Игнорирование приказа Суда ООН загонит РФ в еще большую изоляцию, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что игнорирование Россией приказа Суда ООН остановить вторжение в Украину приведет РФ в еще большую изоляцию.
Об этом президент написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину", – отметил глава государства.
Он подчеркнул, что приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву.
"Игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию", - заявил Владимир Зеленский.
Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022
Напомним, Международный суд ООН в Гааге 16 марта обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.
Решение было принято 13 голосами против двух, против голосовали Россия и Китай.
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а фио Кабаевой там нет , хутин сдает всех кроме Кабаевой
КАБАЕВУ надо выгнать из Швейцарии в Сибирь
Китай уже решил оказать России экономическую и финансовую поддержку во время ее войны с Украиной и рассматривает возможность отправки военных грузов, таких как вооруженные беспилотники, опасаются официальные лица США.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан изложил аргументы США против российского вторжения на «интенсивной» семичасовой встрече в Риме со своим китайским коллегой Ян Цзечи, отметив, что Москва симулировала интерес к дипломатии, готовясь к вторжению.
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/15/china-has-already-decided-to-send-economic-aid-to-russia-in-ukraine-conflict-us-officials-fear
Определись.
це вже на жарти схоже
сидить такий дикий ведмідь з ядерною зброєю, робе що хоче
а навколо зайці бігають та погрожують
ООН опять себе насрало в штаны.
На достигнутых позициях?