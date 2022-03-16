Россия не уйдет от наказания, - Кулеба провел переговоры с генпрокурором суда в Гааге

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генеральный прокурор Ирина Венедиктова провели переговоры с генеральным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, который посещает Украину с визитом.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД, передает Цензор.НЕТ.

Ключевой темой переговоров стало расследование Международным уголовным судом тяжких международных преступлений россиян на территории Украины.

"Мы задействуем все юридические инструменты, чтобы привлечь Россию и ее граждан, совершающих военные преступления и преступления против человечности, к ответственности. Мы в этом не единственные - весь цивилизованный мир требует справедливости. По инициативе Украины, 41 государство-участник Римского устава обратилось к Международного уголовного суда, чтобы он приступил к уголовному расследованию", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что во время агрессии вооруженные силы и вооруженные формирования РФ совершают многочисленные военные преступления против гражданского населения и преступления против человечности.

"Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам городов, обстреливают детские сады, школы, ядерные объекты, гуманитарные грузы и журналистов, уничтожают критическую инфраструктуру. Мы подробно документируем все эти преступления и передаем факты в Международный уголовный суд", - подчеркнул глава МИД.

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Он подчеркнул, что каждый российский преступник понесет ответственность за каждую утраченную украинскую жизнь: "Россия и ее конкретные преступники не уйдут от наказания за преступления против Украины и украинцев".

Стороны обсудили практические шаги по усилению взаимодействия между Украиной и Международным уголовным судом в рамках уголовного расследования.