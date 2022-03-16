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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Киеве задержаны уже более 100 человек, подозреваемых в диверсионных действиях, - Жирнов

рф

Глава Киевской военной администрации Николай Жирнов сообщил, что в Киеве продолжают действовать диверсионные группы. При этом он добавил, что в столице задержали уже более 100 человек, подозреваемых в диверсионных действиях.

Об этом Жирнов рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"На территории области и города действуют диверсионно-разведывательные силы противника. Но силами обороны их задерживают и обезвреживают. В настоящее время задержаны 105 человек, подозреваемых в диверсионных действиях. Всех подозреваемых мы отслеживаем и сразу принимаем соответствующие меры", - заявил он.

Также смотрите: Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия. ФОТО

Киев (25483) диверсия (295) Жирнов Николай (7)


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Топ комментарии
+10
Дерьмака када павесять?
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16.03.2022 17:24
+7
Семенченкa освободили еще 25 лютого.
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16.03.2022 17:27
+5
Сегодня во дворе патруль заставил барышню, выгуливавшую собаку вокруг озера, вернуться домой. Если бы вы видели, какой хай она по этому поводу подняла на сайте нашего дома!
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16.03.2022 17:24
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Пусть поднимут сотни три F-35 и ударят по оркам и дефицита не будет.
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16.03.2022 17:23 Ответить
Сегодня во дворе патруль заставил барышню, выгуливавшую собаку вокруг озера, вернуться домой. Если бы вы видели, какой хай она по этому поводу подняла на сайте нашего дома!
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16.03.2022 17:24 Ответить
Патрулю потрібно не х-нею маятися,а щось корисне робити. Жінка з собакою - дрг,- Козли
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16.03.2022 17:39 Ответить
сайт вашего дома никому не интересен, как и ваши взаимоотношения с дамочками, самочками, собаками, и кобелями
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16.03.2022 17:39 Ответить
Ну тебя же заинтересовал. Дзус, степка!
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16.03.2022 18:01 Ответить
Дерьмака када павесять?
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16.03.2022 17:24 Ответить
Доки непобачу,ннповірю зюшвалі
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16.03.2022 17:36 Ответить
Зеленский, освободи комбата Семенченко. Зачем ты его держишь в тюрьме?
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16.03.2022 17:25 Ответить
Семенченкa освободили еще 25 лютого.
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16.03.2022 17:27 Ответить
щось ні слова за нього після цього як начебто ще сидить
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16.03.2022 17:30 Ответить
Упс...была инфа, шо освободили, а сейчас сходил на его facebook - вроде до сих пор сидит. Sorry.
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16.03.2022 17:36 Ответить
теж чув, що випустили, може і так але якось дуже тихо після цього.
він фігура помітна, як до нього не стався, і тому ця тиша дуже дивна.
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16.03.2022 17:40 Ответить
и не слышно как и гади Салам Мурза
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16.03.2022 17:32 Ответить
пусть посидит толку от него -0
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16.03.2022 17:36 Ответить
Ва-Алейкуm Селям, Шимус! Да вроде Гадя выплывала недавно, к масштабному контрнаступлению призывала, фельмаршал недоделанный.
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16.03.2022 17:37 Ответить
пусть глаза соберёт до кучи её что контузило Я видос видел ржал шо тот жеребец при виде кобылы
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16.03.2022 17:41 Ответить
Переаірені дані,чи хвєньк?
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16.03.2022 17:34 Ответить
Упс...была инфа, шо освободили, а сейчас сходил на его facebook - вроде до сих пор сидит. Sorry.
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16.03.2022 17:36 Ответить
Отож,й ч,про це. Україна спливає кров'ю перемагаючи орду, а сволота вишукує можливість спасти орду,й знтщити Україну. Живі істоти незмінюються,лише перевзуваються...
З повагою,брате
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16.03.2022 17:48 Ответить
В СИЗО их и сказать что они диверсанты и мородеры.
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16.03.2022 17:26 Ответить
Секретаршу Зеленського - ні ?
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16.03.2022 17:27 Ответить
Боже,ж упаси,тож нєпрікасяєміє
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16.03.2022 17:32 Ответить
От слово - знешкоджують -мне нравится
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16.03.2022 17:27 Ответить
А,де розпіарені затримання дрг вагнеріівців??? Що,знов шкандаоь?
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16.03.2022 17:31 Ответить
Наловили трохи смертників
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16.03.2022 17:32 Ответить
""Контрактники 4-й военной базы РФ в Южной Осетии отправились воевать в Украину. В социальных сетях распространились кадры переброски военной техники из Цхинвали через Рокский тоннель.
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16.03.2022 17:39 Ответить
Derzhites! Ostlsa 1 poslednij boi. Russkie nabiraet, i budet glavnaja bitja na vseh frontah.
Drezhites UkR. Viderzhite ***** *****
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16.03.2022 17:56 Ответить
Kak govoritsa Kiev politechskaja celj, Mariopol strategicheskaja.
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16.03.2022 18:00 Ответить
МОГЛИ БЫ КАРТУ ЗАДЕРЖАНИЙ СДЕЛАТЬ !)
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16.03.2022 18:30 Ответить
Сразу расстреливать этих ********* без суда и следствия!
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16.03.2022 19:39 Ответить
105 диверсів. І чого це прокуратура повідомляє. Напевне, фільтрують списки і займаються звичною "чорною справою". Одного вже зрадника зробили "розвідником". який загинув "за Батьківщину." А щодо генерала Марченко-пройшло два роки а справу ще "розслідують", бронежилетів немає. замовником цієї чорної справи був торговець кінзою. І де пропала ця скотина, терки влаштовує на Брест-літовському кордоні? Для них прокурорських все вляжеться і потім знову будуть "продавати" справи. Война войной а "цифру" для них ніхто не "відміняв". Новоявлені "діти лейтенанта Шмідта". Вже і чуваш-архітектор правового безстицтва чкурнув, а вони ще хочуть "видушити" із справ.
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18.03.2022 18:08 Ответить
 
 