Financial Times опубликовала черновик запроса российской стороны. У Украины свои позиции, - Подоляк

Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны.

Об этом в твиттере заявил член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Коротко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, – это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", - заметил он, комментируя публикацию издания Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах.

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