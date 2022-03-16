Всемирный банк предупредил о дефиците зерна в ряде стран из-за российского вторжения в Украину
Всемирный банк заявил, что ряд развивающихся стран столкнутся с краткосрочной нехваткой пшеницы. Они очень зависят от украинского экспорта пшеницы, сокращенного из-за вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Всемирный банк заявил в своем последнем отчете Trade Watch, что Гамбия, Ливан, Молдова, Джибути, Ливия, Тунис и Пакистан наиболее подвержены перебоям в экспорте пшеницы из Украины, на которые приходится примерно 40% или больше их импорта этой культуры.
Всемирный банк заявил, что сбои в торговле, вызванные войной в Украине, могут помешать значительному возобновлению торговли в 2021 году, когда мировая торговля товарами и услугами вернется к допандемическому уровню.
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30 лет европейский бизнес ( и в немецкий в том числе ‼️‼️‼️) вывозил из Украины под разными документами продукты ПО ДЕШЁВКЕ .
На этом потом зарабатывались огромные деньги . И сопротивление немецких элит принятию Украины в ЕС - боязнь потерять прибыли от перекупки
ПРИМЕР - дорогой соус Хелменс делают из херсонской томатной пасты.
САХАР , подсолнечное масло , лучший в мире мёд, зерно
Сейчас цены на продукты повысятся - ПОТОМУ УЖЕ сейчас надо вводить ЭМБАРГО на торговлю этими продуктами страной оккупантом - ЧТОБЫ ОНИ НЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ НА КРОВИ
АЛЕ ЦЕ БУДЕ НАУКОЮ, для ЦИХ ДЯТЛІВ з НАТО та ЄВРОСОЮЗУ...!!!
А ОТ НІМАКАМ і МАДЯРАМ більше ні яких поставок ЗЕРНА ні одного кілограма...!!!
НАМ ж треба теж бути стурбованими і давати поради відносно тих закінчених падлюк, швабів і мадярів...!!!