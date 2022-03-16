США будут продолжать давление на экономику России и будут изолировать ее на международной арене, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву и намерен изолировать Россию на международной арене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вместе с нашими союзниками мы продолжим оказывать давление на находящуюся под ударом экономику России, дальше изолировать ее на мировой арене. Это наша цель", - отметил Байден.

По словам американского президента, США намерены "ослабить позиции" России, укрепляя при этом "украинские позиции как на поле боя, так и в переговорах".

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