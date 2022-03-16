Страны НАТО согласились и дальше поставлять в Украину военное оборудование, - Столтенберг
Министры обороны стран НАТО, которые провели в Брюсселе чрезвычайную встречу, согласились продолжать оказывать Украине значительную помощь, включая поставки критически необходимого военного оборудования, а также финансовую и гуманитарную поддержку.
Об этом на пресс-конференции по итогам министерской встречи заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы помогаем Украине воспользоваться своим фундаментальным правом на самооборону, свободу и демократию, с поставкой существенного объема критически важного военного оборудования. Сегодня министры согласились, что мы должны продолжать оказывать такую существенную поддержку Украине, включая военные поставки, финансовую и гуманитарную помощь", – сказал руководитель НАТО.
Как отметил Столтенберг, министр обороны Украины Алексей Резников, принявший участие во встрече в режиме защищенной телеконференции, в "впечатляющих деталях" рассказал военным руководителям Альянса обо всей глубине разрушений, вызванных войной Путина, о самоотверженном сопротивлении украинцев против этого вторжения и о важности помощи со стороны НАТО и стран-членов.
"Мы все отдали честь мужеству украинского народа и Вооруженных Сил Украины. Союзники по НАТО поддерживали Украину путем поставки оборудования и предоставления тренировок в течение многих лет… Партнеры и союзники по НАТО также принимают миллионы украинских беженцев", – добавил генеральный секретарь НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А зараз додаю, що нація-Z має бути денацифікована.
https://twitter.com/i/status/1504016624919138305
- капітуляція на умовах агресора;
- повна перемога над агресором;
- перемир'я, яке просто відтермінує подальшу агресію у часі.
Який варіант пані до вподоби?
А апеляція до НАТО тут зайва. Вони мають вимкнути емоції і діяти прагматично (що вони і роблять) для запобігання розпалюванню ще більшого конфлікту.
-----------------------------------------
Когда я пишу, что с 2014 года государство Израиль полностью отказалось продавать за деньги оружие и технологии Украине, при этом продолжая продавать оружие и технологии роZZии (главного друга Ирана) - это антисемитизм? Или просто неприятная правда?
И не надо погружаться в историю от исхода из Египта и до голосований в ООН. История пишется сейчас, кровью лишнехромосомных, а ООН уже не вылечить от импотенции.
Я был и остаюсь преданным другом Израиля и его граждан. И это дает мне право открыто говорить и писать то, что мне не нравится в позиции Израиля.
Безусловно Израиль имеет право проводить свою политику так, как ему кажется правильно. Но и я имею полное право высказывать свое личное мнение о проводимой Израилем политике. И посылать Израиль вслед за руZZким военным кораблем, на котором стоят израильские военные системы.
Еще раз. Для тех, кто в бронепоезде. Чтобы не было вопросов. Я критикую официальный Израиль за фактическую отмену безвиза с Украиной и введение квот на беженцев. Граждане Израиля как избиратели полностью в ответе за эти шаги властей Израиля. И эти шаги никак не могут быть компенсированы поддержкой Украины простыми гражданами Израиля.
https://defence-line.org/2022/03/eshhe-raz-pro-izrail-ukrainu-i-pro-prezedenta-nashego/
откосившего.