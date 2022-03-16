Кулеба о решении Международного Суда ООН: Украина здесь победила и требует от России немедленно прекратить агрессию
По иску Украины Международный Суд ООН обязал Российскую Федерацию немедленно прекратить военную операцию в Украине.
Об этом сообщил в фейсбуке глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Как объясняет украинский министр, Суд также приказал остановить любое продвижение Вооруженных Сил РФ и поддерживаемых ею нерегулярных сил по территории Украины.
"Это именно то, что требовала Украина. Мы получили все, что просили", - уверяет Кулеба.
Далее он подробно останавливается на том, почему это важно:
- на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;
- 13 судей поддержали решение, против было только двое (РФ и Китай). Это мощный результат, придающий вес решению;
- решение Суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;
- решение станет точкой отсчета других юридических и политических оценок российской агрессии.
"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ та припинити агресію. Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча", - резюмує Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль