Уроженца России, в телефоне которого были фотографии позиций ВСУ, задержали в Киеве

В Киеве полиция по подозрению в пособничестве врага задержала уроженца России, в телефоне которого было фото позиций Вооруженных сил Украины из разных областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Национальной полиции.

Выяснилось, что мужчина - ранее судимый за особо тяжкие преступления уроженец России.

"В телефоне 38-летнего злоумышленника полицейские обнаружили фото позиций ВСУ из разных областей Украины, оружия и техники. Оперативники установили, что в 2014 году задержанный освободился с мест лишения свободы, где отбывал наказание за уличный разбой и убийство", - говорится в сообщении.

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Задержанный передан работникам СБУ для проведения следственных действий.