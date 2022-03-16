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Новости Агрессия России против Украины Война
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Уроженца России, в телефоне которого были фотографии позиций ВСУ, задержали в Киеве

київ

В Киеве полиция по подозрению в пособничестве врага задержала уроженца России, в телефоне которого было фото позиций Вооруженных сил Украины из разных областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Национальной полиции.

Выяснилось, что мужчина - ранее судимый за особо тяжкие преступления уроженец России.

"В телефоне 38-летнего злоумышленника полицейские обнаружили фото позиций ВСУ из разных областей Украины, оружия и техники. Оперативники установили, что в 2014 году задержанный освободился с мест лишения свободы, где отбывал наказание за уличный разбой и убийство", - говорится в сообщении.

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Задержанный передан работникам СБУ для проведения следственных действий.

задержание (6673) Киев (25483) ВСУ (6548)


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Топ комментарии
+35
Задержали? Живым? Зачем?
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16.03.2022 18:23
+28
Я не могу понять , зачем россиян пускают в Украину ?

полный запрет на въезд, на работу, на все
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16.03.2022 18:24
+27
удушить падло или в пресс хату
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16.03.2022 18:23
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удушить падло или в пресс хату
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16.03.2022 18:23 Ответить
Задержали? Живым? Зачем?
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16.03.2022 18:23 Ответить
Правильно что задержали, не надо уподобляться врагу.
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16.03.2022 18:42 Ответить
Що тут правильного? Кацапській урка, ДРГ, таких у військовий час потрібно знищувати на місті, або знищувати після затримання. В військовий час це закон. Це не військовополонений, це ДРГ.
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17.03.2022 03:37 Ответить
Ти не *****, якщо затримали-то так треба.
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18.03.2022 01:25 Ответить
ВСУ записали обращение к Кадырову
https://t.me/joker_ukr/703
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16.03.2022 18:23 Ответить
это уже не кадыровцы , а тиктокеры
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16.03.2022 18:25 Ответить
После бутилизации можно еще швабрировать.
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16.03.2022 19:33 Ответить
Мочить сразу нехер кормить. Поставьте запятую сами.
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16.03.2022 18:23 Ответить
Я не могу понять , зачем россиян пускают в Украину ?

полный запрет на въезд, на работу, на все
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16.03.2022 18:24 Ответить
Тому що гроші на кордоні дають, а прикордонники їх беруть.
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16.03.2022 19:55 Ответить
Чому він ще і досі живий?
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16.03.2022 18:25 Ответить
На швабру и делов то.
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16.03.2022 18:25 Ответить
На палю курву.
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16.03.2022 18:25 Ответить
УНІАН-новости - росіяни скинули сверхмощную бомбу на Драмтеатр в Маріуполі. Там переховувались тисячі місцян, в основному жінки з діткам. Скільки загиблих невіжомо. Через постійні обстріли розібрати завали немає можливості. То що там з перемовинами від *****?
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16.03.2022 18:27 Ответить
То нашим гомносмі дяка, що випустили долбня в ефір, який і сказав що в драмі люди ховаються і велика люстра шатається.... Уроди, в погоні за хайпом.
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16.03.2022 18:49 Ответить
З Вами згоден! Телевізійні уроди тільки тим і займаються!
Іх тріпотня до добра не довела. Навить страшно собі
уявити що там робиться! За таке треба судити TV-наволоч!
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16.03.2022 20:41 Ответить
Рашисти скинули надпотужню бомбу на Маріупольський драмтеатр, там близько тисячі цивільних переховувалося
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16.03.2022 18:27 Ответить
Нічого. Зараз зелень заключить з кацапами мирну угоду і все буде Ок.
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16.03.2022 18:31 Ответить
І я більш, ніж впевнений, що це зробили за чиєюсь наводкою з самого міста. Знайти б цю істоту і порвати на шматки.
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16.03.2022 18:47 Ответить
В нас по марафону сюжет був, як маріуполець розказує скільки в драмі людей ховається
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16.03.2022 18:50 Ответить
*****, який *******... Ну не довбойоб?
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16.03.2022 18:52 Ответить
Наколите ему звёздочку в виде ***** на лобе
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16.03.2022 18:29 Ответить
Я так понял?что с ********** у нас безвиз?
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16.03.2022 18:31 Ответить
Новинский?
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16.03.2022 18:31 Ответить
Сиделец,гляжу. Отпетушить.
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16.03.2022 18:32 Ответить
Уявити собі , що істота , яка вбила іншу людину під час розбійного нападу може отримати терімін меньший ніж 30 років десь в США -- неімовірно . Там певна кількість штатів взагалом не відмовляються від смертної кари . В інших за вбивство першої ступені -- "пожиттєве увязнення" .

Одне питання , скільки ця мерзота скоїла злочинів в проміж часу коли його звільнили до сьогодня ?!

Ось навіщо його заявили ?!

Зловили , штик-ніж в дупу ... інфу витягнули , а потім "вбитий при спробі нападу на охоронців" ...
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16.03.2022 18:34 Ответить
ничего себе так это же урка воровские звезды на плечах в военное время мочить
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16.03.2022 18:35 Ответить
Переріжте, будь ласка ту його горлянку паскудну.
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16.03.2022 19:04 Ответить
в расход его на месте!
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16.03.2022 19:26 Ответить
 
 