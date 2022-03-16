Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине, - решение Международного суда ООН

Международный суд ООН в Гааге принял решение по делу о войне России против Украины. Согласно решению суда Россия должна немедленно приостановить все военные действия в Украине и остановить любые военные или нерегулярные вооруженные формирования под ее контролем или влиянием.

Рассмотрение инициировала украинская сторона после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сегодняшним решением суд в Гааге вводит временные меры по России:

немедленно прекратить военные операции, начавшиеся на территории Украины в феврале 24 февраля 2022;

обеспечить, чтобы любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, контролируемые Россией, не принимали мер по продолжению военной операции.

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"13-ю голосами против 2-х РФ должна прекратить военные операции на территории, 13-ю против 2-х РФ должно обеспечить, что любые военные или регулярные военные подразделения, направляемые или поддерживаемые Россией, а также другие организации и лица , которые могут быть под контролем России, не будут предпринимать каких-либо шагов по продолжению военной операции. И единогласно — две стороны должны удерживаться от каких-либо действий, которые могут ухудшить или продлить спор и усложнить рассмотрение судом", — объявили в суде.

Украина в своем иске настаивала на том, что Россия ошибочно утверждала о наличии якобы "актов геноцида" в Донецкой и Луганской областях, что явилось основанием для признания так называемых "ЛДНР" и началом "специальной военной операции" против Украины.

Таким образом, Киев обжаловал основания Москвы для начала вторжения и потребовал принять меры для завершения войны.