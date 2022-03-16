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Новости Война
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Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине, - решение Международного суда ООН

суд,оон

Международный суд ООН в Гааге принял решение по делу о войне России против Украины. Согласно решению суда Россия должна немедленно приостановить все военные действия в Украине и остановить любые военные или нерегулярные вооруженные формирования под ее контролем или влиянием.

Рассмотрение инициировала украинская сторона после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сегодняшним решением суд в Гааге вводит временные меры по России:

  • немедленно прекратить военные операции, начавшиеся на территории Украины в феврале 24 февраля 2022;
  • обеспечить, чтобы любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, контролируемые Россией, не принимали мер по продолжению военной операции.

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"13-ю голосами против 2-х РФ должна прекратить военные операции на территории, 13-ю против 2-х РФ должно обеспечить, что любые военные или регулярные военные подразделения, направляемые или поддерживаемые Россией, а также другие организации и лица , которые могут быть под контролем России, не будут предпринимать каких-либо шагов по продолжению военной операции. И единогласно — две стороны должны удерживаться от каких-либо действий, которые могут ухудшить или продлить спор и усложнить рассмотрение судом", — объявили в суде.

Украина в своем иске настаивала на том, что Россия ошибочно утверждала о наличии якобы "актов геноцида" в Донецкой и Луганской областях, что явилось основанием для признания так называемых "ЛДНР" и началом "специальной военной операции" против Украины.

Таким образом, Киев обжаловал основания Москвы для начала вторжения и потребовал принять меры для завершения войны.

Международный суд ООН (153)


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Топ комментарии
+18
а если нет, то шо ? импотенты херовы.....
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16.03.2022 17:52
+14
Военные действия стой раз два
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16.03.2022 17:53
+10
опять озабочєнность
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16.03.2022 17:55
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а если нет, то шо ? импотенты херовы.....
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16.03.2022 17:52 Ответить
а чого це вони імпотенти? а не кучма, Ющенко, Порошенко і Зєдєнський? про янека мовчу, бо він просто ворог, а не колишній президент
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16.03.2022 18:00 Ответить
А ти за кого з них голосувала?
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16.03.2022 18:02 Ответить
За зе звичайно
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16.03.2022 18:06 Ответить
А якщо не зупинить, то рашистсько-московска орда, як мімікрована протягом багатьох століть під різними назвами золота орда, має бути знищеною! Зупинитись Українцям на цьому шляху - це значить:
- перекласти тягар вирішення цього питання на наступні покоління Українців;
- залишити своїм дітям майбутнє життя з острахом на сусідство із зараженою сказом ксенофобії (нетерпимості до всього чужого , незнайомого та незвичного) популяцією людиноподібних потвор;
- погодитись на поступове вимирання та їх асиміляцію іншими народами.
Хтось хоче цього, крім готових отримувати гешефт при будь-якій владі покидьків?
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16.03.2022 21:44 Ответить
и что прекратят?????????????
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16.03.2022 17:52 Ответить
І одноголосно - дві сторони мають утримуватися будь-яких дій, які можуть погіршити чи продовжити спір і ускладнити розгляд судом", - оголосили у суді. Джерело: https://censor.net/ua/n3325780
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16.03.2022 17:56 Ответить
І...
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16.03.2022 17:52 Ответить
Военные действия стой раз два
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16.03.2022 17:53 Ответить
дві сторони мають утримуватися будь-яких дій, які можуть погіршити чи продовжити спір ... І що не стріляємо більше?
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16.03.2022 17:54 Ответить
Тобто вони закликають Україну не звільняти Крим та решту теріторії!!! Зай ідуть слідом за рюсскім короблем!
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16.03.2022 19:21 Ответить
Що буде з рашою, коли та НЕ виконає дане рішення?
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16.03.2022 17:54 Ответить
А що буде з нами, якщо "обидві сторони"?
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16.03.2022 17:58 Ответить
опять озабочєнность
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16.03.2022 17:55 Ответить
ага рашка взяла и испугалась
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16.03.2022 17:55 Ответить
Хто ці 2 голоси проти??? В студію, будь ласка
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16.03.2022 17:55 Ответить
Представники Росії і Китаю
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16.03.2022 18:16 Ответить
А хто ці 2потвори,які проголосували проти?(((
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16.03.2022 17:57 Ответить
Якщо б я був представником України , я б проти не голосував , але утримався .

Бо наші воїни проти цього . Вони не для того життям ризикують , щоб ця мерзота вела перемовини , знаходячись десь у Ворзелі !!!
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16.03.2022 18:06 Ответить
РФ та Китай (
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16.03.2022 18:11 Ответить
Зайвим буде казати, що московія буде дотримуватись цих рішень, але навіть їхня відмова від виконання цього рішення буде фігурувати в Гаагському трибуналі!

Нацисти повинні стати ізгоями у всьому цивілізованому світі!

Варварам не місце серед людей!
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16.03.2022 17:59 Ответить
ООН идет...Ну вы все поняли куда .....
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16.03.2022 18:00 Ответить
война стой, раз два. им идиотами даже прикидываться не надо
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16.03.2022 18:02 Ответить
який сенс цього суду,як що його постанови не виконуюються?
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16.03.2022 18:03 Ответить
Дармоїди на шиях платників податків - увесь сенс.
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16.03.2022 19:22 Ответить
Що значить припинити ?!

А українці теж може мають щось припиняти ?!

Вони що пропонують , що б оце лайно стояло десь у Ворзелі чи під Харковом ?!

А в Херсоні , Мелітополі , Енергодарі й Бердянську не було української влади ?!
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16.03.2022 18:04 Ответить
а ногою той суд тупнув?
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16.03.2022 18:06 Ответить
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16.03.2022 18:07 Ответить
уйло опять всех переиграл. Сейчас он прекратит огонь, весь мир зарыдает от счастья. А Украина останется вся в развалинах и без территорий, которые успели захватить... Офигенная перспектива..
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16.03.2022 18:10 Ответить
Вже як вирішували, то треба було і інші проблеми зняти. Можна було б заборонити ріст середньорічної температури щоб спинити глобальне потепління. Та мало ще проблем. Заборонити посухи літом і потопи зимою. А взагалі в мене є серйозне запитання, як у платника податків: у скільки обійшлась ця комедія ? Скільки моїх податків і йде на утримання цих і інших козлів в ООН, ОБСЄ, та інших гей-клубах. ?
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16.03.2022 18:11 Ответить
ну и чё? ну и шта вы мне зделаете? (с) цытата из Ху*** а
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16.03.2022 18:13 Ответить
І одноголосно - дві сторони мають утримуватися будь-яких дій, які можуть погіршити чи продовжити спір і ускладнити розгляд судом" Джерело:
Тут юристи я знаю є - як це розцінювати , по наших знову лупитимуть як на Донбасі раніше а у нас " ми не стріляємо ?"
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16.03.2022 18:15 Ответить
13 судей поддержали решение, против было только двое (РФ и Китай)
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16.03.2022 18:15 Ответить
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1504108882758623241
Ми повернемо Крим і кожен клаптик нашої землі, тимчасово окупований Росією, і покладемо Росію та її керівництво на відповідальність за всі злочини, скоєні нею в Україні.

Это как-то не укладывается с информацией из новости. Кто-то говорит не то, что думает. Надеюсь, что financial times просто сидит на зарплате у кремля.
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16.03.2022 18:21 Ответить
Ср...ть они хотели на этот суд.
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16.03.2022 18:28 Ответить
Вам же сказано: срать они хотели на ваши решения.
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16.03.2022 18:32 Ответить
Бандера вiдповiв чмошнику ка-диркє

https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272

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16.03.2022 18:38 Ответить
Ну, тепер - якщо ерефія не прислухається, почнуться арешти майна та реквізиція грошових коштів. Яка прикра несподіванка для ***** з брехливим мерином...
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16.03.2022 18:40 Ответить
***** tak srazu I uslyshal... s razbegu ostanovit vse...
Poka ego ordu kak krys nevytravit on neostavitsa. Razumom neponiat sliunivyx zapadnyx voplei
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16.03.2022 18:47 Ответить
да ложил это пес на всех.
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16.03.2022 18:48 Ответить
Цей суд (з його рішеннями) - як мокрому припарка.
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16.03.2022 19:12 Ответить
России на это решение совершенно посрать. вторым пунктом должно было быть решение для стран которые подерживают агресора приравнять к аргресорам . Тогда бы многие задумались и обвал тогда вокруг агресора был бы полным и войне был бы виден скорый конец
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16.03.2022 19:44 Ответить
Коротше, Україна змогла виправдатися, що вже непогано
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16.03.2022 20:21 Ответить
 
 