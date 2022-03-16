Уроженца России, в телефоне которого были фотографии позиций ВСУ, задержали в Киеве
В Киеве полиция по подозрению в пособничестве врага задержала уроженца России, в телефоне которого было фото позиций Вооруженных сил Украины из разных областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Национальной полиции.
Выяснилось, что мужчина - ранее судимый за особо тяжкие преступления уроженец России.
"В телефоне 38-летнего злоумышленника полицейские обнаружили фото позиций ВСУ из разных областей Украины, оружия и техники. Оперативники установили, что в 2014 году задержанный освободился с мест лишения свободы, где отбывал наказание за уличный разбой и убийство", - говорится в сообщении.
Задержанный передан работникам СБУ для проведения следственных действий.
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полный запрет на въезд, на работу, на все
Іх тріпотня до добра не довела. Навить страшно собі
уявити що там робиться! За таке треба судити TV-наволоч!
Одне питання , скільки ця мерзота скоїла злочинів в проміж часу коли його звільнили до сьогодня ?!
Ось навіщо його заявили ?!
Зловили , штик-ніж в дупу ... інфу витягнули , а потім "вбитий при спробі нападу на охоронців" ...