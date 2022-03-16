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Новости Война
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Financial Times опубликовала черновик запроса российской стороны. У Украины свои позиции, - Подоляк

подоляк

Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны.

Об этом в твиттере заявил член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Коротко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, – это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", - заметил он, комментируя публикацию издания Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах.

Также читайте: Украина и Россия на переговорах обсуждают мирное соглашение по 15 пунктам, - Financial Times

Автор: 

переговоры (4919) россия (95381) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+54
Кацапы пусть свои хотелки себе в очко затусуют поглубже а мы должны их просто УБИВАТЬ везде и всюду и мы будем их УБИВАТЬ !!!
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16.03.2022 19:04
+32
Смотрите на карту Украины и читайте Конституцию Украины. Кто полезет что то менять, перерисовывать и переписывать будет висеть на фонарях в центре Киева
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16.03.2022 19:05
+28
Подоляк підтверджує про виведення кацапських військ звідки? Звідти,куди вони зайшли з 24 лютого? А Крим? А Донбас?
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16.03.2022 19:05
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Страница 2 из 2
любая подписанная бамажка покажет миру что рашка неплохая и можно снимать санкции...
любая подписанная бамажка не дает никакой гарантии мира т отвода раша войск...
любая подписанная бамажка с рахой не стоит по цене даже с туалетной...
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16.03.2022 19:18 Ответить
С этим я даже не спорю. Просто даю исторический контекст. А вот зачем этот комментарий удалять как спам - не понимаю.
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16.03.2022 19:24 Ответить
В мордорі в п"ятницю зганяють всіх бюджетників на мітинги в підтриму *****, його охреннерої політики в країні та світі. Мітинги плануються по всіх великих містах ну і ,звісно, надання списків учасників
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16.03.2022 19:14 Ответить
1.
После убийства людей в театре Мариуполя , позиция одна - БЕЙ МОСКАЛЕЙ !!!

2.
на основании материала этого издания ,НАТО успокоено отказалось закрыть небо .
3.
Но не тут то было - кацапы тут же пробили дно и скинули бомбу на тысячу женщин и детей

4 ПОТОМУ БЕЙ МОСКАЛЕЙ - главная позиция
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16.03.2022 19:17 Ответить
Прекращение огня, вывод войск с территории Украины включая Крым и Донбасс, привлечение к ответственности всех виновных к ответственности через международный трибунал в Гааге, выплата репараций в полном объеме за 8 лет войны. Публичное признание поражения рашки.
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16.03.2022 19:18 Ответить
кто нибудь, заткните эту подоляку..
что подоляки- дерьмаки за спиной украинцев пытаются сделать? "мировую" с кабаевым?
кабаев за свои преступления никак не ответит, потому, что предатели из офиса зеленского подоляки- дерьмаки - просто просят кабаева вывести войска до границ от 24.02.22 и все..
никаких международных трибуналов, никаких контрибуций, никакого Крыма и Донбасса..
5 колонна в Украине это не только мертвечук, которого отпустили..
в Украине можно доверять только ЗСУ и народу Украины, который не сдал и не сдаст Украину врагу!
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16.03.2022 19:19 Ответить
Путин понимает, что уже проиграл. Каждый час войны - это колоссальные потери для рф. И он (путин) уже понимает, что затягивание войны приведет к полной потере его армии, учитывая поставки оружия от США (спасибо!).
Поэтому, прятавшийся дерьмак и выскочил с воплями "мир", "нет войне" и т.д. Туркам войну надо прекратить, потому что, предстоящий голод будет как раз в сфере геополитического влияния Турции. Европе, тут и так понятно. Короче, все сговорились, и решили все сделать за счет Украины.
Следим за предателями - дерьмак, подляк, татаров и остальными. В случае чего надо быть готовыми брать штурмом, сами знаете что.
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16.03.2022 19:19 Ответить
Ключове питання-виведення російських військ з якої території України?Крим+Донецьк+Луганськ?
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16.03.2022 19:20 Ответить
Ну якщо подляк сказав, то точно відміняється. Бо подляки ж і дєрьмаки - то найбільші патріоти.
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16.03.2022 19:34 Ответить
Нехай наші переговорники відкрито опублікують вимоги української сторони на переговорах! Нема чого ховати наші вимоги від громадян України які віддають своє життя та здоров,я у боротьбі з рошизмом! Ніяких таємних домовленостей за спиною народу. Досить!
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16.03.2022 19:21 Ответить
Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, - це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн", - так виведення кацапи хочуть на момент до 24,тобто ордло i Крим залишаються окупованими,після того як кацапи майже знищені і після зруйнованої держави з тисячими вбитих,домовлятися та відкладати війну на потім це злочин так як донбасс і крим повинен бути нашим,а якщо залити зараз знов донбасс і Крим це знов війна в буль який час коли Мордор перегрупуеться і нападе знов
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16.03.2022 19:21 Ответить
Это типа Минск-3 ?
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16.03.2022 19:22 Ответить
Ещё похлеще т.к неизвестны условия нейтралитета, которые закладываются у т.н.Угоду
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16.03.2022 20:28 Ответить
ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ МАЄ БУТИ ЛИШЕ ОДНА---48 годин на припинення війни і вивід усіх кацапомордих окупаційних військ з усієї території УКРАЇНИ...!!!

У випадку відмови все по методеці Карла фон КЛАУЗОВІЦА. вбивати кацапомордих орків до останнього ублюдка до переможного кінця...!!!
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16.03.2022 19:22 Ответить
Шо вы так за то НАТО все цепляетесь, нам нужен военный или военно политический союз, мы Польша Британия и балты. Нахер то сраное НАТО, импотенты обосраные. Или же союзника США вне НАТО. Мне например про НАТО все стало понятно 24 февраля, кроме озабоченности и призывов, нихера они не могут и не смогут.
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16.03.2022 19:23 Ответить
Ви вірите, що брити в НАТО не хочуть нас захищати, а без НАТО чомусь захочуть? Назвіть хоч одну причину?
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16.03.2022 20:02 Ответить
правильно что публикуют! народ знает - значить присмотрят за подоляками, что б не слили интересы державы
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16.03.2022 19:24 Ответить
Ох і звиваються, як вугрі на пательні, - знають, що народ не пробачить ні капітуляції, ні ганьби!
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16.03.2022 19:24 Ответить
А ***** не пішов би бо
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16.03.2022 19:29 Ответить
меньше смотри пропаганду ) это касательно котла в зоне ООС (не о Мариуполе речь)

А те, кто не понял, что Украина вообще никогда не капитулирует при любых условиях и у раши нет возможности оккупировать Украину - наверно уже ничего и не поймут. просто принимайте все происходящее как факт. При этом я не спорю, что у раши есть потенциал разрушить Украину. А завоевать - нет. какая тогда может быть капитуляция? Украина это 50 Чечней! раша одну еле переварила.
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16.03.2022 19:32 Ответить
уже взорвали театр в Мариуполе нафиг тяжелой бомбой, в котором прятались от обстрелов не меньше 1.5 тіс людей с детьми. Что то худшее тяжело придумать.
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16.03.2022 19:51 Ответить
худшее? ну оно для всех разное, это худшее. я например готов сдохнуть с голоду, но конечно предпочту погибнуть в бою.

а кто-то готов российские собачьи консервы жрать и принимать это за благодать великую. иной и на паааспарт рассейский ведется.
кто-то и вовсе всю жизнь в кандалах живет но принимает это за неземное какое-то блаженство, такую жизнь. и мебель из икие для подобных, это символ процветания. а вот закрытие ютюба - бида,бида, где ж я буду денег зарабатывать (а они вообще есть - деньги)

не нужно сеять этих настроений
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16.03.2022 20:01 Ответить
Путлеру не важко. В нього в загашнику є бомби касетні, фосфорні, термобаричні (вакуумні).
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16.03.2022 20:02 Ответить
***** с подобными предложениями
никакой капитуляции не будет. даже если предположить невозможное, что Зелинский подпишет эту хрень.. ну что ж - тут же не будет уже Зеленского.
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16.03.2022 19:51 Ответить
Подаляк і Ермак не бреши бо буде вам лихо
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16.03.2022 19:27 Ответить
Виведення військ з яких територій? !!!!
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16.03.2022 19:27 Ответить
Підтримую. Росія має повністю припинити вогонь, вивести свої війська з України включно з Донбасу та Криму. Низка країн має надати гарантії безпеки для України, в тому числі за рахунок вступу України до блоку НАТО.
А взагалі, бази НАТО тепер мають бути в Харкові, Чернігові, Сумах, Маріуполі. Щоб будь-яке імперське падло на московії боялося навіть подивитися в бік України.
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16.03.2022 19:27 Ответить
А ви ті країни питали, чи хочуть вони нам надавати гарантії?
Альтернативи НАТО немає, і жодні "гарантії" його не замінять.
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16.03.2022 20:04 Ответить
почему эта скотобазина подоляка скрывает детали этого договорняка? что предатели Украины готовят за спиной украинцев?
новый Иловайский расстрельный коридор для украинцев в масштабе всей Украины?
Мариуполь разрушен, тысячи убитых мирных украинцев, что бредят после этого обсуждать подоляки и прочие зелёные слуги?
Зеленскому не простят украинцы, если он пойдет на договорняк с маньяком кабаевым..
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16.03.2022 19:29 Ответить
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1) А для чого був Будапештський меморандум, що потрібно ще щось підписувати ?
У ньому США і Англія "дали зуб" захищати Україну і поставляти все необхідне для оборони.
Зараз і одні і другі просто забули, про те, що підписували, бо то було "давно і неправда"
То ж підписання будь-чого буде Мінськом-3,4,5,...20 - закони НЕ працюють ні для
рашки ні для США чи Англії.

2) Раз Будапештський меморандум не виконується ні США ні Бритами - Україна має повне право
відновити свій ядерний статус.

3) Підписувати щось і парашею - себе не поважати і всіх хто вмер за Україну - від
костей козаків у Петербурзі до нинішніх Героїв, жінок і дітей.
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16.03.2022 19:33 Ответить
Прочитайте спочатку той меморандум перед писаниною.
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16.03.2022 19:37 Ответить
У коментарях до меморандуму пише:

"США, Британія і Росія дійсно взяли на себе зобов'язання домагатися негайних дій для надання допомоги Україні, утім лише у разі ядерного нападу або погрози з боку держави-агресора використати ядерну зброю."
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16.03.2022 19:41 Ответить
1. Ніяких зубів для захисту ніхто не обіцяв. Обіцяли гарантувати територіальну цілісність, і вони її гарантують, і не бульше того.

2. Відновлення ядерного статусу - про таке можуть казати лише діти. Жодна з ядерних держав не дозволить нам цього зробити, і США - перші в цьому списку.

3. Тут згоден.
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16.03.2022 19:38 Ответить
1) А чому тоді Крим і луган-дон - на багатьох картах - російські ? 8 років пройшло....
2) ну та - не дозволить - вони будуть дуже занепокоєні...
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16.03.2022 19:44 Ответить
1) До чого тут карти? Ви розумієте, що означає підтримка територіальної цілісності? Скільки Вам років?
2) Вони як мінімум введуть проти нас санкції. А як максимум - будуть бомбити нас разом з кацапами. Ніхто не хоче нову ядерну державу в центрі Європи, з корумпованим урядом і продажними чиновниками. Тому кожен, хто говорить про відновлення ядерного статусу - або корисний ідіот, або ворог. Вибачте.
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16.03.2022 19:49 Ответить
1) А Ви розумієте, що таке на американському Гуглі Крим було зображено як російська територія ?
А Ви розумієте, що якби рашка в Криму дістала по зубах - 99% що решти б кривавої історії не
було ?
Карти тут до того, що коли закони не діють і їх нема кому виконувати і на них можна
наплювати - ми і отримуємо продажних і корумпованих чиновників,
стурбованих гейропейців, гітлерів і пуйлів які і вирішують - а не "перерозкинути б нам карти"
2) Це ще один метод нагадати комусь - "що написано пером - того не вирубаєш топором".
Тому якщо не хотять ядерної держави - хай рухаються, бо то не їхні діти гинуть, а наші.
Краще б Ейнштейн був годинникарем, бо його винаходи спрямували на зло.
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16.03.2022 20:38 Ответить
Ми бачимо на перемовинах якихось зе-дегенератів замість того ж Огризка, Геращенко, Клімкіна, Чалого і т.д.. Навіщо цей наш мотлох там???
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16.03.2022 19:34 Ответить
Речник «володаря кремля» Дмитрій Пєсков заявив, що росія погодилась би на «шведську модель» для України як компроміс. В Офісі Президента України на це одразу відповіли, що модель може бути тільки «українською».

Перед тим помічник путіна Володимир Мединський, який представляє російську сторону на переговорах, стверджував, що Київ на перемовинах нібито пропонує австрійський або шведський варіант нейтралітету, маючи на увазі демілітаризовану державу з власною армією визначених розмірів. Він також поскаржився, що у переговорах немає зрушень у ключових для росії питаннях статусу Криму та Донбасу.

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16.03.2022 19:34 Ответить
Певно,чогось не розумію.Дурний.

Але чому пункти вимог москалів нам відомі,а нашої делегації-ні ?
********* на дурні думки...
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16.03.2022 19:36 Ответить
А еще можно например сравнить репутацию и авторитет Financial Times и Подоляка. "Черновик" говоришь ... Ню, ню ...
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16.03.2022 20:09 Ответить
В таком случае пусть обнародуют наши позиции, официально.
Нехрен таинственностью нагнетать "зраду"...
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16.03.2022 20:33 Ответить
Переговорщики хреновы от жОПы...
И как это вяжется с "героическими" видосиками преЗЕдента?
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16.03.2022 20:37 Ответить
"Велосипед" давно винайдено і він зветься НАТО!
Всі інші "велосипеди" ведуть до "Другій український ВІЙНИ" типу Чечні.
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16.03.2022 19:39 Ответить
Щось цей Подоляк не договарює.Він вже в котре не каже про вивод військ кацапів за межі України,а просто про вивод військ.Це як Подоляк?
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16.03.2022 19:39 Ответить
добре.
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16.03.2022 19:40 Ответить
Диви, як лівак-подоляк зайорзав.
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16.03.2022 19:40 Ответить
Хотіти не шкідливо.
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16.03.2022 20:10 Ответить
Добре - що вони змушені виправдовуватись за свої проколи. Навіть якщо вони лише планували щось подібне.
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16.03.2022 20:23 Ответить
Подоляк, ти або прямо озвуч позицію, або не сци людям у вічі.
Тобі і так мало хто вірить.
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16.03.2022 21:24 Ответить
Нужно вести переговоры но не спешить, потому что инициатива уже у Украины. Идет много вооружения которое тоже нужно опробовать на орках. Чем больше ВСУ нафаршируют российских войск, тем дольше Россия не сможет напасть, ей нужно будет восстановится. И тем больше шанс что россияне осознав масштаб катастрофы распада России. А то что она опять нападет это вопрос только времени.
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16.03.2022 21:24 Ответить
Украинцев Донецка, Луганска (которые там остались, а остались) таким образом кинут на безнадежную русификацию, где за слово на украинском будут бить, плевать и с тротуара скидывать. Есть сепарюги, но многие ждут Украину не только украиноязычные - устали от власти произвола криминала!!!
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16.03.2022 21:45 Ответить
Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak. Такі є лише у двох країн світу

🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.

🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.

🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА
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16.03.2022 21:55 Ответить
Тільки капітуляція московії на руїнах кремля, більше варіантів не може бути!!!
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16.03.2022 23:30 Ответить
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