию для продолжения войны, не для выживания в условиях санкций, а для ведения войны.
- Когда сейчас в стране все, от мыслей людей, до общественной воли подчинённо духу войны, она будет разрастаться, пока Москва не будет уничтожена.
- Психологически, духовно третья мировая война уже началась, думаю, вопрос времени, когда она материализуется.
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16.03.2022 16:57
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Страница 4 из 4
А не ухуел ли гражданин Подоляк. воуну остановит только ВСУ
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16.03.2022 17:46 Ответить
Якщо пройти по ланцюжку посилань по цій новині, початковою точкою є телеграм-канал. Напевно доцільно було спочатку зробити це, а потім розводити зраду))
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16.03.2022 17:47 Ответить
Вiйна НАРОДНА, а ЗРАДА? Положили тисячi мирних людей, сотнi дiтей, своiх, правда, зберегли, пiдняли проти Мордору весь свiт i в кущi? Невже наш багатострадальний народ знову проковтне "розвод"?
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16.03.2022 17:47 Ответить
наобирали ж, млять
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16.03.2022 17:52 Ответить
Дурачок? С кем договариваться? С лгуном, кидалой и психом?
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16.03.2022 17:50 Ответить
С соплеменником.
А кто будет заказывать новые корпоративы ?
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16.03.2022 20:04 Ответить
Гм. Як що ***** стверджує що все іде за планом,то як він підпише капітуляцію?
Чи в ОПі збираються підписати капітуляцію України,згідно планів пукіна?
Питаня.....
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16.03.2022 17:51 Ответить
Та ось в цьому й справа - ***** НІКОЛИ не сяде за стіл переговорів із Зеленським, не кажучи про те, щоб щось підписувати...
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16.03.2022 17:53 Ответить
Підписати капітуляцію України,замаскованою під що завгодно - сяде.
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16.03.2022 17:56 Ответить
Если кто забыл, то я напомню что мы это проходили во времена УНР. Когда после первой украино большевитской войны когда украинцы разбили кремлевские войска, украинские предатели, подписали такой же позорный договор о сокращении военных подразделениях. Армию распустили, а всех противников кто выступал против предательских договоров посадили в тюрьмы, в том числе и талантливого полководца Петлюру.

Результаты этих договоров, мгновенная атака Киева русней и расстрел всех полководцев, предатели сбежали и со временем всплыли на руководящих должностях в Кремля. 1933 год тотальное уничтожение украинцев голодом. До 1941 года украинцев обложили налогами на все.

Отдавали саветским калхозам 80% от домашнего хозяйства. Зарезал свинью, 80% отдать в колхоз, собрал урожай 80% отдай в колхоз. Тех кто не отдавал, подвергали репрессиям и жесточайшим наказаниям. Поэтому, нужно внимательно присмотреться к лицам которые опять соглашаются подписывать договора которые 100 лет назад уничтожили Украину и более 10 миллионов ее населения.
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16.03.2022 17:52 Ответить
Якщо наші "Зелені" так марять якимось договором з окупантом - нехай спочатку виносять цей договір на референдум. У нас же - кожен з нас - президент.
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16.03.2022 17:52 Ответить
Прийти на переговоры и придушить ***** - только в таком виде эти переговоры будут полезными.
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16.03.2022 17:52 Ответить
Не зрозумів. Капітуляція-єдиний спосіб закінчити війну?
Так ви принесете нову війну через 15-20 років.
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16.03.2022 17:53 Ответить
Максимум 1 год, через 2 - 3 месяца будет новая атака.
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16.03.2022 17:56 Ответить
Минимум 5 років.
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16.03.2022 18:05 Ответить
Хйло столько не проживет, пять - семь лет максимум
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16.03.2022 18:45 Ответить
Як говорять про підпис документів. Так страшно становиться, за себе і людей, який находяться на лінії фронта.
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16.03.2022 17:53 Ответить
О ЧЁМ БАЗАРИТЬ С Х У Й Л О М???ЕГО КАЗНИТЬ ПРЕЛЮДНО ПУТИНА В.В.!!!
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16.03.2022 17:54 Ответить
Опція. Договір. Це ж треба які слова підібрали. Хотів би я побачити, як Пуйло підпише договір, в якому визнає себе і рашистську наволоч військовими злочинцями. Може признається в геноциді ? Чи нас хочуть винудити понять і простіть ? Чому покинули Маріуполь напризволяще і навіть не намагаємось деблокувати ? Для обгрунтування необхідності понять і простіть ?
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16.03.2022 18:00 Ответить
А от іще один пунктик для наших с**них "миротворців" з ОП - нехай і далі марять про мирні угоди і гарантії від рашки: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/16/7331934/ Росіяни обстріляли колону, яка прямувала з Маріуполя: є загиблі і поранені
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16.03.2022 18:01 Ответить
Ми цю ху*ти чули ще до початку війни.
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16.03.2022 18:01 Ответить
Следите за их руками (Ю.Швець). З перших викатів орки забрали тільки зміну "властелина". Тільки що показали товстопузого Референдума. І цей верзе теж саме.

Вважаю, що у барахольщиків земля хитається під ногами. Правда, завтра скажуть, то ми просто перевіряли його. Бо могут спросить и спросят. Одного вже спросили.

А Єрмачок старається-вже всі газети повідомив про "домовленності". А хотів і євреїв підключити, азерів. А народ забув повідомити. Неспроста. Ну буба навряд чи підпише. Шо шо а навчився дивитись за реакцією залу.
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16.03.2022 18:02 Ответить
ВСІ ДОКУМЕНТИ ПІДПИСУВАТИ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ!
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16.03.2022 18:02 Ответить
сподіваюсь Зеленський розуміє, як швидко образ "лідера вільного світу", оборонця України і таке інше, може змінитись на образ зрадника з усіма наслідками ..
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16.03.2022 18:02 Ответить
Так ми обираэмо вже ТРИДЦЯТЬ рокiв i все або бандитiв, або хитрих бандитiв, або недолугих, Люди Пiвдня , якi виiхали бiженцями через Захiдну Украiну не можуть отямитись як iх зустрiчають "бiндерiвцi"- накормлять, дадуть води i необхiднi послуги, а в Польщi ще краще. Люди просто не розумiють чому ми так погано живемо, адже зустрiчаючим теж не солодко живеться, але вони ЛЮДИ.
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16.03.2022 18:04 Ответить
В нашій країні єдиним носієм закону є народ, ні яких підписань без оприлюднення тексту договору і протоколів до договору до його підписання у іншому випадку хай в Ізраілі і залишається
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16.03.2022 18:05 Ответить
****** не дай бог!!!
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16.03.2022 18:07 Ответить
У най найкращому варіанті будь-яка угода з московією відтягнеш знищення України ну скажімо на декілька років. Я бачу що нічого історія нашу владу не навчила.
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16.03.2022 18:08 Ответить
Швондерам-пдолякам ********** бут в зоні уваги яагалу. Вони- Ніщо йзвати,, - їх Ніяк
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16.03.2022 18:10 Ответить
Неприпустимо клеркам лізти вирішувпти Долі
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16.03.2022 18:11 Ответить
Начит активность орков это попытки занять более выгодные позиции (территории без обсуждения возврата) на переговорах презов? Начит Украина таки, просит?
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16.03.2022 18:11 Ответить
зешляпа як підпише . з терористами ніяких домовленостей неможе бути
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16.03.2022 18:13 Ответить
Чего не сообщают о чем они там договорились, что собираются подписывать? Продают таки Украину московской падле?
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16.03.2022 18:14 Ответить
зелена команда ще не зрозуміла що Україна вже не та,Іі Українці вже не ті.На руках дуже багато зброї,але ще більше ненависті до орків.Капітуляція зеленського може для нього дуже погано закінчитись.
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16.03.2022 18:15 Ответить
Единственный способ остановить войну- победа. Договор о гарантиях Россиии - это , нет слов , как назвать - это уничтожение украинцев, позорище , стыд. На нас будет плевать весь мир. Верю в то, что один из подписантов не доедет до места подписания. Герой , сразу превратиться в гавно в презираемое в ему животное. Это даже выговорить нельзя ,, гарантии от России, Это уже было- ,, ихтамнет,, обстрел роддома, убийства мирных жителей , колонн беженцев. ИМБЕЦиЛы- Раша вернётся, как в Чечне , она давала много гарантий, но исполняла одну гарантию - гарантию на порабощение и смерт
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16.03.2022 18:16 Ответить
о чем можно договариваться с убийцей? на какие договора вы там надеетесь
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16.03.2022 18:19 Ответить
Це мені нагадує історію з моряками, захопленими в Азовському морі. Як їх віддали за день до рішення міжнародних судів. Путіну конче треба було "зберегти обличчя". Зберіг. Розбомбив пів України.
Якщо знову станемо позаблокові, без військових баз чи розміщення озброєння інших держав (США) на своїй території, Путін повернеться. Через п'ять-десять років все те, що ми відбудуємо потом і кров'ю знову будуть бомбардувати "браття"-"асвабадітелі". Знову будем вмирати під кулями і ракетами. Ви цього хочете? Я - ні.
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16.03.2022 18:21 Ответить
А я голосую за варіант "куля у лоб" для подоляка та зебіла.

міжнародні партнери підтримують
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16.03.2022 18:26 Ответить
Подоляк,тобі в голову треба вклепети:Що єдина опція яка зупинить Путіна,це УРАЇНСЬКИЙ НАРОД,а не презедент і ВР .І не дай Бог,якщо така зустріч відбудеться:Зеленський піде на якісь компроміси,Угоди,пункти і підпункти.Це буде останній день його Презеденства.Один варіант це відведення військ в границі 2013 проку.Все інше може і не починати обговорювати.Дуже велика ціна,уже положена на алтар звільнення України. Компроміси,це з часом обов"язково друга війна,але вже не на нашу користь.
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16.03.2022 18:28 Ответить
Єдиний спосіб завершити війну, це перемога. Для чого Зеля бігає до Путіна? І якщо підпишуть, вони не виконують ніякі угоди, чи ЗЕ дурний як пробка, чи з П за одно?
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16.03.2022 18:28 Ответить
Народ, чого бухтим ? Посівну треба починати - арабів, китай і індію треба восени чимось годувати.
Що неясно ?
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16.03.2022 18:31 Ответить
Посевная только после Крыма и Донбасса. Если арабы и остальные хотят жрать - пусть выносят путина.
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16.03.2022 18:33 Ответить
Нє. Посівна зараз. І вже почалася у Херсонській області.
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16.03.2022 19:17 Ответить
Навіть не знаю хто з двох кремлядів, єрмак чи подоляк, більша падла
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16.03.2022 18:32 Ответить
яка опція..яка зустріч?подоляк не тупи..чому про перемогу не говориш...якого хера їм зустрічатись.ви що там трошки з розуму сходите..вернись до реальності.про що можна говорити з тварью..хіба що пристрелити її.
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16.03.2022 18:32 Ответить
Європа не знала такого прецеденту як ця війна, але як голими руками українці на шматки розривають подоляка із зебілом, а потім і їхні сім'ї... органічно впишеться в концепт
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16.03.2022 18:32 Ответить
ТАК ПУТИН СЦЫТ !)
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16.03.2022 18:34 Ответить
Ага и прощай санкции!
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16.03.2022 18:35 Ответить
подоляк не живи минулими штампами...ми уже не ті..ніхто тобі не простить ні угод ні домовленостей.не роби з себе миротворця.лише перемога і крим і донбас вернути.а не потім будеш знову з року в рік тріпатись що вернемо.не зли народ..не зли і не будь продажною шкурою з єрмаком.
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16.03.2022 18:35 Ответить
верить уйлу нельзя, он психопат, он использует паузу для наращивания, учёта ошибок
и повторного удара.
он никогда не остановится, пока не сдохнет.
подписывать там что-то можно, чтоб схитрить, если это будет ситуативно выгодно Украине, но после первого нарушения со стороны рф этой бумажкой можно подтереться.
ВСУ, санкции, время работают на Украину.
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16.03.2022 18:43 Ответить
Или с любим представителем РФ, который сможет гарантировать выполнение условий мирного договора и признанного, партнерами Украины .
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16.03.2022 18:43 Ответить
Ніяких перемовин. Треба визволяти всі наші землі, доречі, Донецьк теж чекає на визволення та гірко плаче. А після всього - плешивий має підписати капітуляцію, і все . Ніяких умов вони нам не мають права виставляти. І закритися від московії високим парканом. Має бути повна ізоляція цієї країни-терориста
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16.03.2022 18:52 Ответить
Підпис плешивого потрібний, хіба що, Зеленському як автограф на пам'ять, але більше він не потрібний нікому в Україні, - замість цього потрібно знешкодити путінські війська на території України і знищувати їх навіть на території Росії, якщо вони звідки обстрілюють нашу територію і людей тут.
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16.03.2022 23:01 Ответить
ну что надрочились на своего бубочку, подписывание любых хотелок куйла будет означать что его террор с обстрелами сработал. вместо того чтобы додавить гадов зелох все сольет в очередном минске...
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16.03.2022 18:52 Ответить
Зачем нам эти переговоры и зачем нам это соглашение ? Как можно хотеть мир со страной, которая откусила твои территории и убила десятки тысяч твоих граждан ?

НИКАКОГО МИРА ДО СМЕРТИ ПУТИНА !!!

А потом посмотрим.
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16.03.2022 19:00 Ответить
Єдина опція зупинити війну - це коли Український Народ викине нафіг орків з України! А заодне і вас, дрищів зелених.
Вже починають знову шукати миру в очах *****...
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16.03.2022 19:28 Ответить
Єдина опція, - це ************ кацапів. Все.
Ці тварини по іншому не розуміють.
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16.03.2022 19:42 Ответить
Поможете хитрому путину.
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16.03.2022 19:41 Ответить
Зелнский хочет встречаться с этим уродом "володимир путін назвав успішними дії російської армії в Україні та заявив, що війна йде за планом."
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16.03.2022 19:43 Ответить
У Зєлі якась параноя з цією зустріччю. Тут пахне зрадою.
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16.03.2022 19:45 Ответить
Ми напрацьовуємо документ, який будуть надалі обговорювати і підписувати президенти", - заявив він.

За словами Подоляка, підписання Угоди може відбутися досить скоро. Джерело:
Ххх
Подоляк, я совсем не уверен что тьі, чмо, после етого сколько-нибудь проживешь
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16.03.2022 19:54 Ответить
Подоляк,ти дурак? Ти зрадник!
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16.03.2022 20:04 Ответить
Ніт. Не зупинить.
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16.03.2022 20:06 Ответить
В заголовку цієї статті і в останньому реченні її написані неадекватні твердження.

Пропоную звільнити Подоляка за нерозуміння ситуації, що свідчить про його професійну непридатність.

Тому що Путін - недієздатна психічно хвора особа, яка порушує всі договори. Відповідно, будь які договори з Путіним - це обман себе і суспільства, і це шлях до поразки і загибелі, тому що ворог планує знищити нас усіх (планує і вже здійснює геноцид).

Єдиний спосіб зупинити війну і при цьому вижити - це перемогти,

що означає змінити стан ворожих військ на недієздатний:

ті вороги, хто хоче вижити, можуть добровільно здатися в полон Україні,

інші вороги - хто хоче продовжувати воювати - треба знешкодити (знищити).
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16.03.2022 22:53 Ответить
Єдина опція яка зупинить війну це ЗСУ
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17.03.2022 08:18 Ответить
Ну от навіщо, навіщо навіть це озвучувати? Чого воно прагне досягти такими заявами? Це тільки дуже сильно дратує українців. Які перемовини, який документ?? Що ти, *****, таке мелиш?
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17.03.2022 11:04 Ответить
Что, сдурели что ли совсем??? Путлер готов говорить только о капитуляции Украины!!
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21.03.2022 05:30 Ответить
подоляк і тд і тп-скільки їхніх агентів,більша половина держави?P.S ВОЛЯ або смерть

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21.03.2022 17:22 Ответить
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