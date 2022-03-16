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Страны НАТО согласились и дальше поставлять в Украину военное оборудование, - Столтенберг

столтенберг

Министры обороны стран НАТО, которые провели в Брюсселе чрезвычайную встречу, согласились продолжать оказывать Украине значительную помощь, включая поставки критически необходимого военного оборудования, а также финансовую и гуманитарную поддержку.

Об этом на пресс-конференции по итогам министерской встречи заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы помогаем Украине воспользоваться своим фундаментальным правом на самооборону, свободу и демократию, с поставкой существенного объема критически важного военного оборудования. Сегодня министры согласились, что мы должны продолжать оказывать такую существенную поддержку Украине, включая военные поставки, финансовую и гуманитарную помощь", – сказал руководитель НАТО.

Как отметил Столтенберг, министр обороны Украины Алексей Резников, принявший участие во встрече в режиме защищенной телеконференции, в "впечатляющих деталях" рассказал военным руководителям Альянса обо всей глубине разрушений, вызванных войной Путина, о самоотверженном сопротивлении украинцев против этого вторжения и о важности помощи со стороны НАТО и стран-членов.

"Мы все отдали честь мужеству украинского народа и Вооруженных Сил Украины. Союзники по НАТО поддерживали Украину путем поставки оборудования и предоставления тренировок в течение многих лет… Партнеры и союзники по НАТО также принимают миллионы украинских беженцев", – добавил генеральный секретарь НАТО.

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НАТО (9963) оружие (10198) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+24
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16.03.2022 19:20
+11
Цьому світу потрібне генеральне прибирання бо занадто багато тут вже згнило після Другої Світової війни,..
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16.03.2022 19:21
+9
Пишу це з 2014 року.
А зараз додаю, що нація-Z має бути денацифікована.
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16.03.2022 19:24
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16.03.2022 19:20 Ответить
Пишу це з 2014 року.
А зараз додаю, що нація-Z має бути денацифікована.
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16.03.2022 19:24 Ответить
денаZифікована
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16.03.2022 20:02 Ответить
так прапор тобі в руки, підтягуйтесь до нас, а то повчати - діло не хитре.....
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16.03.2022 19:27 Ответить
Поставки будут -- бить гадов везде всеми доступными средствами
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16.03.2022 19:31 Ответить
Цьому світу потрібне генеральне прибирання бо занадто багато тут вже згнило після Другої Світової війни,..
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16.03.2022 19:21 Ответить
какое снисхождение ...
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16.03.2022 19:24 Ответить
какта ета ні па путінскі...
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16.03.2022 19:27 Ответить
як то так?!!!! Надавати літаки та ПВО - бояться третьої світової, а іншу зброю - то страх проходить? Він або є, або його не має, такого не може бути: тут є, а там не має....
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16.03.2022 19:24 Ответить
ПВО вже їде в Україну, не розганяй зраду де її немає
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16.03.2022 19:36 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/15/7136025/ - ще тільки лист 6 республіканців вчора написали Байдену....коли приїде, то рак свисне....уже літаки нам надали, доганяють і ще надають....так волокіта під час війни - смерті подібна. Я чесно думав що НАТО - це сила, а виявилось збіговисько боягузів.
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16.03.2022 19:43 Ответить
Дають ту зброю, якою ми можемо користуватись зразу, без вивчення, і яку можемо самі техобслуговувати. А ПВО треба було робити з 19-го року, а не посилати ***** Олега Петровича.
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16.03.2022 19:51 Ответить
а чого з 2019 року? Раніше було заборонено?
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16.03.2022 20:18 Ответить
Раніше встигли зробити техдокументацію, та зліпити все до купи, а восени 19-го фінансування монобандою було похєрене. А замість ЗРК, який можно було за 50 мільйонів долларів вже видати для випробувань наступного 20 року, у пресі почали з'являтися алярмістські публікації, на які мутрий наріт ніяк не реагував, бо всі дивилися відосікі. Дивно, що ви не знаєте. Теж відосікі увагу відволікли?
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16.03.2022 20:35 Ответить
з 2014 року 5 років ліпили документацію, навіть не смішно....
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16.03.2022 20:36 Ответить
по вашій відповіді я зрозумів, що ви навіть уяви не маєте, де читати історію створення і розвитку українського ЗРК, і взагалі, скільки це потребує років.
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16.03.2022 20:40 Ответить
Суки сцикливые. Тут уже море крови , а они токо решили.
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16.03.2022 19:44 Ответить
у них есть разведданные о возможной реакции путлера на разные виды поставок.
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16.03.2022 19:41 Ответить
чхать я хотів на їх розвіддані, нам небо чимось потрібно прикрити, а не їхні розвіддані
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16.03.2022 19:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gqee0ZivMLM привіт кадирівцям і кадирову від наших хлопців
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16.03.2022 19:25 Ответить
сюди до колекції )))))
https://twitter.com/i/status/1504016624919138305
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16.03.2022 20:51 Ответить
https://twitter.com/i/status/1504016132818313216 https://twitter.com/i/status/1504016132818313216

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16.03.2022 20:54 Ответить
интересно, понимают ли страны НАТО, что сейчас на глазах у всего мира, открыто и не таясь происходят страшные во всей своей мерзости преступления против людей и человечности, это надо остановить безоговорочно и быстро, сколько бы это не стоило в деньгах, потому что люди должны отдавать себе отчет, что кровожадный монстр в виде сошедшего с ума фюрера и его безмозглых, одурманенных граждан смертельно опасны для всех, а не только для Украины...
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16.03.2022 19:30 Ответить
Не в первый раз. Когда Сирию уничтожали, тоже все смотрели сквозь пальцы. Беженцам помогали, и Турции разрешили поучаствовать в частном порядке.
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16.03.2022 19:42 Ответить
Понимают конечно, но человечество впервые столкнулось с диктатором, у которого полно ядрёного оружия. Хотя ************* "ядерный щит" может в реальности иметь такое же ************ состояние, как и его армия...
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16.03.2022 19:50 Ответить
Ось НАТО зараз і перевіряє 🔬стан рашкиного ЯО. І не буде діяти, доки не буде впевнено.
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16.03.2022 20:48 Ответить
Сподіваюсь пані розуміє, що швидко це можна зробити тільки трьома способами:
- капітуляція на умовах агресора;
- повна перемога над агресором;
- перемир'я, яке просто відтермінує подальшу агресію у часі.
Який варіант пані до вподоби?

А апеляція до НАТО тут зайва. Вони мають вимкнути емоції і діяти прагматично (що вони і роблять) для запобігання розпалюванню ще більшого конфлікту.
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16.03.2022 19:51 Ответить
Ізраїль-ні...(

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Когда я пишу, что с 2014 года государство Израиль полностью отказалось продавать за деньги оружие и технологии Украине, при этом продолжая продавать оружие и технологии роZZии (главного друга Ирана) - это антисемитизм? Или просто неприятная правда?

И не надо погружаться в историю от исхода из Египта и до голосований в ООН. История пишется сейчас, кровью лишнехромосомных, а ООН уже не вылечить от импотенции.

Я был и остаюсь преданным другом Израиля и его граждан. И это дает мне право открыто говорить и писать то, что мне не нравится в позиции Израиля.

Безусловно Израиль имеет право проводить свою политику так, как ему кажется правильно. Но и я имею полное право высказывать свое личное мнение о проводимой Израилем политике. И посылать Израиль вслед за руZZким военным кораблем, на котором стоят израильские военные системы.

Еще раз. Для тех, кто в бронепоезде. Чтобы не было вопросов. Я критикую официальный Израиль за фактическую отмену безвиза с Украиной и введение квот на беженцев. Граждане Израиля как избиратели полностью в ответе за эти шаги властей Израиля. И эти шаги никак не могут быть компенсированы поддержкой Украины простыми гражданами Израиля.

https://defence-line.org/2022/03/eshhe-raz-pro-izrail-ukrainu-i-pro-prezedenta-nashego/
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16.03.2022 19:32 Ответить
Здесь много лжи, Израиль отказался от предложений России по совместному производству современных ударных БПЛА, хотя сотрудничал с ними в 2010 году, но сотрудничество с Россией вызывало много вопросов в самом Израиле и насколько я знаю, последний совместный проект у них закончился у 2013 году. Другое дело, почему он не продает оружие Украине, очевидно, что у них своя война с Ираном в Сирии, а Россия граничит с Израилем и может серьезно нагадить. У нас передали, что 74% израильтян на стороне Украины, но Израиль все равно будет соблюдать нейтралитет,ограничеваясь гумманитарной поддержкой Украине.
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16.03.2022 21:07 Ответить
Чужими руками каштаны таскать из огня. Коротко и ясно.
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16.03.2022 19:32 Ответить
Ей твітерний генерал, а нАТО яке має відношення до біженців? Уже приписує собі те до чого взагалі не має ніякого відношення. А ділі сама організація нАТО виділила Україні лише пару сотень літрів пального. Потужні, ух і сильні ,за кожен дюйм воюватимуть. Бойові дрони літають годинами в пов.просторі нАТО, тьфу бл.
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16.03.2022 19:33 Ответить
ш`maruv
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16.03.2022 19:53 Ответить
Штаб квартира НАТО будет в Киеве. Такого народа как украинцы в НАТО ещё не было. Теперь будет.
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16.03.2022 19:49 Ответить
У нас своє НАТО - Національна Армія Територіальної Оборони!
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16.03.2022 19:54 Ответить
НАТО мудро решило не обращать внимания на некоторые вскрики 4-жды
откосившего.
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16.03.2022 19:52 Ответить
Да..??? А касапутина писю не забыли поцеловать??
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16.03.2022 20:03 Ответить
Какой-то он вялый,пешка(
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23.03.2022 21:51 Ответить
 
 