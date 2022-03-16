Игнорирование приказа Суда ООН загонит РФ в еще большую изоляцию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что игнорирование Россией приказа Суда ООН остановить вторжение в Украину приведет РФ в еще большую изоляцию.

Об этом президент написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву.

"Игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию", - заявил Владимир Зеленский.

Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Напомним, Международный суд ООН в Гааге 16 марта обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.

Решение было принято 13 голосами против двух, против голосовали Россия и Китай.