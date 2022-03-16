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Новости Война
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США будут продолжать давление на экономику России и будут изолировать ее на международной арене, - Байден

россия,кремль

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву и намерен изолировать Россию на международной арене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вместе с нашими союзниками мы продолжим оказывать давление на находящуюся под ударом экономику России, дальше изолировать ее на мировой арене. Это наша цель", - отметил Байден.

По словам американского президента, США намерены "ослабить позиции" России, укрепляя при этом "украинские позиции как на поле боя, так и в переговорах".

Также читайте: США и союзники приступили к предоставлению Украине систем ПВО советского производства, - CNN

Автор: 

Байден Джо (2785) россия (95381) США (26439)


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Топ комментарии
+10
Правильно! Ибо нех*й!
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16.03.2022 19:46
+7


Jack Detsch


@JackDetsch

· 38 хв

U.S. will provide $800 million MORE in military aid to Ukraine: Biden
This includes:
• 800 anti-aircraft systems (including longer-range)
• 9,000 anti-armor systems
• 7,000 small arms (machine guns, shotguns, grenade launchers)
• 20 million rounds of ammo
• Drones
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16.03.2022 19:47
+5
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16.03.2022 19:48
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Правильно! Ибо нех*й!
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16.03.2022 19:46 Ответить
Немчура? Лягушатники?
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16.03.2022 19:46 Ответить
Вот с кого надо будет деньги трясти на восстановление. С процентами.
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16.03.2022 19:48 Ответить


Jack Detsch


@JackDetsch

· 38 хв

U.S. will provide $800 million MORE in military aid to Ukraine: Biden
This includes:
• 800 anti-aircraft systems (including longer-range)
• 9,000 anti-armor systems
• 7,000 small arms (machine guns, shotguns, grenade launchers)
• 20 million rounds of ammo
• Drones
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16.03.2022 19:47 Ответить
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16.03.2022 19:48 Ответить
Это могут быть Ми8 из Афгана.
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16.03.2022 20:03 Ответить
перекладаю:
Байден: США нададуть Україні військової допомоги на 800 мільйонів доларів
Це включає:
• 800 зенітних систем (включаючи далекобійні)
• 9000 протиброньових систем
• 7000 одиниць стрілецької зброї (кулемети, рушниці, гранатомети)
• 20 мільйонів патронів
питання в тому, коли воно опинеться в Україні і що то за системи, чи здатні вони зупинити ракети та літаки??
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16.03.2022 19:51 Ответить
Вряд ли все это будут доставлять из США.
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16.03.2022 19:53 Ответить
Да, это системы ПРО, включая аналоги Кольчуг, насколько я помню - каждая одновременно способна отслеживать до 300 целей.
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16.03.2022 19:54 Ответить
Сомневаюсь, потому что суммарно цена была бы точно больше 1 млрд долларов
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16.03.2022 19:57 Ответить
Б/у со складов армии по остаточной стоимости.
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16.03.2022 20:17 Ответить
Надо в такой ситуации меньше обращать внимание на то, что говорят политики.
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16.03.2022 20:26 Ответить
Северо корейский толстопуз начал обижаться почему он не первый ритор на планете.
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16.03.2022 19:47 Ответить
Пытор
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16.03.2022 19:48 Ответить
який може бути тиск? - повна ізоляція і крапка, до фені ваші санкції проти 2-3 чиновників...
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16.03.2022 19:47 Ответить
втрачати завжди є що.....наприклад пряник - відміна санкцій.
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16.03.2022 19:53 Ответить
Але всі ці санкціі навздогін, на середню перспективу і фактично пекельних санкцій, як то повне ембарго на експорт будь-яких товарі та на імпорт, введено й досі не було і скоріш за все і не буде.
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16.03.2022 19:51 Ответить
после "переговоров" и подписания договорняка с убийцей рф - санкции по-тихому начнут снимать с рф..
это то, что надо убийце и престарелому маньяку кабаеву..
!!
никаких переговоров, только международный трибунал для кабаева и его шестёрок, таких же убийц шойг..
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16.03.2022 19:52 Ответить
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16.03.2022 20:24 Ответить
Дядюшка Шу


@*****

·
https://twitter.com/*****/status/1504107620101206024 3 ч



Если вы не слушали сегодняшнюю речь Путина, ничего страшного - можете спросить любую сумасшедшую бабку у подъезда, она расскажет примерно то же самое.
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16.03.2022 20:13 Ответить
Джо, давай бабосы собирай... скоро дань нам платить..
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16.03.2022 20:20 Ответить
 
 