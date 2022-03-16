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Лещенко заверил, что кризиса продовольствия в Украине не будет: "Засеем везде, где не стреляют"

зерно,озимка,озимые,посевы

Министр агрополитики Роман Лещенко заявил, что посевную кампанию проведут во всех регионах, где есть возможность "выходить в поле", а вопрос продовольственной безопасности будет решен.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Рада, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Где мы физически можем сеять, где не стреляют, где есть возможность идти в поле – мы идем в поле и сеем. Речь не идет только о западе Украины, речь идет и о центре и юге, мы будем сеять везде, где можем," – рассказал Лещенко.

Министр убежден, что Украина выполнит вопросы продовольственной безопасности. "Безусловно, Украина является гарантом более 400 млн человек по всему миру с точки зрения продовольствия", - отметил он.

Он отметил, что на первом плане потребности украинцев. Сейчас существует достаточно прошлогодних запасов, а "все необходимое засеиваем", поэтому у государства будут нужные объемы. Но экспорт зависит от военно-политической ситуации, доступности портов, возможности использовать для экспорта железную дорогу, если ее не будут бомбить.

Лещенко также не ожидает значительных ценовых колебаний, поскольку Верховная Рада одобрила налоговые льготы для крупного бизнеса, а более 300 предприятий работают на госзаказ.

Читайте: Российский миллиардер призывает к срочному миру в Украине, потому что мир ожидает продовольственный кризис

Автор: 

продовольствие (262) посевная (42) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+3
Це добре, але побачимо.
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16.03.2022 18:20
+1
Удобримо поярашськими вийсковымы
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16.03.2022 18:21
+1
в твоєму випадку краще просто мовчки сидіти на бутилкє
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16.03.2022 18:23
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Це добре, але побачимо.
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16.03.2022 18:20 Ответить
Лещенко 3.14др, а где **** не стреляют? На лайнере?
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16.03.2022 19:36 Ответить
Ви пропонуєте не сіяти?
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16.03.2022 19:41 Ответить
Ты шо тормоз? У Сватово уже блокпосты ЛДНР.
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16.03.2022 19:49 Ответить
Сватово не вся Україна, і я нікого не ображав.
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18.03.2022 08:36 Ответить
Удобримо поярашськими вийсковымы
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16.03.2022 18:21 Ответить
У бомбсховищах? Справа в тому, що не всюди це робити доцільно. Наприклад, у гірських районах Карпат(там справді не стріляють) пшениця не росте.
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16.03.2022 18:21 Ответить
в твоєму випадку краще просто мовчки сидіти на бутилкє
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16.03.2022 18:23 Ответить
Все що кажуть ці міністри аматори взагалі не заслуговує уваги
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16.03.2022 18:24 Ответить
А ну блєсні умом замість міністра, а ми поржом
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16.03.2022 18:29 Ответить
Складно зараз сказати...
А що у нас з продовольством у сховищах ? У держрезерві ?
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16.03.2022 18:25 Ответить
Він зазначив, що на першому плані потреби українців. Наразі існує достатньо минулорічних запасів,(с)
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16.03.2022 18:27 Ответить
Кілька місяців тому, була мова, що мало зерна бо все пішло на експорт.
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16.03.2022 19:04 Ответить
Справа в тому шо десь 70% зернових Україна експортує.

Тобто зібравши навіть 30% врожаю, при умові перекриття експорту, для внутрішнього українського споживача нічого не зміниться.

Тільки сдохнуть з голоду усілякі Єгипти, Індонезії, Бангладеш та Пакістани
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16.03.2022 18:28 Ответить
Вся територія України прострілюється. Варто ракеті впасти на пшеничне поле, і гаплик урожаю.
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16.03.2022 18:31 Ответить
Зараз?! На засіяне поле?! Ну перемістяться насінини з землею навколо вирви від снаряда, і що? Є є вже паростки, хай, ну покидає їх навколо вирви, і що? Зараз не липень чи серпень, тоді да, можлива пожежа, біда, є таке, але ж не зараз!! Зараз на полі основна цінність- безпека тракториста, с/г техніка солярка і насіння.
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16.03.2022 19:09 Ответить
Так, коли дозріє урожай.
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16.03.2022 19:34 Ответить
не можна зараз засівати велики лани. треба клаптикми
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16.03.2022 19:23 Ответить
Засіють навіть дороги великого будівництва, бо вождь же сказал...
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16.03.2022 20:32 Ответить
 
 