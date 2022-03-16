Кулеба о решении Международного Суда ООН: Украина здесь победила и требует от России немедленно прекратить агрессию

По иску Украины Международный Суд ООН обязал Российскую Федерацию немедленно прекратить военную операцию в Украине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Как объясняет украинский министр, Суд также приказал остановить любое продвижение Вооруженных Сил РФ и поддерживаемых ею нерегулярных сил по территории Украины.

"Это именно то, что требовала Украина. Мы получили все, что просили", - уверяет Кулеба.

Далее он подробно останавливается на том, почему это важно:

- на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;

- 13 судей поддержали решение, против было только двое (РФ и Китай). Это мощный результат, придающий вес решению;

- решение Суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;

- решение станет точкой отсчета других юридических и политических оценок российской агрессии.

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"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ та припинити агресію. Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча", - резюмує Кулеба.