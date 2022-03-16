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Новости Война
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Кулеба о решении Международного Суда ООН: Украина здесь победила и требует от России немедленно прекратить агрессию

кулеба

По иску Украины Международный Суд ООН обязал Российскую Федерацию немедленно прекратить военную операцию в Украине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Как объясняет украинский министр, Суд также приказал остановить любое продвижение Вооруженных Сил РФ и поддерживаемых ею нерегулярных сил по территории Украины.

"Это именно то, что требовала Украина. Мы получили все, что просили", - уверяет Кулеба.

Далее он подробно останавливается на том, почему это важно:

- на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;

- 13 судей поддержали решение, против было только двое (РФ и Китай). Это мощный результат, придающий вес решению;

- решение Суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;

- решение станет точкой отсчета других юридических и политических оценок российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не уйдет от наказания, - Кулеба провел переговоры с генпрокурором суда в Гааге

"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ та припинити агресію. Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча", - резюмує Кулеба.

россия (95381) Кулеба Дмитрий (2880) Международный суд ООН (153)


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Топ комментарии
+10
Ну все теперь касапы побегут на парашу аж лапти потеряют. Нет евросопли самый лучший суд это ЗСУ!
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16.03.2022 18:12
+8
https://t.me/uniannet/38840 Херсонский аэропорт, приятного просмотр
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16.03.2022 18:14
+4
а если нет, то что?????????
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16.03.2022 18:10
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а если нет, то что?????????
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16.03.2022 18:10 Ответить
получат п**ды..
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16.03.2022 18:12 Ответить
да да мы рады если вы уже подняли белый флаг в переговорах с Хутиным??!!
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16.03.2022 18:19 Ответить
Ну все теперь касапы побегут на парашу аж лапти потеряют. Нет евросопли самый лучший суд это ЗСУ!
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16.03.2022 18:12 Ответить
кацапы воняют в оврагах..
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16.03.2022 18:13 Ответить
https://t.me/uniannet/38840 Херсонский аэропорт, приятного просмотр
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16.03.2022 18:14 Ответить
КрасівоЄ
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16.03.2022 18:16 Ответить
Що саме Кулеба робить та каже не так? Що саме треба робити, якщо його поточні дії то "блабла"? Наразі у України та її кабінету стовідсотковий рейтинг на Заході, що є заслугою в першу чергу Кулеби.
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16.03.2022 18:19 Ответить
ІШО ХАЙ ВОНЯЮТЬ, ВОНИ Ж ЗЕМЛІ ХОТІЛИ, А ***** МЯСА ХАЙ ЖРЕ!
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16.03.2022 18:16 Ответить
Напоминает историю с моряками
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16.03.2022 18:16 Ответить
Ну надеюсь теперь не будут украинские судьи указывать, что РФ не агрессор .
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16.03.2022 18:17 Ответить
І? На територію України будуть введені миротворчі сили ООН?
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16.03.2022 18:19 Ответить
Ні, просто тепер є ще один документ, який "засуджує війну лаптєрейха проти України". Своєрідна, матеріалізовна в папері, стурбованість
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16.03.2022 18:45 Ответить
Ще один блаженний! У вас є судові виконавці. Ви щеїм рішення суду а руки видайте, хай пуцину доставляють. Кумедія.
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16.03.2022 18:19 Ответить
Усе,лаптеногі,йдіть додому,ООН все вирішело!
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16.03.2022 18:19 Ответить
Та плювала та орда на усі ті рішення, як завжди. Як і завжди вона плювала на усілякі домовленості, меморандуми, договори. Росія, це країна чортів, зла, ненависті, підлості, злидні. Росія, це країна, куди Бог заслав увесь гній Світу, це нелюди в людському обличчі. Це - Орки!
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16.03.2022 18:22 Ответить
Що вони курять?
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16.03.2022 18:29 Ответить
Для чого тратити гроші на оон?
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16.03.2022 18:30 Ответить
Для оренди крісла, на якому сидить представник країни в цій імпотентній недоорганізації.
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16.03.2022 18:48 Ответить
Касап понимает только пестюль..
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16.03.2022 18:34 Ответить
Це супер ! Раха ніколи добровільно не погодиться відшкодувати мат.збитки. Гроші і золото мордора заморожені по всьому світі, так що буде за рахунок чого задовольнити усі позови починаючи з 14 року
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16.03.2022 18:36 Ответить
Україна щось вимагає? А таке враження - що це Україна готова виконувати вимоги окупанта.
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16.03.2022 18:37 Ответить
Кацап розуміє тільки це:
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16.03.2022 18:47 Ответить
решение норм. Факт вторжения, кацапов, юридически закреплено. А теперь, ждем-с, лавину исков от Украины против Мордора.
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16.03.2022 19:34 Ответить
 
 