В Киеве задержаны уже более 100 человек, подозреваемых в диверсионных действиях, - Жирнов

Глава Киевской военной администрации Николай Жирнов сообщил, что в Киеве продолжают действовать диверсионные группы. При этом он добавил, что в столице задержали уже более 100 человек, подозреваемых в диверсионных действиях.

Об этом Жирнов рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"На территории области и города действуют диверсионно-разведывательные силы противника. Но силами обороны их задерживают и обезвреживают. В настоящее время задержаны 105 человек, подозреваемых в диверсионных действиях. Всех подозреваемых мы отслеживаем и сразу принимаем соответствующие меры", - заявил он.

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