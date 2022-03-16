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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне заявили об отмене украинского языка и истории в школах под оккупацией, - языковой омбудсмен Креминь

мова

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты заявили о возобновлении обучения в школах. Однако теперь они запретили преподавание украинского языка, украинской литературы и истории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

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"Российские оккупанты продолжают политику геноцида - лингвоцида. На территории Донецкой и Луганской областей, только что оккупированных российскими войсками, враги продолжают политику деукраинизации учебных заведений", - написал Креминь.

Также он просит международные правозащитные организации фиксировать и реагировать на все преступления, совершенные Россией в Украине.

"Взбешенные российские душегубы, совершая геноцид против граждан Украины, пытаются устроить детям еще и языковой лингвоцид", - отмечает Тарас Креминь.

Кроме того, он просит украинцев сообщать все факты нарушения прав человека для исков в международный суд Организации Объединенных Наций.

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украинский язык (1189) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+61
Когда думаешь, что дно лицемерия и двойных стандартов достигнуто, снизу начинают стучать кацапские свиньи.
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16.03.2022 17:59
+43
Ну ясно. Бо ж українці то найбільші вороги парашників.
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16.03.2022 17:58
+34
подоляка - ты с кем бредишь договариваться? а?
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16.03.2022 18:00
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Ну ясно. Бо ж українці то найбільші вороги парашників.
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16.03.2022 17:58 Ответить
Всі нормальні люди їм вороги...
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16.03.2022 19:56 Ответить
Когда думаешь, что дно лицемерия и двойных стандартов достигнуто, снизу начинают стучать кацапские свиньи.
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16.03.2022 17:59 Ответить
В кого ще залишились сумніви?!
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16.03.2022 18:00 Ответить
Родители не должны пускать детей в кацап школы
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16.03.2022 18:00 Ответить
подоляка - ты с кем бредишь договариваться? а?
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16.03.2022 18:00 Ответить
Кацапи додали собі ще одну статтю на майбутньому Нюрнберзі-2.
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16.03.2022 18:01 Ответить
Нацисты русские,ублюдки.
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16.03.2022 18:01 Ответить
Ми не навчаємся. Привіт з окупованих території
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16.03.2022 18:01 Ответить
Юг не отвлечение, а как раз приоритетная цель. Судя по всем новостям оттуда, как раз идет подготовка т.н. "ХНР" и "ЗНР" - для прокладывания сухопутного коридора с ЛДНР и подачи воды в Крым.
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16.03.2022 18:05 Ответить
пусть мечтает дальше
даже если он что то там остановит
их экономиески задушат
но какие то бумажки подобные ни в коем случае не подписывать
они же там не бессмертные
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16.03.2022 18:18 Ответить
вже вони обробляють цю територію. як крим і донбас обробляли.

не можна цю територію надовго залишати в окупації!
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16.03.2022 18:03 Ответить
Говорить о "нацизме" в Украине, культивируя при этом ненависть к украинцам по этническому признаку, т.е. практикуя один из реальных признаков нацизма. В этом вся российская политика, демонстрирующая ее главный принцип - ложь везде, где только можно лгать.
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16.03.2022 18:03 Ответить
Нам закидали, що ми російську мову забороняємо.

А перше ж, що вони зробили після окупації - заборонили українську мову!
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16.03.2022 18:04 Ответить
Ан наші продовжують вивчати расійскую літєратуру про нємытую роісю. Потрібно замінити на Європейську.
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16.03.2022 18:06 Ответить
По словам высокопоставленного представителя США, Украине передадут дополнительные системы ПВО:

SA-8 - натовская классификация ЗРК "Оса"
SA-10 - С-300
SA-12 - С-300В
SA-14 - ПЗРК Стрела-3
https://focus.ua/*******-novosti/509542-ssha-peredadut-ukraine-dopolnitelnye-sistemy-pvo-razlichnye-modifikacii-s-300-i-zrk-osa-foto
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16.03.2022 18:06 Ответить
то все таке собі, але хоч і таке то вже добре.
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16.03.2022 18:11 Ответить
І хто ж з нормальних батьків відпустить своїх дітей в цей бидлотник. А якщо і відпустять, то ми без їх ******** референдумів побачимо реальну картину.
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16.03.2022 18:07 Ответить
І ми "нацики"? Більш за все ненавиджу лицемірство кацапів
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16.03.2022 18:07 Ответить
Ось віцн "русский мир "думаю кожному думаючому украінцю треба відмовлятись від язика орди і колоборантів принципово.
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16.03.2022 18:08 Ответить
Русскій язик перетворює людей на русскіх.
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16.03.2022 18:10 Ответить
Влучно сказано !!!
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25.03.2022 13:12 Ответить
Українці, переходимо на українську рідну мову, щоб НЕ бути схожими на ОРКІВ нічим, тим більш мовою !

Я 50 років був роSSійсько-мовним, бо живу від народження в геть зросійщеному місті (Кривий Ріг)... але після нападу рашистів на Україну в 2014 я ПРИНЦИПОВО (!!!) відмовився від їхнього "язика" - язика Каїнів,
і почав говорити виключно мовою моєї рідної Неньки України !

P. S. : для "сомневающихся" - якщо ти народився в Україні і вчив мову у школі... то само-українізуватися НЕ СКЛАДНО, і перейти з роSSіянского язика на українську мову НАБАГАТО ЛЕГШЕ, ніж здається на перший погляд ! Просто треба зробити перший крок. ...
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25.03.2022 13:21 Ответить
Полная смена власти в Украине это главная цель фашистов. Смена власти в Украине позволит путлеру во всем сделать виновными украинцев и это станет поводом для снятия санкций. Поэтому, надеяться на санкции и подписывать любые договора с рашкой ради мира бессмысленно. фашист будет идти до конца чтобы добиться главной цели. Главная цель Украины, это полный разгром армии фашистов и принуждение раши к капитуляции. Да это война на выживание тем не менее Украина сейчас в более выгодном положении, которое нельзя выпускать из рук.
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16.03.2022 18:09 Ответить
Цель фашистов - уничтожение государственносьт Украины и украинского народа.

Кремлевский фашист говорил, что Украина и украинский язык придуманы врагами мордора.
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16.03.2022 18:21 Ответить
в 1919 большинство отсиделись по огородах, а армию "мудрый мудель" грушевский распусил с самого начала. как следствие - некому было остановить геноZZид 20хх и 30хх
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16.03.2022 18:46 Ответить
там вже давно не викладають на українській мові, як і на всій Росії.
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16.03.2022 18:09 Ответить
Де давно. Це на свіжозахапаних.
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16.03.2022 19:29 Ответить
Скасування української мови, історії, культури, це етноцид, асиміляція, кацапізація, звичайний фашизм і нацизм.
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16.03.2022 18:11 Ответить
Ржу не могу!!!поРаши не существовало!!!московия болото!а КИЕВСКАЯ ОУСЬ ЕЁ СОЗДАЛА!!!читайте историю ДЫБИЛЫ!!!
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16.03.2022 18:14 Ответить
Це і є "денацифікація" які готують ці прокляті нацисти яких і тваринами назвати не можна
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16.03.2022 18:17 Ответить
Похоже на капитуляцию или как ? Украина и РФ добились значительного прогресса в переговорах: Financial Times сообщило про 15 пунктов соглашения

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/248184_1647444563
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16.03.2022 18:20 Ответить
ой, а я слышал, что это "украинские нацысты запрещают российский язык _на_ Украине"..........
На палю москаля, ці покидьки демагогічні, лживі, гопніки не заслуговують іншої смерті!
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16.03.2022 18:23 Ответить
Чудово...скажіть---Паляниця
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16.03.2022 18:32 Ответить
А ви далі блейте на кацапській і пистіть про Швейцарію і Канаду
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16.03.2022 18:33 Ответить
++++++
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16.03.2022 18:44 Ответить
Рабам свобода не только чужда, но и опасна для их господ. Украина - синоним свободы и вольницы, поэтому так ненавистна кремлевскому пахну и его шобле!
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16.03.2022 18:38 Ответить
они это и имели ввиду под "денационализацией"

им нужны маанкурты, строить сталин-Гулаг
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16.03.2022 18:44 Ответить
Кацапія має бути знищена.
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16.03.2022 18:44 Ответить
ХАЙ ІДУТЬ НА Х*Й ЦЯ НАГУЛЯНА ОРДА КАЦАПОМОРДИХ ПІДАРАСТ*В...!!!

ТАКОЇ нації, як росіяни НЕМАЄ...!!! Є УСКІЄ НЕДОРОСИ…!!

Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКИХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ «ОРДА»...!!!
Є орда вузькооких (ускіх): мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «рускімі») торгоути (потомки кереітів) всього 160 неслов'янських народів.

"УСКІЄ недороси-кацапи" -це їх загальна назва..!!!
І немає в УСКІХ НЕДОРОСІВ "руської федеративної республіки".
Немає в УСКІХ НЕДОРОСІВ адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"рускіє" .
Татарстан є, Дагестан є, Тува є, Чечня є, Чукотка є,Ханти-Мансійськ є, а "Рускійстан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!! ************************************************************************************************************P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої недоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!

Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році.
Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням
ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.

МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.

УКРАЇНА - ПЕРША ЗГАДКА В 1187 РОЦІ.
УКРАЇНА З'ЯВИЛАСЯ НА КАРТІ ЄВРОПИ В 1224 РОЦІ

УКРАЇНЦІ- СПАДКОЄМЦІ КИЇВСЬКОГО ХРЕЩЕННЯ 860р.(КНЯЗЬ АСКОЛЬД) 988 РОКУ (КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР).

НІКОМУ НЕ ВІДІБРАТИ в УКРАЇНЦІВ ПАМ'ЯТЬ І ДУХОВНІСТЬ, ДАНУ НАМ ВСЕМОГУТНІМ І ВСЕВИШНІМ !!!
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16.03.2022 19:01 Ответить
В россии норма запрет языков кроме русского
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16.03.2022 19:28 Ответить
Не зважаючи на інтенсивне навчання ***** так і не спромігся вимовити слово "паляниця" тому вимушені були вдатися до радикальних методів.
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16.03.2022 20:40 Ответить
Eto tolko nachalo putinskih planov deukrainizacii.
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17.03.2022 00:00 Ответить
про
Українці, переходимо на українську рідну мову, щоб НЕ бути схожими на ОРКІВ нічим, тим більш мовою !

Я 50 років був роSSійсько-мовним, бо живу від народження в геть зросійщеному місті (Кривий Ріг)... але після цинічного, підлого нападу рашистів на Україну в 2014 я ПРИНЦИПОВО (!!!) відмовився від їхнього "язика" - язика Каїнів,
і почав говорити виключно українською мовою - мовою моєї рідної Батьківщини !

P. S. : для "сомневающихся" - якщо ти народився в Україні і вчив мову у школі... то само-українізуватися буде НЕ СКЛАДНО, і запевняю, на власному досвіді - перейти з роSSіянского язика на українську мову НАБАГАТО ЛЕГШЕ, аніж здається на перший погляд !!

Просто треба зробити перший крок...
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25.03.2022 14:12 Ответить
 
 