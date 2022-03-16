В направлении Бровары – Борисполь враг продолжает перегруппировку войск, в Ирпене - уличные бои, - ОДВ "Карпатська Січ"
В направлении Бровары – Борисполь враг продолжает мероприятия по перегруппировке войск, пополнению запасов и введению дополнительных подразделений.
Об этом сообщает добровольческий батальон ОДВ "Карпатська Січ", передает Цензор.НЕТ.
"Аэроразведка ОДВ "Карпатська Січ" совместно с 72 Бригадой ВСУ, проводили наблюдение за передвижением вражеской техники и координировали работу артиллерии по пгт Дымерка", - говорится в сообщении.
Также сообщается о боях в городе Ирпень на Киевщине.
"В Ирпене продолжаются уличные бои и минометные обстрелы. Карпатская Сечь укрепляет свои позиции. С каждым днем мы продвигаемся и освобождаем город!", - заявили добровольцы.
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Смерть москалям
Мій брат виїхав з Ірпіня меньше тижня тому. Каже, що там кацапської техніки до фіга (на тій половині, що вони контролюють). Цікаво, як себе ведуть кацапи: час від часу виїзжає якась вундервафля, стріляє і знову повертається звідки виїхала. Причому, наших вояків було небагато і з тими силами, що у кацапів вони при бажанні могли б захопити весь Ірпінь.
війська територіальної оборони. Фактично це легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об'єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території. Інша функція тероборони - допомога під час надзвичайних ситуацій. Тероборона підпорядковується Командуванню ЗСУ через командувача сил територіальної оборони.
Тероборона не вміє та не озброєна для ведення бойових дій. Тільки якщо є якась кількість підготовлених бійців, та є потрібне озброєння і зв'язок, то теоретично з успіхом може оказати спротив.
Його ще тут так лайкали активно.