Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине, - решение Международного суда ООН
Международный суд ООН в Гааге принял решение по делу о войне России против Украины. Согласно решению суда Россия должна немедленно приостановить все военные действия в Украине и остановить любые военные или нерегулярные вооруженные формирования под ее контролем или влиянием.
Рассмотрение инициировала украинская сторона после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сегодняшним решением суд в Гааге вводит временные меры по России:
- немедленно прекратить военные операции, начавшиеся на территории Украины в феврале 24 февраля 2022;
- обеспечить, чтобы любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, контролируемые Россией, не принимали мер по продолжению военной операции.
"13-ю голосами против 2-х РФ должна прекратить военные операции на территории, 13-ю против 2-х РФ должно обеспечить, что любые военные или регулярные военные подразделения, направляемые или поддерживаемые Россией, а также другие организации и лица , которые могут быть под контролем России, не будут предпринимать каких-либо шагов по продолжению военной операции. И единогласно — две стороны должны удерживаться от каких-либо действий, которые могут ухудшить или продлить спор и усложнить рассмотрение судом", — объявили в суде.
Украина в своем иске настаивала на том, что Россия ошибочно утверждала о наличии якобы "актов геноцида" в Донецкой и Луганской областях, что явилось основанием для признания так называемых "ЛДНР" и началом "специальной военной операции" против Украины.
Таким образом, Киев обжаловал основания Москвы для начала вторжения и потребовал принять меры для завершения войны.
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- перекласти тягар вирішення цього питання на наступні покоління Українців;
- залишити своїм дітям майбутнє життя з острахом на сусідство із зараженою сказом ксенофобії (нетерпимості до всього чужого , незнайомого та незвичного) популяцією людиноподібних потвор;
- погодитись на поступове вимирання та їх асиміляцію іншими народами.
Хтось хоче цього, крім готових отримувати гешефт при будь-якій владі покидьків?
Бо наші воїни проти цього . Вони не для того життям ризикують , щоб ця мерзота вела перемовини , знаходячись десь у Ворзелі !!!
Нацисти повинні стати ізгоями у всьому цивілізованому світі!
Варварам не місце серед людей!
А українці теж може мають щось припиняти ?!
Вони що пропонують , що б оце лайно стояло десь у Ворзелі чи під Харковом ?!
А в Херсоні , Мелітополі , Енергодарі й Бердянську не було української влади ?!
Тут юристи я знаю є - як це розцінювати , по наших знову лупитимуть як на Донбасі раніше а у нас " ми не стріляємо ?"
Ми повернемо Крим і кожен клаптик нашої землі, тимчасово окупований Росією, і покладемо Росію та її керівництво на відповідальність за всі злочини, скоєні нею в Україні.
Это как-то не укладывается с информацией из новости. Кто-то говорит не то, что думает. Надеюсь, что financial times просто сидит на зарплате у кремля.
https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272
Poka ego ordu kak krys nevytravit on neostavitsa. Razumom neponiat sliunivyx zapadnyx voplei