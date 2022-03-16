Лещенко заверил, что кризиса продовольствия в Украине не будет: "Засеем везде, где не стреляют"

Министр агрополитики Роман Лещенко заявил, что посевную кампанию проведут во всех регионах, где есть возможность "выходить в поле", а вопрос продовольственной безопасности будет решен.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Рада, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Где мы физически можем сеять, где не стреляют, где есть возможность идти в поле – мы идем в поле и сеем. Речь не идет только о западе Украины, речь идет и о центре и юге, мы будем сеять везде, где можем," – рассказал Лещенко.

Министр убежден, что Украина выполнит вопросы продовольственной безопасности. "Безусловно, Украина является гарантом более 400 млн человек по всему миру с точки зрения продовольствия", - отметил он.

Он отметил, что на первом плане потребности украинцев. Сейчас существует достаточно прошлогодних запасов, а "все необходимое засеиваем", поэтому у государства будут нужные объемы. Но экспорт зависит от военно-политической ситуации, доступности портов, возможности использовать для экспорта железную дорогу, если ее не будут бомбить.

Лещенко также не ожидает значительных ценовых колебаний, поскольку Верховная Рада одобрила налоговые льготы для крупного бизнеса, а более 300 предприятий работают на госзаказ.

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