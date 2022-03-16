Россияне заявили об отмене украинского языка и истории в школах под оккупацией, - языковой омбудсмен Креминь
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты заявили о возобновлении обучения в школах. Однако теперь они запретили преподавание украинского языка, украинской литературы и истории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.
"Российские оккупанты продолжают политику геноцида - лингвоцида. На территории Донецкой и Луганской областей, только что оккупированных российскими войсками, враги продолжают политику деукраинизации учебных заведений", - написал Креминь.
Также он просит международные правозащитные организации фиксировать и реагировать на все преступления, совершенные Россией в Украине.
"Взбешенные российские душегубы, совершая геноцид против граждан Украины, пытаются устроить детям еще и языковой лингвоцид", - отмечает Тарас Креминь.
Кроме того, он просит украинцев сообщать все факты нарушения прав человека для исков в международный суд Организации Объединенных Наций.
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даже если он что то там остановит
их экономиески задушат
но какие то бумажки подобные ни в коем случае не подписывать
они же там не бессмертные
не можна цю територію надовго залишати в окупації!
А перше ж, що вони зробили після окупації - заборонили українську мову!
SA-8 - натовская классификация ЗРК "Оса"
SA-10 - С-300
SA-12 - С-300В
SA-14 - ПЗРК Стрела-3
https://focus.ua/*******-novosti/509542-ssha-peredadut-ukraine-dopolnitelnye-sistemy-pvo-razlichnye-modifikacii-s-300-i-zrk-osa-foto
Я 50 років був роSSійсько-мовним, бо живу від народження в геть зросійщеному місті (Кривий Ріг)... але після нападу рашистів на Україну в 2014 я ПРИНЦИПОВО (!!!) відмовився від їхнього "язика" - язика Каїнів,
і почав говорити виключно мовою моєї рідної Неньки України !
P. S. : для "сомневающихся" - якщо ти народився в Україні і вчив мову у школі... то само-українізуватися НЕ СКЛАДНО, і перейти з роSSіянского язика на українську мову НАБАГАТО ЛЕГШЕ, ніж здається на перший погляд ! Просто треба зробити перший крок. ...
Кремлевский фашист говорил, что Украина и украинский язык придуманы врагами мордора.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/248184_1647444563
На палю москаля, ці покидьки демагогічні, лживі, гопніки не заслуговують іншої смерті!
им нужны маанкурты, строить сталин-Гулаг
ТАКОЇ нації, як росіяни НЕМАЄ...!!! Є УСКІЄ НЕДОРОСИ…!!
Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКИХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ «ОРДА»...!!!
Є орда вузькооких (ускіх): мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «рускімі») торгоути (потомки кереітів) всього 160 неслов'янських народів.
"УСКІЄ недороси-кацапи" -це їх загальна назва..!!!
І немає в УСКІХ НЕДОРОСІВ "руської федеративної республіки".
Немає в УСКІХ НЕДОРОСІВ адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"рускіє" .
Татарстан є, Дагестан є, Тува є, Чечня є, Чукотка є,Ханти-Мансійськ є, а "Рускійстан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!! ************************************************************************************************************P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої недоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!
Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році.
Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням
ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.
МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.
УКРАЇНА - ПЕРША ЗГАДКА В 1187 РОЦІ.
УКРАЇНА З'ЯВИЛАСЯ НА КАРТІ ЄВРОПИ В 1224 РОЦІ
УКРАЇНЦІ- СПАДКОЄМЦІ КИЇВСЬКОГО ХРЕЩЕННЯ 860р.(КНЯЗЬ АСКОЛЬД) 988 РОКУ (КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР).
НІКОМУ НЕ ВІДІБРАТИ в УКРАЇНЦІВ ПАМ'ЯТЬ І ДУХОВНІСТЬ, ДАНУ НАМ ВСЕМОГУТНІМ І ВСЕВИШНІМ !!!
Українці, переходимо на українську рідну мову, щоб НЕ бути схожими на ОРКІВ нічим, тим більш мовою !
Я 50 років був роSSійсько-мовним, бо живу від народження в геть зросійщеному місті (Кривий Ріг)... але після цинічного, підлого нападу рашистів на Україну в 2014 я ПРИНЦИПОВО (!!!) відмовився від їхнього "язика" - язика Каїнів,
і почав говорити виключно українською мовою - мовою моєї рідної Батьківщини !
P. S. : для "сомневающихся" - якщо ти народився в Україні і вчив мову у школі... то само-українізуватися буде НЕ СКЛАДНО, і запевняю, на власному досвіді - перейти з роSSіянского язика на українську мову НАБАГАТО ЛЕГШЕ, аніж здається на перший погляд !!
Просто треба зробити перший крок...