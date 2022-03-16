Россияне заявили об отмене украинского языка и истории в школах под оккупацией, - языковой омбудсмен Креминь

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты заявили о возобновлении обучения в школах. Однако теперь они запретили преподавание украинского языка, украинской литературы и истории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

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"Российские оккупанты продолжают политику геноцида - лингвоцида. На территории Донецкой и Луганской областей, только что оккупированных российскими войсками, враги продолжают политику деукраинизации учебных заведений", - написал Креминь.

Также он просит международные правозащитные организации фиксировать и реагировать на все преступления, совершенные Россией в Украине.

"Взбешенные российские душегубы, совершая геноцид против граждан Украины, пытаются устроить детям еще и языковой лингвоцид", - отмечает Тарас Креминь.

Кроме того, он просит украинцев сообщать все факты нарушения прав человека для исков в международный суд Организации Объединенных Наций.

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