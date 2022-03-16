Около 200 человек эвакуировали из Авдеевки и Угледара в среду, в том числе 52 ребенка, - МВД
Из Авдеевки и Угледара в среду успешно эвакуировали 200 человек, в том числе 52 ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вывоз жителей из Авдеевки и Угледара производился силами сотрудников полиции, ГСЧС и областной военной администрации. Непосредственно из мест проведения боевых действий эвакуирует батальон территориальной обороны Волновахи", - говорится в сообщении.
Как отмечается, из Авдеевки вывезено 97 человек, из них 25 детей, из Угледара – 112 человек, в том числе 27 детей. Жителям роздано 10 т питьевой воды. Сейчас эвакуированы в безопасности, переданы родным и направляются в более мирные регионы государства.
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