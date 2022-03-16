В направлении Бровары – Борисполь враг продолжает перегруппировку войск, в Ирпене - уличные бои, - ОДВ "Карпатська Січ"

В направлении Бровары – Борисполь враг продолжает мероприятия по перегруппировке войск, пополнению запасов и введению дополнительных подразделений.

Об этом сообщает добровольческий батальон ОДВ "Карпатська Січ", передает Цензор.НЕТ.

"Аэроразведка ОДВ "Карпатська Січ" совместно с 72 Бригадой ВСУ, проводили наблюдение за передвижением вражеской техники и координировали работу артиллерии по пгт Дымерка", - говорится в сообщении.

Также сообщается о боях в городе Ирпень на Киевщине.

"В Ирпене продолжаются уличные бои и минометные обстрелы. Карпатская Сечь укрепляет свои позиции. С каждым днем ​​мы продвигаемся и освобождаем город!", - заявили добровольцы.

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