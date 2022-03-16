Страны НАТО согласились и дальше поставлять в Украину военное оборудование, - Столтенберг

Министры обороны стран НАТО, которые провели в Брюсселе чрезвычайную встречу, согласились продолжать оказывать Украине значительную помощь, включая поставки критически необходимого военного оборудования, а также финансовую и гуманитарную поддержку.

Об этом на пресс-конференции по итогам министерской встречи заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы помогаем Украине воспользоваться своим фундаментальным правом на самооборону, свободу и демократию, с поставкой существенного объема критически важного военного оборудования. Сегодня министры согласились, что мы должны продолжать оказывать такую существенную поддержку Украине, включая военные поставки, финансовую и гуманитарную помощь", – сказал руководитель НАТО.

Как отметил Столтенберг, министр обороны Украины Алексей Резников, принявший участие во встрече в режиме защищенной телеконференции, в "впечатляющих деталях" рассказал военным руководителям Альянса обо всей глубине разрушений, вызванных войной Путина, о самоотверженном сопротивлении украинцев против этого вторжения и о важности помощи со стороны НАТО и стран-членов.

"Мы все отдали честь мужеству украинского народа и Вооруженных Сил Украины. Союзники по НАТО поддерживали Украину путем поставки оборудования и предоставления тренировок в течение многих лет… Партнеры и союзники по НАТО также принимают миллионы украинских беженцев", – добавил генеральный секретарь НАТО.

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