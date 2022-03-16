Financial Times опубликовала черновик запроса российской стороны. У Украины свои позиции, - Подоляк
Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны.
Об этом в твиттере заявил член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Коротко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, – это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", - заметил он, комментируя публикацию издания Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах.
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любая подписанная бамажка не дает никакой гарантии мира т отвода раша войск...
любая подписанная бамажка с рахой не стоит по цене даже с туалетной...
После убийства людей в театре Мариуполя , позиция одна - БЕЙ МОСКАЛЕЙ !!!
2.
на основании материала этого издания ,НАТО успокоено отказалось закрыть небо .
3.
Но не тут то было - кацапы тут же пробили дно и скинули бомбу на тысячу женщин и детей
4 ПОТОМУ БЕЙ МОСКАЛЕЙ - главная позиция
что подоляки- дерьмаки за спиной украинцев пытаются сделать? "мировую" с кабаевым?
кабаев за свои преступления никак не ответит, потому, что предатели из офиса зеленского подоляки- дерьмаки - просто просят кабаева вывести войска до границ от 24.02.22 и все..
никаких международных трибуналов, никаких контрибуций, никакого Крыма и Донбасса..
5 колонна в Украине это не только мертвечук, которого отпустили..
в Украине можно доверять только ЗСУ и народу Украины, который не сдал и не сдаст Украину врагу!
Поэтому, прятавшийся дерьмак и выскочил с воплями "мир", "нет войне" и т.д. Туркам войну надо прекратить, потому что, предстоящий голод будет как раз в сфере геополитического влияния Турции. Европе, тут и так понятно. Короче, все сговорились, и решили все сделать за счет Украины.
Следим за предателями - дерьмак, подляк, татаров и остальными. В случае чего надо быть готовыми брать штурмом, сами знаете что.
У випадку відмови все по методеці Карла фон КЛАУЗОВІЦА. вбивати кацапомордих орків до останнього ублюдка до переможного кінця...!!!
А те, кто не понял, что Украина вообще никогда не капитулирует при любых условиях и у раши нет возможности оккупировать Украину - наверно уже ничего и не поймут. просто принимайте все происходящее как факт. При этом я не спорю, что у раши есть потенциал разрушить Украину. А завоевать - нет. какая тогда может быть капитуляция? Украина это 50 Чечней! раша одну еле переварила.
а кто-то готов российские собачьи консервы жрать и принимать это за благодать великую. иной и на паааспарт рассейский ведется.
кто-то и вовсе всю жизнь в кандалах живет но принимает это за неземное какое-то блаженство, такую жизнь. и мебель из икие для подобных, это символ процветания. а вот закрытие ютюба - бида,бида, где ж я буду денег зарабатывать (а они вообще есть - деньги)
не нужно сеять этих настроений
никакой капитуляции не будет. даже если предположить невозможное, что Зелинский подпишет эту хрень.. ну что ж - тут же не будет уже Зеленского.
А взагалі, бази НАТО тепер мають бути в Харкові, Чернігові, Сумах, Маріуполі. Щоб будь-яке імперське падло на московії боялося навіть подивитися в бік України.
Альтернативи НАТО немає, і жодні "гарантії" його не замінять.
новый Иловайский расстрельный коридор для украинцев в масштабе всей Украины?
Мариуполь разрушен, тысячи убитых мирных украинцев, что бредят после этого обсуждать подоляки и прочие зелёные слуги?
Зеленскому не простят украинцы, если он пойдет на договорняк с маньяком кабаевым..
1) А для чого був Будапештський меморандум, що потрібно ще щось підписувати ?
У ньому США і Англія "дали зуб" захищати Україну і поставляти все необхідне для оборони.
Зараз і одні і другі просто забули, про те, що підписували, бо то було "давно і неправда"
То ж підписання будь-чого буде Мінськом-3,4,5,...20 - закони НЕ працюють ні для
рашки ні для США чи Англії.
2) Раз Будапештський меморандум не виконується ні США ні Бритами - Україна має повне право
відновити свій ядерний статус.
3) Підписувати щось і парашею - себе не поважати і всіх хто вмер за Україну - від
костей козаків у Петербурзі до нинішніх Героїв, жінок і дітей.
"США, Британія і Росія дійсно взяли на себе зобов'язання домагатися негайних дій для надання допомоги Україні, утім лише у разі ядерного нападу або погрози з боку держави-агресора використати ядерну зброю."
2. Відновлення ядерного статусу - про таке можуть казати лише діти. Жодна з ядерних держав не дозволить нам цього зробити, і США - перші в цьому списку.
3. Тут згоден.
2) ну та - не дозволить - вони будуть дуже занепокоєні...
2) Вони як мінімум введуть проти нас санкції. А як максимум - будуть бомбити нас разом з кацапами. Ніхто не хоче нову ядерну державу в центрі Європи, з корумпованим урядом і продажними чиновниками. Тому кожен, хто говорить про відновлення ядерного статусу - або корисний ідіот, або ворог. Вибачте.
А Ви розумієте, що якби рашка в Криму дістала по зубах - 99% що решти б кривавої історії не
було ?
Карти тут до того, що коли закони не діють і їх нема кому виконувати і на них можна
наплювати - ми і отримуємо продажних і корумпованих чиновників,
стурбованих гейропейців, гітлерів і пуйлів які і вирішують - а не "перерозкинути б нам карти"
2) Це ще один метод нагадати комусь - "що написано пером - того не вирубаєш топором".
Тому якщо не хотять ядерної держави - хай рухаються, бо то не їхні діти гинуть, а наші.
Краще б Ейнштейн був годинникарем, бо його винаходи спрямували на зло.
Перед тим помічник путіна Володимир Мединський, який представляє російську сторону на переговорах, стверджував, що Київ на перемовинах нібито пропонує австрійський або шведський варіант нейтралітету, маючи на увазі демілітаризовану державу з власною армією визначених розмірів. Він також поскаржився, що у переговорах немає зрушень у ключових для росії питаннях статусу Криму та Донбасу.
Але чому пункти вимог москалів нам відомі,а нашої делегації-ні ?
********* на дурні думки...
Нехрен таинственностью нагнетать "зраду"...
И как это вяжется с "героическими" видосиками преЗЕдента?
Всі інші "велосипеди" ведуть до "Другій український ВІЙНИ" типу Чечні.
Тобі і так мало хто вірить.
🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.
🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.
🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.
Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА