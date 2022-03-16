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Новости Война
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Россия не уйдет от наказания, - Кулеба провел переговоры с генпрокурором суда в Гааге

гаага

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генеральный прокурор Ирина Венедиктова провели переговоры с генеральным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, который посещает Украину с визитом.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД, передает Цензор.НЕТ.

Ключевой темой переговоров стало расследование Международным уголовным судом тяжких международных преступлений россиян на территории Украины.

"Мы задействуем все юридические инструменты, чтобы привлечь Россию и ее граждан, совершающих военные преступления и преступления против человечности, к ответственности. Мы в этом не единственные - весь цивилизованный мир требует справедливости. По инициативе Украины, 41 государство-участник Римского устава обратилось к Международного уголовного суда, чтобы он приступил к уголовному расследованию", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что во время агрессии вооруженные силы и вооруженные формирования РФ совершают многочисленные военные преступления против гражданского населения и преступления против человечности.

"Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам городов, обстреливают детские сады, школы, ядерные объекты, гуманитарные грузы и журналистов, уничтожают критическую инфраструктуру. Мы подробно документируем все эти преступления и передаем факты в Международный уголовный суд", - подчеркнул глава МИД.

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Он подчеркнул, что каждый российский преступник понесет ответственность за каждую утраченную украинскую жизнь: "Россия и ее конкретные преступники не уйдут от наказания за преступления против Украины и украинцев".

Стороны обсудили практические шаги по усилению взаимодействия между Украиной и Международным уголовным судом в рамках уголовного расследования.

Гаага (298) россия (95381) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Права рука збирає документи для Каріма Хана. Ліва рука готує "історичну угоду" між "двома прєзідєнтами".

С - Спритність.
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16.03.2022 17:35
+3
Нiякой капітуляції України не буде, бо народ це не дозволить.
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16.03.2022 17:42
+2
Яке покарання? Якщо ви вже готові підписати з ними угоду про капітуляцію України.
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16.03.2022 17:33
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Правила форума Совет форумчан
Яке покарання? Якщо ви вже готові підписати з ними угоду про капітуляцію України.
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16.03.2022 17:33 Ответить
Права рука збирає документи для Каріма Хана. Ліва рука готує "історичну угоду" між "двома прєзідєнтами".

С - Спритність.
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16.03.2022 17:35 Ответить
Ніякої угоди з агресором не буде, бо ***** не заспокоїться доки всі москалі тут не здохнуть
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16.03.2022 17:45 Ответить
То виходить, що Подоляк бреше?
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16.03.2022 17:49 Ответить
Путін бреше що готовий хоч чогось притримуватися. Навряд чи що підпишуть доки у путіна є гарматне м'ясо
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16.03.2022 17:51 Ответить
Зразу,ж по підписанню Країну потоплять в крові. Й ті,й ті...Без сумнівів!!!
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16.03.2022 17:57 Ответить
Першими знищать всіх добровольців й тероборону!!! Буде скажений геноцид
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16.03.2022 17:59 Ответить
Подоляк каже про те, на що ***** 100% не піде, а якщо так, чому б це не сказати, зайвий раз продемонструвати готовність України до діалогу...
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16.03.2022 17:57 Ответить
Нiякой капітуляції України не буде, бо народ це не дозволить.
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16.03.2022 17:42 Ответить
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 17:48 Ответить
"З ініціативи України, 41 держава-учасниця Римського статуту звернулася до Міжнародного кримінального суду, аби він розпочав кримінальне розслідування"

Яке ні до чого не приведе, бо московія вже давно не рахується з міжнародним правом.
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16.03.2022 17:53 Ответить
Nirnberg 2 budet.
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16.03.2022 17:57 Ответить
Пiшов ти, Кулема, в слiд за росiйським кораблем - твоi начальники вже пiдготували ЗРАДУ, а ти щось мелеш своiм дурним язиком,
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16.03.2022 18:21 Ответить
 
 