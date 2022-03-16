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Новости Война
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Украина и Россия на переговорах обсуждают мирное соглашение по 15 пунктам, - Financial Times

переговори

Украина и Россия на двусторонних переговорах обсуждают мирное соглашение по 15 пунктам, которое включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, которые зашли на его территорию после 24 февраля.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Соглашение, которое украинские и российские переговорщики впервые обсудили в полном объеме в понедельник, предусматривает отказ Киева от своих амбиций по вступлению в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружения в обмен на защиту от союзников, таких как США, Великобритания и Турция, заявили источники.

Издание подчеркивает, что характер западных гарантий безопасности Украины и их приемлемость для Москвы могут оказаться большим препятствием для заключения любого соглашения. Также препятствием может стать статус украинских территорий, захваченных Россией и ее марионетками в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единственная опция, которая остановит войну – прямые переговоры Зеленского и Путина. Нарабатываем документ, который они подпишут - Подоляк

Хотя Москва и Киев заявили в среду, что они добились прогресса по условиям соглашения, украинские чиновники скептически относятся к тому, что президент России Владимир Путин готов к миру. Они опасаются, что Москва пытается выиграть время для перегруппировки своих сил и возобновления наступления.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что любое соглашение будет включать пункт о том, что войска Российской Федерации покидают территорию Украины, захваченную с момента начала вторжения 24 февраля, а именно южные районы вдоль Азовского и Черного моря, а также территорию на восток и к северу от Киева.

По соглашению Украина сохранит свои вооруженные силы, но будет обязана оставаться вне военных союзов, таких как НАТО, и воздерживаться от размещения иностранных военных баз на своей территории.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам в среду, что обсуждается возможный нейтралитет Украины по примеру Австрии или Швеции.

Подоляк объяснил заявления из России попыткой демонстрировать инициативу в переговорах и фактически отрицал утверждение, что такое предложение звучало от украинской стороны. Он пояснил, что Украина стремится получить "абсолютные гарантии безопасности" - более действенные, чем оказался на практике Будапештский меморандум.

переговоры (4919) россия (95381) членство в НАТО (1506) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+122
арахамія просто клінічний ідіот, а подоляка косить під дурника, щоб не здогадались що він продає Україну
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16.03.2022 18:08
+93
а репарации а Крым и лугандон??????????
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16.03.2022 18:08
+83
уже были гарантии безопасности, вот видим результат
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16.03.2022 18:09
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Простите, а нельзя вместо этой непонятной арахамии послать на переговоры Порошенко с Ярошем?
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16.03.2022 19:45 Ответить
І з тягнибаксом)
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16.03.2022 23:41 Ответить
Все договора с рашей пустой звук. Под видом компромисов идет сдача интересов Украины. У Швейцарии и Швеции нет такого ********* соседа. Гнать до границы, Потом Крым и Донецк. Потом контрибуции и восстановление. Потом еда за нефть в эти сраные улусы. Вот пункты переговоров
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16.03.2022 19:53 Ответить
Джохар Дудаеви

Если у тебя нет сил победить, то пусть хватит сил не покориться.



У меня злобы к https://ru.m.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России нет, есть чувство брезгливости как к дохлому скоту.
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16.03.2022 19:57 Ответить
шо це за хрінь ??? Вернути на те що було до 24 лютого ??? Без Криму та Донбасу ??? не за це гинули та гинуть люди
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16.03.2022 20:02 Ответить
Хто які вимоги висунув?Чому нема достатньої інформації? Знову зрада, ще одна формула Шванмаєра від Зеленої шобли?
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16.03.2022 20:02 Ответить
У Австрії і Швейцарії немає такого засраного сусіда - обдолб... і обоср... москаля, який без усякого на те приводу напав на країну яку мусив боронити згідно договору.
Більш того цей сусід бомбить і вбиває цивільне населення.
Цей ДЛБ ігнорує рішення ООН, Міжнародних Судів. Він діє з позиції військової переваги. У нього є іскандери тому він буде бомбити, а у інших немає тому вони мусять терпіти.
А ТОМУ УКРАЇНА НЕ МАЄ СКЛАДАТИ ЗБРОЮ ДО ТОГО ЧАСУ ЯК ВІЙСЬКА МОСКАЛЯ НЕ ЗАЛИШАТЬ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ І НЕ ВІДІЙДУТЬ НА ВІДСТАНЬ 500 КМ ВІД ЛІНІЇ КОРДОНУ між Україною і РФією
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16.03.2022 20:04 Ответить
ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
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16.03.2022 20:05 Ответить
Добре, що Financial Times оприлюднила цей матеріал. І ще краще - що суспільство на це швидко й правильно відреагувало - клоуни з ОП вже змушені швидко виправдовуватись: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/16/7331968/ В ОП прокоментували "мирну угоду" від FT: запит російської сторони
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16.03.2022 20:15 Ответить
Я не понял. Переговорщики считают себя бессмертными? Они, что, не понимают, что их народ Украины порвет их на мелкие кусочки за такой "мир"?
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16.03.2022 20:15 Ответить
значит так, никаких внеблоковых статусов, сокращения армии и каких либо уступок, ********** рашистским! вывод войск, возврат Крыма и Донбасса, в обмен на вывоз их жмуров, из Украины! все остальное, це зрада! я понятно врожаюсь!?
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16.03.2022 20:16 Ответить
У мене до переговорників є компромісна пропозиція: Україна не створюватиме ОФІЦІЙНО ніяких військово-політичних блоків ЯКЩО ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УСІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РОСІЇ НА ПІДКОНТРОЛЬНИХ ЇЙ СУВЕРЕННИХ ТА ІНШИХ ТЕРИТОРІЯХ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ПІД УПРАВЛІННЯМ ТА КОНТРОЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ
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17.03.2022 00:50 Ответить
Читаю воинственные комментарии - и удивляюсь. Понимаю, полностью понимаю, но удивляюсь.

Давайте по фактам:

НАТО сейчас нам не помогает закрыть небо, чтобы не вступать в конфликт с рашкой. Ровно из этих же соображений они нас в НАТО никогда не возьмут. Вопрос: смысл нам дальше платить жизнями и разрушениями за членство в НАТО, которого никогда не будет? Смысла 0, потому отдаем раше "неНАТО", пусть подавятся. Это не победа, но и не поражение.

О невозможности вступления в ЕС речи не идет - это наша победа

О "демилитаризации", т.е. вывозе вооружения, разоружении армии речи тоже не идет - это наша победа.

О "денацификации". то есть уничтожении патриотов и активистов речь не идет - это наша победа.

А по поводу Крыма и ордло давайте говорить прямо: пуйло нам их не отдаст, чего бы это ему не стоило. Особенно Крым. Мы можем еще год перемалывать его войска на земле, а он - бомбить наши города, убивать детей и уничтожать инфраструктуру, но когда речь зайдет о Крыме - он скорее нажмет на красную кнопку, чем отдаст его. Сколькими жизнями украинских детей вы готовы пожертвовать за "крымнаш"? А за ордло, где давно остались только маргинальные отбросы общества, и уже целому поколению промыли мозг антиукраинской ересью?

Вывод войск со ВСЕХ территорий, которые были свободными до 24 февраля - это реальный максимум на которым можно рассчитывать. Включать ордло по правилам кремля, на правах автономии, в свой состав - это безусловное поражение. А если даже не по правилам кремля.... а нам точно нужны несколько миллионов избирателей опзж? В то время, как наш народ имеет все шансы быть сплоченной, великой, единой украинской нацией после этого нашествия? Может хватить быть как россия и грезить территориями? Качество важнее количества. Посмотрите, в Херсонской области проходят массовые митинги за Украину при российской оккупации. Видим ли мы такие митинги в ордло? Когда, как не сейчас, не так ли? А их нет. Вот вам и ответ - нужны ли они нам. Оттуда никаких сигналов, никаких признаков жизни.

Лично я считаю формулу "неНАТО" плюс "вывод всех войск на рубежи до 24 февраля" огромной победой Украины. Репарации обсудим уже в международных судах. Любое желание вернуть Крым обернется уже не тысячами, а миллионами жертв, подумайте об этом. Стоит ли оно того? Патриотизм ли это? Сохранить юридические претензии и продолжать давить санкциями - прекрасный вариант. Дни россии сочтены. А там уже посмотрим к кому приползут осколки. Сами приползут, абсолютно не нужно за них воевать сейчас.
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16.03.2022 20:17 Ответить
Зайди на їхні сайти та почитай новини. Там "денацифікація" майже головна причина для вторгнення. Про Нато меньше згадують, як про нацистів, що бігають табунами по країні і сотнями вирізають руськоязічних.
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16.03.2022 20:28 Ответить
Алекс,а Вы уверны,что после такого "мира",с кацапии не снимут большинство пекельных санкций?
Все это кацапы требовалиеще до вторженя.После этого двухглавная московская курица отряхнется,почистит перышки и попрет с новой силой ,и после этого за нас врядли хто-то "впишется"...
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16.03.2022 21:34 Ответить
Думаю, что с новой силой никто никуда не попрет - слишком уж крепко раша получила здесь по зубам. Дни раши сочтены, санкции ее задушат, они только новые ракеты будут делать еще лет 5... Если вообще смогут сделать, учитывая дыру в бюджете. Там система рухнет, это практически неизбежно. Россияне, конечно, вряд ли изменятся... Но если и попрут снова - то уже не при нашей жизни. И с чего это вдруг за нас никто не впишется? Мы этим миром сейчас кого-то предадим или что?

А по поводу снятия санкций... Так ровно такие же шансы на их снятие, если мы увязнем в этой войне, и боевые действия здесь превратятся в "новую нормальность", от которой уже никого не будет бросать в дрожь, и все потихоньку начнут думать о собственном благополучии. Здесь я вижу намного бОльшие риски. Плюс риски днр-лнр-зации всего юго-востока, где все украинское под оккупацией будут выжигать каленым железом по подвалам. Плюс блокада портов... Нам это нужно?

Давайте говорить реально, путлер - это фюрер, это не президент. Он не уйдет без того, что можно продать внутри как победу. Он будет делать все, вплоть до красной кнопки, но не позволит себе проиграть, иначе это конец. Между концом и "небольшим армагеддоном" он выберет второй вариант, уж поверьте. А Запад в таком случае что сделает? Вот серьезно? Если они боятся небо закрыть, то после применения ЯО они реально за нас впишутся и шмальнут по раше в ответ? Как бы не так.

Вы готовы пожертвовать миллионами жизней ради "крымнаша"? Или может оставим жертвы в войнах за территории рашистским дикарям? А сами будем воевать за мозги и за нормальный вектор развития? Лично мне не нужны терриконы и шахты донбасса. Все, что может быть нужно нам от них - нормальные кадры, человеческие ресурсы, которые обязательно будут у нас при правильном развитии. Адекватные люди будут ехать к нам, неадекватные - оставаться в "русском мире". И хрен бы с ними, если честно. Присоединять вату - это вредно вообще-то. С таким же успехом (чисто теоретически) мы можем завоевать и присоединить всю рашу. Только вот что будет потом? А потом они нам путлера выберут, вот что. А нам оно нужно? Тут та же история. Так что отдать путлеру вату и отдать ему "НеНАТО" (которое и так нас не берет к себе) - очень разумная цена за то, чтобы избежать войны, которая затянется на годы и высосет из нас все соки.
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17.03.2022 00:29 Ответить
Вскрывшаяся консерва -дермак словами своего помощника, зондирует общественное мнение на этот вброс...Такая мощная военная помощь(за последние дни) от США и В. Британии подразумевает - не "увязнуть",а быстро покончить с кацапией и освободить ВСЕ свои територии.
По поводу ватного населения - примар послевоенной Германии...
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17.03.2022 01:08 Ответить
Україна буде в НАТО. Навіть якщо це сильно Вам не подобається.
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17.03.2022 00:47 Ответить
Цікаво. Читав про перемовини на мордорському сайті.Там взагалі не згадують про 15 пунктів, натомість пишуть, що Київ сам запропонував демілітаризацію по австрійському зразку. Також мордор незворушно вимагає - жодного НАТО та нейтральний статус, визнання дамбасу та Криму, особливий статус рузькому язику і головна вимога- денацифікація та покарання всіх нацистів. Здається, матеріал Financial Times - свідомий вкид мордору з метою посіяти розбрат та недовіру до влади.
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16.03.2022 20:24 Ответить
Ніяка зю зя зє немає права на будь-які переговори!!!
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16.03.2022 20:27 Ответить
Війна повинна полихати в агресора
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16.03.2022 20:28 Ответить
Похеру ці дагаварнякі, бо інтеграція в НАТО в Конституції, а якщо Zеленський і ко надумають збирати конституційню більшість з жопоблоком у Раді, то в Києві вистачить зброї, щоб усіх їх там і прикінчити!
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16.03.2022 20:31 Ответить
Нельзя ни на секунду забывать, что мы имеем дело с преступниками и террористами, короче - с российскими бандитами. И это не изменится ещё очень долго. Поэтому не надо себя обманывать иллюзией желанного мира. Эта "мирная угода" - изначально фикция.
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16.03.2022 20:31 Ответить
це повна херня а не домовленість через місяць росія сконцентрує резерви і почне наступ знову, гарантії безпеки це вступ у НАТО(далека перспектива), ЗСУ інтегроване з НАТО все інше це лайно від рф і єрмака..... До речі вступ до НАТО у нас в конституції. Без покарання віськових злочинців рф нова ще більша війна неминуча
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16.03.2022 20:36 Ответить
Якщо угода не буде включати у себе безумовне повернення територій, які перебувають під "Л/ДНР" та АР Крим (тобто кордони держави станом на 01.01.2014 року), повної репарації і контрибуцій протягом хоча б 10 років, то політичне керівництво не "дотягне" на своїх постах і посадах до наступних виборів. Такої угоди народ не зрозуміє і не пробачить, а більше ті, чиї рідні (як військові, так і цивільні) загинули і гинуть далі на цій національно-визвольній війні. За що народ України платив і платить далі таку надвисоку ціну? Невже для того, щоб повернутися до кордонів станом на 24 лютого 2022 року і вдати, ніби нічого не було?
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16.03.2022 20:38 Ответить
Уявіть, так. Зеленський настільки вірить у силу свого юридичного досвіду і роботи по спеціальності (юрист), що щиро думає, що за такий "фінт" йому ніц не буде.

Він абсолютно переконаний, що підписавши "бомагу" з рашою все стане як раніше -- для нього особисто, передусім.
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17.03.2022 01:15 Ответить
Та якшо тіки мова реально про повернення ситуації до стану того, шо було на початок війни - народ повинен просто вийти і заїбашити всю верхівку

Тоді набрати нових, і подивитися. А перші місяці нехай би навпроти ВР гойдалися трупи старих - як нагадування про перспективи ******* рішен
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17.03.2022 02:06 Ответить
а ничего, что границы Украины, оговоренные большим договором о дружбе и сотрудничестве оговорены парламентом РФ?
а как быть заверениям Зе про границы 1991 года?
Что-то не вяжется. Или статья написана тенденциозно, или Зе очень рискует.
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16.03.2022 20:50 Ответить
Які блдь гарантії і які 15 пунктів ? З ким - з воєнним злочинцем пу ? Хіба війна вже завершена і останній рашист покинув нашу землю ? Лише гуманітарний коридор !
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16.03.2022 20:51 Ответить
І про головне :🙁
якщо хоть один пункт чи вимог раші , буде підписаний нашими ,
так званими , переговорниками , то всі санкціі із паРаші будуть
зняті !



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16.03.2022 20:52 Ответить
Гарантии безопасности? Really?? Война показала чего стоят гарантии, и как в самый критический момент "гаранты" начинают сомневаться. И потом, кто воскресит погибших с 24ого февраля?
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16.03.2022 21:08 Ответить
А СМЫСЛ !!!??? ЕСЛИ УКРАИНА, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ТУРЦИЯ МОГУТ ЗАКОЛПАШИТЬ РОССИЮ !!!
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16.03.2022 21:13 Ответить
А у США, Великобритании и Турции кто-то спросил? Они в курсе?
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16.03.2022 21:26 Ответить
Турція готова підгрібати під себе нові свої улуси лише чужими руками. То ж не варто особливо розраховувати на Турцію!...
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16.03.2022 21:54 Ответить
Яка відмова від НАТО-курс на вступ це конституційна норма де ті 300 голосів? І щодо наступних пунктів то ніхто не дозволить зеленському їх підписати,якщо підпише то він вже не президент,місце голови ВР (виконуючого обов преза)довго вакантним не буде
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16.03.2022 21:24 Ответить
Самый интересный вопрос здесь - это Донбвсс и Крым. Даже если на этих территориях восстановится статус-кво, это значит, что цели России не достигнуты и она эту войну проиграла.
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16.03.2022 21:42 Ответить
ми не можемо дозволити нашим "переговірникам" підписувати будь які угоди з росією, окрім двох: 1. Повний вивід всіх військ раші з території України, в т.ч. з Донбасу і Криму;
2. Повне відшкодування завданої шкоди інфраструктурі Україні і її громадянам.
Вступ України в ЄС, НАТО і інші міжнародні організації, це не собача справа раші і не обговорюється, а якщо щось подібне буде підписано, ровинно розглядатись як держзрада.
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16.03.2022 21:43 Ответить
пацани з ОП і СН перестаньте "шутить" з народом, буде дуже болячее.
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16.03.2022 21:48 Ответить
Гнидоеліта Україна готовиться до відмови від приналежності Україні Кримського півострова та лугандонських територій...
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16.03.2022 21:50 Ответить
Это нарушение территориальной целостности Украины,, уголовная статья.
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16.03.2022 21:54 Ответить
В Україні ще багато гнид готових до миру за будь-яку ціну, крім їх власного існування.
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16.03.2022 22:00 Ответить
Да. Но в данном случае нет никакой неоднозначности - тот кто признает любой другой суверенитет над этими территориями - кроме украинского - становится преступником. Чувство самосохранения у них должно быть.
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16.03.2022 22:08 Ответить
Людство визнає суверенні права лише переможців!
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16.03.2022 22:20 Ответить
***** таку угоду, это на год и потом ***** нас уничтожит!!! Зелеебы, вам этого никто не простит.
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16.03.2022 22:04 Ответить
гДЕ ***** эти 15-ть пунктов плиз в студию
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16.03.2022 22:08 Ответить
Владимир Александрович , ознакомьтесь пожалуйста с историей второй Чиченской , договор в Хасовюрте Чтобы не было второй Украинской
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16.03.2022 22:15 Ответить
Около 11 утра, недалеко от Кривого Рога группа из 4 неопознанных израильтян-орнитологов, которые по невероятному стечению обстоятельств являются ветеранами 846-ого разведывательного батальона "Шуалей Шимшон", столкнулись с БРДМ-3 и "Тигром" оккупантов. Видимо испытывая личную неприязнь к оккупантам, а так же видя залетных гусей, они обратились к Всевышнему с молитвой о ниспослании кары на головы незваных пришельцев. Похоже, что небеса их услышали и БРДМ-3 был поражен каким-то огненным метательным копьем. Видимо один из ангелов небесных исполнил волю Всевышнего. Далее израильтяне выяснили, что у оккупантов явные суицидальные наклонности и смирившись с таким положением вещей помогли россиянам реализовать их хотелки перейти в мир иной. Теперь израильские орнитологи возвращаются на базу в Днепр. Но уже завтра они опять отправятся в экспедицию по отлову залетных гусей. И да, если что, то это не они.
(прислано другими орнитологами)
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16.03.2022 22:19 Ответить
Так до речі
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16.03.2022 22:20 Ответить
Это шо за фигня?! Почему эти 15 пунктов не опрылюднують? Шо за позорные договорняки? Если ЗЕшобла это подпишет то это будет натуральная держзрада и их ничего не спасёт
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16.03.2022 22:31 Ответить
То есть Россия получает гарантию невступления Украины в НАТО, что позволяет ей выглядеть победителем, и просто выводит войска с территорий на момент вторжения. Украина не получает ничего кроме вывода российских войск, то есть становится проигравшей стороной. А кто ответит за тысячи погибших граждан Украины? Кто ответит за убитых детей?
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16.03.2022 22:31 Ответить
Ваш коментар самий влучний, можливо його зрозуміють ті, кому важко усвідомити політичні наслідки можливої Угоди
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17.03.2022 07:32 Ответить
Просматривал комсомолку- орки поменяли тактику планируют взять нас измором. Надо быть готовыми Главное не допускать котлов для наших солдат: Марат Баширов, политолог, бывший премьер ЛНР:

- Мы видим, что российские военные перестали спешить, перешли к тактике создания котлов и изматывающих боев. Воинские части украинцев окружаются, у них заканчиваются боеприпасы и горючее, их артиллерия и техника уничтожается, после этого - уже зачистка. Параллельно организуются гуманитарные коридоры для населения и пока они работают наши войска отдыхают, ведут разведку.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27377/4559171/
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16.03.2022 22:34 Ответить
Это ничто более чем попытка оправдать провалившийся блицкриґ.
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16.03.2022 22:58 Ответить
Подоляк і арахамія.15 пунктів ви собі в сраку запхайте.Це просто передишка і зализування ран (рф).Це ,через деякий час знову війна,яку Україна не видержить.Мета 1.Відведення військ(рф)у границі 2013 року.Все остальне,просто блуд.Поки (рф) не розвалиться,миру з Україною не буде.Ця країна зомбі.В неї тільки одна мета:Знищити Україну.
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16.03.2022 22:54 Ответить
Є ще Конституція, яку навряд чи зільоні можуть змінити, а там про НАТО прописано, як для дурнів: ніяких нейтральних статусів, наш шлях в НАТО. КОМУ із зільоних що не зрозуміло?
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16.03.2022 23:16 Ответить
Акт капітуляції московії може бути підписаний на руїнах кремля. І більше ніяких варіантів!!!
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16.03.2022 23:22 Ответить
Чому досі не розбитий кримський перешийок і не зруйнований Керченський міст???
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16.03.2022 23:25 Ответить
Коли орди уже хоч греблю гати? А повертати крим як будеш, у плавь?
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16.03.2022 23:56 Ответить
А скажіть но панове "переговірники" - як ви зміните Конституцію України під час дії воєнного стану?? Чи може ви думаєте шо народ України після стількох страждань і смертей невинних дітей дозволить вам підписати якесь ганебне лайно про "нейтралітет" на догоду *********** хатєлкам??!🤬 Тоді спочатку напишіть заповіт...І куздюмчики чорненькі ✝💀 не забудьте одразу собі заказати!
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16.03.2022 23:45 Ответить
Так, уявіть, Зеленський впевнений, що дозволить. Він же дипломований юрист з величезним досвідом роботи. Так пропише тонкощі угоди - комар носа не підточить.
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17.03.2022 01:19 Ответить
Якщо без зайвих "тілімоній", тому хто своєю рукою підпише ганебний "мінськ-3" - НЕ ВДАСТЬСЯ ПОМЕРТИ СВОЄЮ СМЕРТЮ!!!
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16.03.2022 23:48 Ответить
И вот ЗЕшобла опять пытается подписать документ о капитуляцию Украины в угоду *****. Кто ещё сомневается, что ЗЕшобла - КОЛОБОРАНТЫ и ВРАГИ УКРАИНЫ!!!!!
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16.03.2022 23:55 Ответить
Тепер зрозуміло, чому Зеленський і вся його команда проводять таку агітацію проти НАТО. Щоб легше було капітулювати. І про Крим з Донбасом ані слова.
Кажете, зараз не критикувати Зеленського. А хвалити капітуляцію України? Не доріс Зеленський до президента України, на жаль- не доріс.
Такі величезні жертви, а ОП думає, в яку краще обгортку замотати капітуляцію України. При Порошенку все було б кращим для України, значно кращим, це факт.
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17.03.2022 00:43 Ответить
ШО ЗА ***** , НЕ ЛОХ ????????
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17.03.2022 00:52 Ответить
#Цензор прошу Вас, а також прошу передати іншим Українським #ЗМІ
щоб не обговорювали вірогідні варіанти переговрів, типу 15 пунктів і т.д.
і взагалі баньте таких псевдоінформаторів, з попередженням про Колоборанство і Зраду

так як, мнимі думки, всяких мишей що повилазили з нор, викликають у суспільства панічні настрої

Воюєм далі, і чекаємо офіційної інфи з Банокової - нехай їм Бог помагає!
Слава Україні!
Героям Слава!
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17.03.2022 00:52 Ответить
Офіційної інфи про що?

Вам вже два тижні поспіль "втирають", що ціль №1 - це "гарантії безпеки від раші". Не насторожує?
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17.03.2022 01:21 Ответить
Ні
бо нема офіційної і не може бути при таких умовах, це гра в перемовини
Бємо загарбників до поки останній не сконає на Українській землі
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17.03.2022 01:25 Ответить
Про официоз - сколько раз за почти три года политическое руководство брехало украинцам о своих действиях - подумайте, вспомните, проанализируйте. Как ни шаг, так и брехня.
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17.03.2022 07:14 Ответить
слова ОТКАЗ ОТ ВСТУПЛЕНИЯ В НАТО с украинской стороны автоматически должен возбудить уголовное дело против сказавшего... это нарушение Конституции Украины...
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17.03.2022 01:42 Ответить
Пацани з АП, намагаючись підписати такі угоди, ви отримаетє спротив всередині країни такий самий, як зараз отримують окупанти від цивільних. Певною гарантією безпеки була б передача частини російської ядерної зброї нам, в зарахунок репарацій. І повернення Криму та Сходу.
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17.03.2022 02:07 Ответить
КАПІТУЛЯЦІЯ. Продаж. Зрада
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17.03.2022 04:05 Ответить
Так вже ж були "гарантії" Будапештського меморандума, і де вони?
Тільки дерашистифікація всього російського етносу!
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17.03.2022 05:27 Ответить
Мені здається, що останнє слово за НАРОДОМ. Не для цього пролито стільки крові, щоб залишити все в тому стані як було- різні там дири. Який "ДО 24 ЛЮТОГО"!!! Вони що там, охреніли, це наша територія, любителів кацапстану - в рашку. Решту -в землю...
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17.03.2022 06:59 Ответить
А может пришло время просто ликвидировать подоляка с ермаком?
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17.03.2022 07:20 Ответить
Якщо ми не виграємо цю війну, з України спільними зусиллями зроблять маріонеткову країнку з гарантіями типу будапештського меморандуму.
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17.03.2022 07:41 Ответить
Что вы все тут обсуждаете,статью?
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17.03.2022 08:04 Ответить
Путлер хоче в Україні другу державну мову російську?Без питань:взамін ми вимагаємо другу державну українську в Росії і в кожному місті українську школу
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17.03.2022 09:13 Ответить
Кацапам верить НЕЛЬЗЯ !!!! Ждут оружие и подмогу.
Ещё в 1991 велись разговоры .Если Украина захочет идти в НАТО то возможно начнётся война. Росия против Украины .
По этому некоторые военнослужащие решили уехать с Украины и принять присягу той страны где родились…
Если начнётся война ,то они будут защищать свою родную землю, если туда ,тоже войдут русские войска .Н
Расформирование военных частей, вывоз ядерного оружия , теперь уничтожают военную инфраструктуру.. за всем этим стоят (гереушники )это их хлеб планировать..
Они знают ,что рано или поздно Китай возьмёт то ,считает нужным ,у России. Вот и пытаются заполучить Украинский чернозём ..
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17.03.2022 09:44 Ответить
Стільки українців загинуло решта залишилася без домівок, зруйновані міста та економіка і все це за ради того аби Україна залишилася без армії під чергові гарантії?!)) ми дійсно не переможні...)))
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17.03.2022 10:10 Ответить
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17.03.2022 20:53 Ответить
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