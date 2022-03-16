В Киеве задержаны уже более 100 человек, подозреваемых в диверсионных действиях, - Жирнов
Глава Киевской военной администрации Николай Жирнов сообщил, что в Киеве продолжают действовать диверсионные группы. При этом он добавил, что в столице задержали уже более 100 человек, подозреваемых в диверсионных действиях.
Об этом Жирнов рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"На территории области и города действуют диверсионно-разведывательные силы противника. Но силами обороны их задерживают и обезвреживают. В настоящее время задержаны 105 человек, подозреваемых в диверсионных действиях. Всех подозреваемых мы отслеживаем и сразу принимаем соответствующие меры", - заявил он.
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він фігура помітна, як до нього не стався, і тому ця тиша дуже дивна.
З повагою,брате
Drezhites UkR. Viderzhite ***** *****