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Игнорирование приказа Суда ООН загонит РФ в еще большую изоляцию, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что игнорирование Россией приказа Суда ООН остановить вторжение в Украину приведет РФ в еще большую изоляцию.

Об этом президент написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву.

"Игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию", - заявил Владимир Зеленский.

Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Напомним, Международный суд ООН в Гааге 16 марта обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.

Решение было принято 13 голосами против двух, против голосовали Россия и Китай.

Зеленский Владимир (20239) Международный суд ООН (153)


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Топ комментарии
+10
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16.03.2022 18:51
+8
Хахаха! Россия отказалась от Конвенции по правам человека, законодательство РФ выше международного права по их конституции. Так что Васька слушает да ест, как в басне дедушки Крылова.
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16.03.2022 18:49
+7
США програли справу Нікарагуа,хорвати словенцям,Ізраїль палестинцям,Китай В'єтнаму та філіппінам.і всі дружно клали болт на цей суд.бо ніхто не збирається виконувати рішення суду.існує право сильного,тож до пи..ди це все! ****** москалів ,ріжте палить! От тоді лише рішення суду ООН вступить у свою силу
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16.03.2022 19:12
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Правила форума Совет форумчан
И они итак в жопе
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16.03.2022 18:48 Ответить
Хахаха! Россия отказалась от Конвенции по правам человека, законодательство РФ выше международного права по их конституции. Так что Васька слушает да ест, как в басне дедушки Крылова.
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16.03.2022 18:49 Ответить
Саме так! ***** з шоблою насрав великі купи на які завгодно ковенції та міжнародні договори, зрештою взагалі на Міжнародне право, а ідіоти, не зважаючи на очевидне, продовжують хотіти з ним "договарівацца". Світ таких, як західні ліберасти, йолопів не бачив! Враження таке, що замість голів у них сраки.
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16.03.2022 18:54 Ответить
Швейцария вслед за Европейским союзом ввела санкции против 200 физических лиц и еще девяти структур. Так https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87619.html сказано на сайте швейцарского правительства.

а фио Кабаевой там нет , хутин сдает всех кроме Кабаевой
КАБАЕВУ надо выгнать из Швейцарии в Сибирь
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16.03.2022 18:50 Ответить
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16.03.2022 18:51 Ответить
Есть такие обгорелые тушки,что в один мешок пять тушек поместмтся.Как раз 45 тысячь мешков на всех хватит.
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16.03.2022 18:56 Ответить
Ну, екіпаж танка в півлітрову баночку)
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16.03.2022 19:18 Ответить
а то што? (с) повестку выпишут шойгеру и пу?
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16.03.2022 18:51 Ответить
Судя по голосованию США оказались правы...
Китай уже решил оказать России экономическую и финансовую поддержку во время ее войны с Украиной и рассматривает возможность отправки военных грузов, таких как вооруженные беспилотники, опасаются официальные лица США.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан изложил аргументы США против российского вторжения на «интенсивной» семичасовой встрече в Риме со своим китайским коллегой Ян Цзечи, отметив, что Москва симулировала интерес к дипломатии, готовясь к вторжению.
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/15/china-has-already-decided-to-send-economic-aid-to-russia-in-ukraine-conflict-us-officials-fear
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16.03.2022 18:51 Ответить
Так решил,или росматривает.
Определись.
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16.03.2022 18:53 Ответить
ага зажине, зараз та бігом
це вже на жарти схоже
сидить такий дикий ведмідь з ядерною зброєю, робе що хоче
а навколо зайці бігають та погрожують
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16.03.2022 18:52 Ответить
Там сказано приостановить военные дейсвия.А это значит заморозка конфликта.Оккупация.Это нас неустраивает,только полный вывод войск Орды.
ООН опять себе насрало в штаны.
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16.03.2022 18:52 Ответить
логічно, але сотні вбитих дітей уже твій пост прочитати не зможуть....кожен день війни розвалює нашу економіку і чи поможе нам Європа її відбудовувати коли ми переможемо - хто-зна, щоб не вийшло таке як з Будапешським меморандумом. А попереду ще продовольче питання, де брати продукти харчування, якщо не посіємо.. Тут і питання скільки в росії тих ракет залишилось, скільки вони ще можуть стріляти по нас. Я не можу відшукати в інтернеті скільки ракет в росії взагалі. Не так страшні її наземні війська, як ракети.
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16.03.2022 19:16 Ответить
У спам
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16.03.2022 19:35 Ответить
Забудьте за все суды. Их постановления никто не выполнит. Для дебилов -это война,а не кошелёк с кармана.
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16.03.2022 18:54 Ответить
"Припинити"

На достигнутых позициях?
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16.03.2022 18:57 Ответить
США програли справу Нікарагуа,хорвати словенцям,Ізраїль палестинцям,Китай В'єтнаму та філіппінам.і всі дружно клали болт на цей суд.бо ніхто не збирається виконувати рішення суду.існує право сильного,тож до пи..ди це все! ****** москалів ,ріжте палить! От тоді лише рішення суду ООН вступить у свою силу
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16.03.2022 19:12 Ответить
Рішення є це добре ,а поки що, до праці. Москалів в добриво, в землю !!!!
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16.03.2022 19:20 Ответить
 
 