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Новости Война
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В направлении Бровары – Борисполь враг продолжает перегруппировку войск, в Ирпене - уличные бои, - ОДВ "Карпатська Січ"

січ,карпатська

В направлении Бровары – Борисполь враг продолжает мероприятия по перегруппировке войск, пополнению запасов и введению дополнительных подразделений.

Об этом сообщает добровольческий батальон ОДВ "Карпатська Січ", передает Цензор.НЕТ.

"Аэроразведка ОДВ "Карпатська Січ" совместно с 72 Бригадой ВСУ, проводили наблюдение за передвижением вражеской техники и координировали работу артиллерии по пгт Дымерка", - говорится в сообщении.

Также сообщается о боях в городе Ирпень на Киевщине.

"В Ирпене продолжаются уличные бои и минометные обстрелы. Карпатская Сечь укрепляет свои позиции. С каждым днем ​​мы продвигаемся и освобождаем город!", - заявили добровольцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С 13 марта въезд журналистов в Ирпень запрещен, - Александр Маркушин. ВИДЕО

Ирпень (370) Киевская область (4118) добровольцы (1156)


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Топ комментарии
+27
Кто-то хотел идти до Ла-Манша и индийского океана, а упёрся в Ирпень.
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16.03.2022 20:07
+16
Господи, бережи і допоможи нашим захисникам
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16.03.2022 20:20
+8
і маленьку річечку
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16.03.2022 20:13
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Також повідомляється про бох в місті Ірпінь на Києвщині. Джерело:

Виправте на "бої"
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16.03.2022 20:07 Ответить
Кто-то хотел идти до Ла-Манша и индийского океана, а упёрся в Ирпень.
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16.03.2022 20:07 Ответить
і маленьку річечку
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16.03.2022 20:13 Ответить
Оп, а ротик то так широко не открывается, оказывается) Їбаште, хлопці, нехай ні жар, ні холод не зпинять вас!
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16.03.2022 20:15 Ответить
Господи, бережи і допоможи нашим захисникам
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16.03.2022 20:20 Ответить
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 20:25 Ответить
Да офигеть. Только утром видео, брошенная техника орков в Буче и снова бои в Ирпене? Чтозана?
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16.03.2022 20:28 Ответить
Буча, Гостомель і Ворзель разом по площі як Ірпінь. Їх можна швидко відвоювати. З Ірпінем складніше.
Мій брат виїхав з Ірпіня меньше тижня тому. Каже, що там кацапської техніки до фіга (на тій половині, що вони контролюють). Цікаво, як себе ведуть кацапи: час від часу виїзжає якась вундервафля, стріляє і знову повертається звідки виїхала. Причому, наших вояків було небагато і з тими силами, що у кацапів вони при бажанні могли б захопити весь Ірпінь.
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16.03.2022 20:48 Ответить
Згідно закону
війська територіальної оборони. Фактично це легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об'єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території. Інша функція тероборони - допомога під час надзвичайних ситуацій. Тероборона підпорядковується Командуванню ЗСУ через командувача сил територіальної оборони.

Тероборона не вміє та не озброєна для ведення бойових дій. Тільки якщо є якась кількість підготовлених бійців, та є потрібне озброєння і зв'язок, то теоретично з успіхом може оказати спротив.
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16.03.2022 21:20 Ответить
Украина всех отправит в рай. Сейчас пойдёт отборный хлам. В плен не берите.
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16.03.2022 20:37 Ответить
За Мариуполь
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16.03.2022 20:57 Ответить
Ватників у пекло , а не в рай.
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16.03.2022 21:17 Ответить
А де той герой, що вчора розовідав, як москалів із Бучі та Ірпеня погнали аж до Макарова?
Його ще тут так лайкали активно.
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16.03.2022 21:11 Ответить
лойко придурок...я уже так обрадовался...
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16.03.2022 23:08 Ответить
Лойко Сирожа
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16.03.2022 23:11 Ответить
Ми оркам дійсно вчора дуже гарно там насипали, але той товарісч прибрехав разів у 5.
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16.03.2022 23:15 Ответить
 
 